La Géorgie enregistre une participation électorale anticipée record aux élections de mi-mandat

Selon des responsables de l’État, plusieurs courses à enjeux élevés sur le scrutin en Géorgie ont attiré des niveaux records de participation électorale précoce.

Au cours des premiers jours du vote anticipé, un nombre record de 1,017 million de personnes ont voté dans l’État, selon un communiqué de presse du secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger.

Cette nouvelle préliminaire d’un taux de participation élevé fait suite à une révision controversée des procédures d’administration électorale au niveau de l’État autorisée par le gouverneur de Géorgie Brian Kemp en 2021.

“Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les élections de 2020”, a déclaré Christian Zimm, un républicain candidat à la représentation du 5e district du Congrès de Géorgie. “Nous avons codifié beaucoup de ces problèmes dans la loi avec le SB 202”, a-t-il déclaré à CNBC.

“[Senate Bill 202] signifie que nous n’avons plus de boîtes de dépôt 24 heures sur 24 ici dans l’État », a déclaré Bernard Fraga, professeur de sciences politiques à l’Université Emory. « Des comtés comme Comté de Fulton et Comté de DeKalb qui avait des dizaines d’urnes [are] maintenant réduit à moins de la moitié, dans certains cas, à moins d’un tiers du nombre de boîtes de dépôt dont ils disposaient en novembre 2020. »

Pourtant, le SB202 simplifie le vote pour certains électeurs. “Vous pouvez voter dans l’État de Géorgie n’importe où dans votre comté lors du vote anticipé. … C’est très bénéfique pour les personnes qui travaillent. C’est bénéfique pour les parents”, Tammy Greer, assistante du professeur de sciences politiques à Atlanta Clark Université, a déclaré à CNBC.

Les votes provenant de la vaste région métropolitaine d’Atlanta se répercuteront dans tous les États-Unis lors de ce cycle électoral de mi-mandat. Ces électeurs aideront à déterminer les courses cruciales au Sénat et à la Chambre des États-Unis, ainsi que celles pour le gouverneur et le secrétaire d’État.

Si les républicains sont capables d’inverser les sièges nationaux dans des parties clés de la Géorgie, divisant le Congrès, les experts disent que le rythme de l’élaboration des politiques américaines pourrait ralentir.

“C’est un moment unique en termes d’hyper-polarisation où le Congrès ne peut même pas adopter de législation dans de nombreux cas parce qu’il n’y a tout simplement aucune concession”, a déclaré Adrienne Jones, professeure adjointe au Morehouse College.

Les données des sondages suggèrent que les problèmes économiques restent les principaux problèmes pour les électeurs dans les dernières semaines avant le jour du scrutin, mais les résultats records du vote suggèrent qu’un large éventail de problèmes, notamment la criminalité, les droits civils et l’avortement, motivent les électeurs à se rendre aux urnes en masse.

Regarder le vidéo ci-dessus pour voir ce qui motive le taux de participation record d’Atlanta.