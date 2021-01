Mark Sexton, directeur adjoint de la Georgia Emergency Management and Homeland Security Agency, visite un autre lit d’hôpital à Atlanta le 29 décembre. Curtis Compton / Atlanta Journal-Constitution / AP

La poussée de Covid-19 de l’État est le microcosme d’une pandémie incontrôlable.

Le président Donald Trump s’est rassemblé pour soutenir deux candidats républicains au Sénat à Dalton, en Géorgie, lundi soir. Il est apparu sans masque devant une grande foule, dans un comté en proie à une flambée de coronavirus, dans un État en difficulté plus que la plupart avec son épidémie.

À bien des égards, la Géorgie est le microcosme d’une pandémie incontrôlable.

Le comté de Whitfield, dont Dalton est le siège, se classe 16e sur 159 comtés de Géorgie en termes de nombre de cas quotidiens pour 100 000 habitants, selon la base de données de Covid Act Now. L’hôpital régional qui dessert le comté de Whitfield a rapporté la semaine dernière que ses installations ne disposaient que d’un seul lit de soins intensifs, selon le Atlanta Journal-Constitution.

La situation ne semble guère meilleure au niveau des États: la Géorgie se classe au 10e rang des États pour les nouveaux cas pour 100 000 habitants, au neuvième pour le taux de tests positifs et au deuxième pour le nombre de lits en USI remplis (maintenant jusqu’à 92%).

«Nous vivons clairement la pire vague de pandémie que nous ayons vue dans notre État», m’a dit Harry Heiman, professeur de clinique à la Georgia State University.



Sandy Huffaker / AFP / Getty Images Des partisans du président Donald Trump arrivent à un rassemblement à Dalton, en Géorgie, le 4 janvier.

Cela pourrait encore s’aggraver, une fois que les conséquences de la saison des fêtes occupée deviennent apparentes – cela pourrait prendre jusqu’à quelques semaines pour que les infections récentes entraînent des cas confirmés supplémentaires et de nouvelles hospitalisations. À ce jour, l’État a enregistré plus de 650 000 cas confirmés de Covid-19 et plus de 10 000 décès.

Mais le coronavirus n’a pas empêché Trump de tenir un grand rassemblement, alors que les républicains s’efforcent de garder le contrôle du Sénat en remportant au moins l’une des deux élections au second tour du Sénat de Géorgie mardi. Le président a régulièrement défié les directives de santé publique depuis le redémarrage de ses propres rassemblements électoraux en juin dernier. L’événement de lundi devrait attirer jusqu’à 2 000 personnes, même si l’État a officiellement limité les rassemblements à 50 personnes ou moins.

Alors que l’événement se tenait à l’extérieur, la foule était pressée ensemble pendant des heures, y compris en lignes pour entrer dans le lieu tout au long du lundi après-midi. Les responsables locaux de la santé ont déploré dans le Journal-Constitution que «les gens se rassemblent en groupes en dehors de leur foyer et sont exposés à ces situations».

Actuellement, près de 5 000 personnes sont hospitalisées en Géorgie avec Covid-19, selon le Covid Tracking Project, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Cela représente moins de 1700 à la mi-octobre, avant la ruée vers les vacances. Parce que cela peut prendre une semaine ou plus pour que les personnes infectées présentent des symptômes, puis une semaine ou deux pour que leurs symptômes deviennent si graves qu’ils doivent être hospitalisés, il faudra des semaines avant que la Géorgie ne ressente tout le poids de la propagation des vacances de décembre. .

Mais même maintenant, a déclaré Heiman, plus de 40 hôpitaux de Géorgie sont sur ce qu’on appelle le «détournement», ce qui signifie qu’ils n’acceptent aucun patient pour quelque raison que ce soit dans leur salle d’urgence ou dans les unités de soins intensifs. Les patients qui sont pris en charge par une ambulance pourraient perdre un temps critique si l’établissement le plus proche, où ils sont censés être emmenés, est plein et que les secouristes doivent trouver un autre endroit pour eux au milieu d’une crise médicale.

«Si cet hôpital est en réacheminement, cela signifie qu’il n’accepte pas les patients d’urgence. Cela signifie que vous devez aller ailleurs », dit-il. «C’est un problème sérieux.»

