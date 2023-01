La Géorgie domine le TCU pour répéter: 3 points à retenir du championnat national CFP

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

INGLEWOOD, Californie – Au cours des 41 années écoulées depuis sa première ascension sur le trône du football universitaire en 1980, la Géorgie a toujours été qualifiée de sous-performante, la déception étant ancrée dans la vie de ceux qui sont associés au programme autant que le noir et le rouge.

Chaque appel serré, chaque rebond du ballon, chaque grand moment sur le point de tourner le coin s’est terminé à peu près de la même manière année après année pour une équipe qui avait autant d’avantages naturels dans le football universitaire que n’importe quelle autre. Les Bulldogs ont produit certains des moments les plus indélébiles de l’histoire du sport et ont gagné beaucoup, mais jamais assez pour étancher l’appétit insatiable de leurs fans enragés qui connaissaient leur capacité à faire beaucoup plus et à atteindre le sommet final.

Ces moments sont maintenant une réflexion après coup. Après avoir envoyé le n ° 3 TCU 65-7 avec facilité au SoFi Stadium lundi soir – le plus de points qu’une équipe ait marqué dans l’histoire des matchs de championnat – la Géorgie a complètement abandonné son étiquette de sous-performance et en a gagné une nouvelle: l’étalon-or du sport.

Comment décrire autrement un programme qui est devenu le premier à remporter des championnats nationaux consécutifs à l’ère des séries éliminatoires et seulement le troisième depuis que l’entraîneur-chef Kirby Smart a quitté son alma mater à Athènes en tant que demi défensif sous-dimensionné pleinement conscient des différences entre les attentes et la réalité entre les lignes ?

Sinon, comment définir seulement la troisième équipe à remporter 15 matchs depuis que le football universitaire en était à ses balbutiements dans les années 1800 ou l’un des deux programmes qui ont passé chaque semaine au cours des six dernières saisons classés dans le top 25 ?

Certes, il y a peu de meilleurs descripteurs après que le match pour le titre national soit devenu un couronnement de 60 minutes étant donné l’avance de 31 points de la Géorgie à la mi-temps et six séries de points consécutives pour ouvrir le match. Les Bulldogs n’ont même pas botté de dégagement avant le troisième quart tandis que les Horned Frogs n’ont converti qu’un tiers vers le bas – via une pénalité défensive – dans les 43 premières minutes d’action.

Tout comme leurs épaulettes dorées disent “SAVAGE” en caractères gras, ils ont transformé le dernier match de la saison en une déclaration similaire au reste du monde du football universitaire.

La Géorgie n’est plus une sous-performante, l’équipe qui a toujours été bonne mais jamais tout à fait géniale.

Maintenant, les Bulldogs sont les seigneurs du sport et la nouvelle norme par laquelle tous doivent se mesurer.

Voici trois autres plats à emporter du championnat national des éliminatoires de football universitaire:

1. Stetson Bennet gravé à jamais dans la tradition de la BFC

Quelques heures seulement avant le coup d’envoi du match pour le titre national par une journée anormalement venteuse et pluvieuse du sud de la Californie, la National Football Foundation a annoncé la classe de 2023 qui serait intronisée au College Football Hall of Fame en décembre. C’était un groupe de stars, du tailback électrisant de l’USC Reggie Bush à son compatriote vainqueur du trophée Heisman Tim Tebow en passant par l’ancien entraîneur-chef de Géorgie Mark Richt.

Le quart-arrière géorgien Stetson Bennett ne recevra pas un tel honneur dans l’état actuel des choses. Il n’a jamais remporté les honneurs de la première équipe All-America, une condition pour être sélectionné, et il n’a même jamais été sélectionné comme le meilleur signaleur de la SEC au cours de sa carrière.

Pourtant, l’ancien walk-on qui n’a détenu qu’une seule offre de bourse et avait besoin d’un détour d’un an dans les rangs des collèges juniors avant de gagner le poste de départ à Athènes sera à jamais gravé dans la tradition du football universitaire après avoir couronné sa carrière lundi soir en rappelant tout le monde que peu importe à quel point il peut paraître normal, il est aussi un joueur incroyable qui vient de mener la Géorgie à une marque de 29-3 et à des championnats nationaux consécutifs.

Le senior de Blackshear a renforcé cela à peu près à chaque retour en arrière, lançant pour 304 verges et quatre touchés tout en se précipitant pour deux autres scores. Sa cote de quart-arrière de 226,9 semblait défier toute croyance, mais continuait de grimper à chaque passage. Chaque passe semblait être guidée le long d’une corde dans les bras en attente de sa cible prévue, avec une beauté par-dessus l’épaule d’Adonai Mitchell pour un 22 mètres juste avant la mi-temps et un flotteur de 37 mètres vers un Ladd McConkey grand ouvert qui s’étirait l’avance à deux chiffres et a indiqué que TCU serait là pour une longue, longue nuit.

