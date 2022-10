La Géorgie de Love Island laisse peu de place à l’imagination alors qu’elle abandonne les sous-vêtements pour une robe très révélatrice

La star de LOVE Island, Georgia Steel, s’est assurée que tous les yeux étaient rivés sur elle, posant dans une robe très révélatrice.

La jeune femme de 24 ans a semblé abandonner ses sous-vêtements pour la robe noire à épaules dénudées, qu’elle a associée à des talons hauts.

Instagram

Georgia Steel portait une robe noire audacieuse[/caption]

Instagram

La star a montré son look glamour[/caption]

Regardant chaque centimètre carré d’un modèle, Georgia portait les cheveux lissés en queue de cheval et accentuait sa beauté naturelle avec un maquillage époustouflant.

Georgia est devenue célèbre lorsqu’elle est apparue dans la quatrième série de l’émission de téléréalité ITV2.

Elle a été vidé lorsque son partenaire Josh Denzel est revenu de Casa Amor avec Kaz Crossley en 2018.

La star s’est ensuite associée à Sam Bird, avec qui elle est sortie pendant un certain temps hors de la villa.

En savoir plus sur Love Island AMOUR PERDU Coco de Love Island claque les co-stars et affirme qu’AUCUNE d’entre elles ne cherchait l’amour “MON BÉBÉ N’EST PAS ICI” Mystère alors que Dami Hope de Love Island assiste seul à Pride of Britain

Depuis eux, la Géorgie est devenue une influenceuse très réussie.

La star s’est récemment ouverte sur la façon dont elle reste en forme, en disant : « Tout est une question d’équilibre – je voyage beaucoup avec mon travail, donc j’aime essayer des cuisines dans différents endroits – je suis définitivement une gourmande.

“Vous devriez pouvoir vous amuser.”

Et la pizza est souvent son point d’appel lorsqu’elle veut se faire plaisir – avec le pepperoni sa garniture préférée.





“Je pense que je mange une pizza quelques fois par mois.

“Mon plat à emporter est une pizza parce que c’est une option de dîner tellement facile et délicieuse, et c’est parfait pour les jours où vous voulez quelque chose de savoureux mais que vous ne voulez pas non plus cuisiner.

“Tant que vous mangez des aliments sains, que vous vous entraînez mais aussi que vous vous faites plaisir, c’est ce qui est important.”

Instagram

Elle portait ses cheveux en une longue queue de cheval[/caption]

Rex