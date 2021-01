ATLANTA (AP) – Les électeurs géorgiens décident de l’équilibre des pouvoirs au Congrès lors d’une paire d’élections au second tour du Sénat à enjeux élevés qui aideront à déterminer la capacité du président élu Joe Biden à mettre en œuvre ce qui pourrait être le programme gouvernemental le plus progressiste depuis des générations.

Les républicains sont unis contre les projets de Biden en matière de soins de santé, de protection de l’environnement et de droits civils, mais certains craignent que les tentatives effrontées du président sortant Donald Trump de saper l’intégrité des systèmes électoraux du pays ne découragent les électeurs en Géorgie.

Lors d’un rassemblement dans le nord-ouest de la Géorgie à la veille du second tour de mardi, Trump a déclaré à plusieurs reprises que les élections de novembre étaient en proie à une fraude qui, selon des responsables républicains, y compris son ancien procureur général et chef des élections géorgiennes, n’avait pas eu lieu. Dans le même temps, Trump a encouragé ses partisans à se présenter en force pour les concours de mardi en Géorgie.

« Vous devez l’essaimer demain », a déclaré Trump à des milliers de partisans enthousiastes, minimisant la menace de fraude.

Les démocrates doivent gagner les deux élections sénatoriales de l’État pour obtenir la majorité au Sénat. Dans ce scénario, le Sénat serait également divisé 50-50 avec le vice-président élu Kamala Harris servant de bris d’égalité pour les démocrates.

Les démocrates ont obtenu une faible majorité à la Chambre et à la Maison Blanche lors des élections générales de novembre.

Les élections de janvier en Géorgie, nécessaires parce qu’aucun candidat au Sénat n’a reçu la majorité des voix aux élections générales, ont été uniques pour de nombreuses raisons, notamment parce que les candidats se sont essentiellement présentés en équipes, voire parfois ensemble.

Un concours met en vedette le démocrate Raphael Warnock, qui est le pasteur principal de l’église d’Atlanta où le leader des droits civiques tué Martin Luther King Jr. a grandi et prêché. Warnock, 51 ans, a été élevé dans des logements sociaux et a passé la majeure partie de sa vie adulte à prêcher dans des églises baptistes.

Warnock fait face à la sénatrice républicaine Kelly Loeffler, une ancienne femme d’affaires de 50 ans qui a été nommée au Sénat il y a moins d’un an par le gouverneur républicain de l’État. Elle n’est que la deuxième femme à représenter la Géorgie au Sénat, bien que la race soit devenue un sujet de campagne bien plus que le genre. Loeffler et ses alliés se sont emparés de quelques extraits des sermons de Warnock à l’église historique noire pour le qualifier d’extrême. Des dizaines de leaders religieux et des droits civiques ont repoussé.

L’histoire continue

L’autre élection oppose l’ancien dirigeant d’entreprise David Perdue, 71 ans, qui a occupé le siège du Sénat jusqu’à l’expiration officielle de son mandat dimanche, contre le démocrate Jon Ossoff, ancien assistant du Congrès et journaliste. À seulement 33 ans, Ossoff serait le plus jeune membre du Sénat s’il était élu. Il est devenu célèbre pour la première fois à l’échelle nationale en 2017 lorsqu’il a lancé une candidature aux élections spéciales de la Chambre sans succès.

Même un Sénat démocrate étroitement divisé ne garantirait pas à Biden tout ce qu’il veut, étant donné les règles de la chambre qui nécessitent 60 voix pour faire avancer la plupart des lois importantes. Mais si les démocrates perdaient ne serait-ce qu’une des compétitions de mardi, Biden n’aurait guère de chances d’obtenir des votes rapides à la hausse ou à la baisse sur ses projets les plus ambitieux visant à étendre la couverture des soins de santé soutenue par le gouvernement, à renforcer la classe moyenne, à lutter contre les inégalités raciales et à lutter contre le changement climatique. Un Sénat contrôlé par les républicains créerait également un chemin plus difficile pour les choix du Cabinet de Biden et les candidats à la justice.

«Géorgie, toute la nation vous regarde. Le pouvoir est littéralement entre vos mains », a déclaré Biden lors de son propre rallye à Atlanta lundi. «Un État peut tracer la voie, non seulement pour les quatre prochaines années, mais pour la prochaine génération.»