La manière dont ces problèmes pourraient être abordés au niveau fédéral dépendra en partie du choix des électeurs géorgiens pour les représenter au second tour, car le parti qui contrôle le Sénat déterminera les perspectives de toute future législation sur l’aide.

La réponse ratée de la Géorgie à Covid-19, brièvement expliquée

Il n’était pas nécessaire qu’il en soit ainsi, soutient Heiman. La situation désastreuse en Géorgie est le résultat de choix politiques discrets qui ont été faits ou non.

«C’est vraiment de mon point de vue en raison de l’échec du leadership au niveau des États et au niveau fédéral que nous sommes dans la position dans laquelle nous nous trouvons», m’a-t-il dit.

Les échecs de Trump à répondre à Covid-19 sont bien documentés, y compris dans des reportages comme celui de l’allemand Lopez de Vox. De nombreux dirigeants d’État et de nombreuses personnes n’ont pas réussi à faire ce qui était nécessaire pour éradiquer le coronavirus, du refus d’instituer des verrouillages à la répercussion de la planification de la distribution des vaccins. Et les experts en santé publique ont également eu leurs lacunes.

Mais Heiman a distingué le gouverneur de Géorgie Brian Kemp pour son refus d’adopter des politiques presque universellement approuvées par les scientifiques pour aider à ralentir la propagation du coronavirus. L’État n’a jamais émis de mandat de masque, bien que de nombreuses études aient montré qu’ils peuvent être efficaces. Les bars et restaurants ont été rouverts pendant des mois, sans nouvelle restriction mise en place lorsque les cas ont augmenté. Les repas à l’intérieur sont autorisés.



Sean Rayford / Getty Images Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, regarde l’infirmier des urgences David Wilson reçoit une dose du vaccin Pfizer Covid-19 à Savannah, le 15 décembre.

Même les restrictions étatiques qui ont été adoptées – telles que la limitation des rassemblements à 50 personnes – sont régulièrement défiées, comme lors du rassemblement de Trump lundi.

«Ce n’est pas sorcier de comprendre pourquoi nous avons ces chiffres», a déclaré Heiman.

Pour compliquer encore les choses, comme dans la plupart des pays, les réponses à la pandémie de Covid-19 sont profondément polarisées en Géorgie. Un sondage d’octobre commandé par le Journal-Constitution a révélé que les électeurs étaient également divisés sur la réponse de Trump et Kemp à la crise, environ 90% des républicains approuvant le gouverneur et le président, tandis que le même pourcentage de démocrates la désapprouvait.

Cette polarisation va plus loin que les cotes d’approbation. Près de 90% des démocrates de Géorgie ont déclaré qu’ils craignaient qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille ne contractent le virus; moins de 50% des républicains ont dit la même chose. Environ la moitié des républicains pensaient que Covid-19 était en grande partie ou complètement sous contrôle; seuls 3% des démocrates étaient d’accord.

Cette polarisation est susceptible de rester ici, bien que la campagne du président élu Joe Biden ait déclaré que l’une des principales priorités de Biden au pouvoir était d’apporter plus d’unité à la réponse aux coronavirus. Biden pourrait également fournir plus de ressources aux gouvernements des États et locaux qui connaissent de nouveaux pics et tentent de déployer les nouveaux vaccins Covid-19.

« Mon seul espoir est que la nouvelle administration amènera son équipe A, afin que les États ne soient pas laissés pour compte eux-mêmes », a déclaré Heiman.

L’avenir de la réponse à la pandémie sera déterminé, en partie, par les courses au Sénat de Géorgie. Les démocrates avaient initialement approuvé 3 billions de dollars de financement supplémentaire de relance et de réponse après le premier projet de loi de secours Covid-19 adopté au printemps; le prix de ce deuxième paquet a été ramené à 900 milliards de dollars après des négociations avec le Sénat républicain.

Le président élu Biden a déjà déclaré que le paquet de secours récemment adopté n’était qu’un «acompte», un soutien supplémentaire étant nécessaire une fois qu’il prend ses fonctions. Mais sa capacité à tenir cette promesse dépendra dans une large mesure de la question de savoir si les démocrates peuvent reprendre le Sénat en remportant les deux tours en Géorgie – leur donnant la possibilité d’apporter plus facilement un nouveau plan de relance au Sénat – ou si Mitch McConnell reste le chef de la majorité.