Bennett se fait frapper pour sa taille, son âge ou la force de ses bras apparemment à chaque occasion par ceux qui ne sont pas à Athènes. Mais une fois de plus, c’est le vétéran qui a rappelé au reste du pays qu’il est tout aussi important pour le succès de la Géorgie que n’importe lequel des futurs pros de la NFL que l’équipe est tenue d’envoyer dans la ligue au cours des deux prochaines années.

2. La participation au championnat ne diminue pas la course de Cendrillon de TCU

Lors du premier cliché du match de championnat des Horned Frogs, leur attaque normalement fiable s’est soldée par un faux départ au milieu d’une foule vorace de 72 628 personnes criant à pleine capacité au SoFi Stadium. Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées pour un programme qui est entré dans le rôle de l’opprimé et a fini par cimenter son statut assez tôt.

Le quart-arrière Max Duggan a lancé pour seulement 152 verges et a semblé courir pour sa vie la majeure partie de la nuit contre une défense des Bulldogs qui s’est installée dans le champ arrière. Il a pris cinq sacs, a été précipité dans de nombreux renversements et a lancé deux interceptions rugueuses qui étaient loin de la cible de leurs cibles. Le tailback Emari Demercado, qui a grandi à quelques rues de là, n’a récolté que 59 verges en tant que partant à la place de Kendre Miller, blessé, tandis que le receveur senior normalement fiable Derius Davis (101 verges sur huit attrapés) a tâtonné lors du premier jeu de l’équipe.

Ce fut une nuit difficile sur la plus grande scène du sport, c’est le moins qu’on puisse dire. Cependant, cela ne devrait pas venir définir ce groupe après une saison de moments incroyables. La présence de TCU à LA lundi soir a reflété une incroyable course de Cendrillon remplie de trop de retours à énumérer et l’une des meilleures saisons de l’histoire de l’école.

Lors de la première saison de Sonny Dykes en charge à Fort Worth, TCU a remporté sept matchs de plus qu’en 2021 – la deuxième meilleure note de tout FBS. Il est devenu le premier programme texan à jouer dans le jeu du titre depuis la création du CFP et a failli devenir le premier champion national à avoir un record de défaites l’année précédente depuis 1965.

Duggan était le finaliste du trophée Heisman. Wideout Quentin Johnston est devenu un choix de premier tour infaillible et l’un des meilleurs joueurs du match.

Ce fut une saison magique et inattendue pour les âges et rien que les grenouilles cornues ont fait contre la Géorgie ne devrait enlever ce qui s’est passé au cours des 14 matchs précédents qui les ont menés là-bas.

3. Brock Bowers et Javon Bullard sera en quelque sorte de retour en 2023 – tout comme la Géorgie

À peu près le seul drame restant dans la seconde moitié du match s’est terminé avec 13:25 au compteur. C’est alors que Smart a appelé un délai d’attente à mi-parcours, non pas à cause d’un mauvais regard ou d’un problème avec un appel de jeu, mais plutôt pour remplacer son quart-arrière vedette par un envoi méritant des fidèles de Géorgie qui s’étaient dirigés vers l’ouest pour assister à l’histoire.

Rester derrière sur le terrain en applaudissant avec eux était le reste de l’attaque – un groupe qui a signalé que cette course des Bulldogs a une chance de continuer jusqu’en 2023 et au-delà.

Prenez l’ailier serré Brock Bowers, qui serait probablement repêché dans le top 10 ce printemps s’il était autorisé. Le natif de Californie était son moi imparable normal, marquant 152 verges et un touché dans le match pour le titre et gagnant presque TCU par lui-même. Il n’a perdu qu’un seul match dans sa carrière de footballeur universitaire et, étant donné qu’une seule équipe classée (Tennessee) est susceptible d’apparaître sur le calendrier pour commencer l’année prochaine, il peut s’agir d’une statistique qui restera en place jusqu’en 2024 au plus tôt.

Ou il y avait son compatriote de deuxième année Javon Bullard, qui ne faisait que son neuvième départ de la campagne et mettait presque à lui seul fin aux espoirs des grenouilles cornues de remporter ce gros trophée en or. Le demi défensif a fini par récupérer un échappé lors de la deuxième série du match que son coéquipier Christopher Smith a forcé puis a réussi des interceptions consécutives à la fin du deuxième quart.

Le tailback de première année Branson Robinson est même entré dans l’action, passant du tailback de quatrième corde derrière un groupe chargé de seniors pour mettre la touche finale au tableau de bord avec un touché de 19 verges qui a montré une fois de plus à quel point la Géorgie était en avance sur sa compétition. saison.

Tout cela pour dire que ces courses de championnat pour la nouvelle norme du football universitaire ne semblent montrer aucun signe de ralentissement.

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des points de vente tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer.

