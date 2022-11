La Géorgie demande au tribunal de rétablir immédiatement l’interdiction de l’avortement

ATLANTA (AP) – Des responsables géorgiens ont demandé vendredi à un tribunal de bloquer immédiatement la décision d’un juge annulant l’interdiction de l’avortement par l’État. La décision a permis à la procédure d’être à nouveau effectuée au-delà d’environ six semaines de grossesse.

La décision du juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, plus tôt cette semaine, était “remarquable” et reposait sur une “théorie totalement non étayée qui n’a aucun fondement en droit, en précédent ou en bon sens”, a déclaré le bureau du procureur général de l’État dans des documents judiciaires déposés auprès de la Géorgie. Cour suprême.

Il a demandé à la Haute Cour une ordonnance mettant immédiatement la décision de McBurney en attente pendant que les juges prennent plus de temps pour examiner un appel. Une telle ordonnance rétablirait l’interdiction de l’avortement par l’État, qui a commencé environ six semaines après le début de la grossesse.

“Cette Cour devrait suspendre la décision du tribunal inférieur maintenant, sans attendre pour l’annuler des mois plus tard, alors qu’un nombre incalculable d’enfants à naître en subissent les conséquences permanentes”, a écrit le solliciteur général de Géorgie, Stephen Petrany.

L’American Civil Liberties Union of Georgia, qui représentait des médecins et des groupes de défense qui ont demandé à McBurney d’annuler la loi, a déclaré que la décision du juge était correcte et devrait être maintenue. Il a également noté que les prestataires d’avortement avaient repris la procédure six semaines après sa décision.

“Les soins de santé reproductive appropriés ont redémarré dans cet État, et cela devrait continuer – les femmes géorgiennes et leurs partenaires étant libres de prendre des décisions privées sur le moment et l’opportunité d’avoir une famille, sans politiciens”, a déclaré la directrice exécutive de l’ACLU de Géorgie, Andrea Young, dans une déclaration.

McBurney a statué mardi que l’interdiction de l’avortement par l’État était invalide car lors de sa promulgation en 2019, le précédent de la Cour suprême des États-Unis sous Roe. v. Wade et une autre décision ont autorisé l’avortement bien au-delà de six semaines. Les législatures outrepassent leur autorité lorsqu’elles promulguent des lois qui violent un droit constitutionnel déclaré par le pouvoir judiciaire, a-t-il écrit, ajoutant que ces lois sont nulles lorsqu’elles sont adoptées.

La décision a immédiatement interdit l’application de l’interdiction de l’avortement dans tout l’État. Il était en vigueur depuis juillet et interdisait la plupart des avortements une fois qu’un « battement de cœur humain détectable » était présent.

L’activité cardiaque peut être détectée par ultrasons dans les cellules d’un embryon qui deviendra éventuellement le cœur environ six semaines après le début d’une grossesse. Cela signifie que la plupart des avortements en Géorgie ont été effectivement interdits à un moment donné avant que de nombreuses personnes ne sachent qu’elles étaient enceintes.

Dans son dossier judiciaire, Petrany a noté que l’interdiction de la Géorgie est entrée en vigueur après que la Cour suprême des États-Unis a annulé en juin Roe v. Wade. Lorsque les précédents judiciaires sont annulés, ils n’ont jamais été la loi, a-t-il écrit.

“Aucun autre tribunal n’a jamais jugé qu’un avis judiciaire annulé peut, comme un zombie sortant de la tombe, invalider des lois par ailleurs parfaitement valides”, a-t-il affirmé.

Sudhin Thanawala, Associated Press