Malgré les craintes parmi certains républicains que les allégations sans fondement de Trump de fraude électorale puissent faire baisser le taux de participation, les deux candidats du GOP le soutiennent fermement. Perdue a déclaré mardi que Trump mériterait «bien sûr» le crédit si les républicains gagnaient.

« Ce que le président a dit hier soir, c’est que même si vous êtes contrarié par tout cela, vous devez vous lever avec nous et vous battre », a déclaré Perdue à « Fox & Friends ». « Nous regarderons en arrière ce jour si nous ne votons pas et ne regrettons pas vraiment le jour où nous avons remis les clés du royaume aux démocrates. »

Loeffler s’est engagé lundi à rejoindre un nombre restreint mais croissant de sénateurs du GOP protestant contre la certification attendue par le Congrès de la victoire de Biden mercredi.

Les démocrates ont martelé Perdue et Loeffler, chacun parmi les membres les plus riches du Sénat, pour des transactions d’actions personnelles bien chronométrées après que les membres du Congrès aient reçu des informations sur la santé publique et les menaces économiques du COVID-19 alors que Trump et les républicains minimisaient la pandémie. Aucun des métiers n’a été trouvé pour enfreindre la loi ou l’éthique du Sénat, mais Warnock et Ossoff ont qualifié les républicains d’intéressés et déconnectés.

Perdue et Loeffler ont répondu en fustigeant les démocrates comme certains d’inaugurer un saut vers la gauche dans la politique nationale. Ni Warnock ni Ossoff ne sont socialistes, comme le prétendent les républicains. Ils soutiennent cependant l’agenda de Biden.

Les élections de cette semaine marquent la fin officielle de la saison électorale turbulente de 2020 plus de deux mois après que le reste du pays a fini de voter. Les enjeux ont attiré près de 500 millions de dollars de dépenses de campagne dans un État autrefois solidement républicain qui se trouve maintenant comme le premier champ de bataille du pays.

«Il s’agit vraiment de savoir si un programme qui fait avancer la nation peut être forgé sans compromis significatif», a déclaré Martin Luther King III, le fils de l’icône des droits civiques. «Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu.»

Les résultats aideront également à démontrer si la coalition politique qui a alimenté la victoire de Biden était une anomalie anti-Trump ou faisait partie d’un nouveau paysage.

Biden a remporté les 16 voix électorales de la Géorgie par environ 12000 voix sur 5 millions exprimées en novembre.

Le succès démocratique dépendra probablement de la forte participation des Afro-Américains, des jeunes électeurs, des électeurs diplômés d’université et des femmes, tous des groupes qui ont aidé Biden à devenir le premier candidat démocrate à la présidentielle depuis 1992 à remporter la Géorgie. Les républicains, quant à eux, se sont concentrés sur la dynamisation de leur propre base d’hommes blancs et d’électeurs au-delà du cœur du métro d’Atlanta.

Plus de 3 millions de Géorgiens ont voté avant mardi. Certaines circonscriptions du métro d’Atlanta ont montré une participation légère à régulière mardi matin sans file d’attente et les électeurs ne prenant que quelques minutes pour terminer leur scrutin.

Au centre-ville d’Atlanta, Henry Dave Chambliss, 67 ans, a voté pour les deux républicains. Il a dit qu’il voulait que les républicains gardent le contrôle du Sénat pour s’assurer que la nouvelle administration Biden ne glisse pas «complètement vers la gauche».

«Je réussis modérément et je sais qu’ils viendront après une plus grande partie de mon argent que j’ai gagné», a déclaré Chambliss. «Je suis né démocrate du Sud, et j’espère et je prie simplement que des voix modérées soient entendues et que les choses restent plus au milieu de la route.»

Beverly McDaniel a voté mardi matin au milieu d’un faible taux de participation au gymnase d’un centre de quartier à Atlanta. Elle a voté pour les deux démocrates, affirmant qu’elle pensait qu’ils feraient mieux de faire face aux difficultés causées par le coronavirus.

«Nos enfants ne sont pas pleinement, pleinement scolarisés comme ils sont censés l’être et les gens n’ont pas d’emploi», a déclaré McDaniel, un travailleur médical sur le terrain. Elle a déclaré que le virus «prend le relais là où nous devrions plutôt laisser le gouvernement prendre le relais».

____

Les journalistes de l’AP Haleluya Hadero, Angie Wang et Russ Bynum ont contribué.