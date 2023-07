La Géorgie condamne l’Ukraine pour ses protestations contre la santé de l’ancien président Saakashvili

TBILISI, Géorgie (AP) – Le ministère géorgien des Affaires étrangères a critiqué mardi l’Ukraine pour avoir exhorté l’ambassadeur géorgien à retourner à Tbilissi pour des consultations sur la mauvaise santé de l’ancien président emprisonné Mikheil Saakashvili, qui est également citoyen ukrainien.

Le ministère des Affaires étrangères a qualifié l’action de l’Ukraine de « forme extrême d’escalade ».

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait convoqué l’ambassadeur géorgien George Zakarashvili pour exprimer sa protestation contre l’apparente détérioration significative de la santé de Saakashvili, qui a été reconnu coupable d’abus de pouvoir alors qu’il était président en 2004-2013.

« La décision des autorités ukrainiennes cause de graves dommages aux relations stratégiques entre les deux pays et représente une ingérence directe dans les affaires intérieures d’un État souverain », a déclaré le ministère géorgien des Affaires étrangères dans son communiqué.

Saakashvili est apparu gravement émacié lundi lors d’un témoignage par vidéoconférence devant un tribunal examinant une nouvelle affaire d’abus de pouvoir contre lui.

Saakashvili et ses partisans affirment qu’il a été empoisonné pendant sa détention et qu’il pèse maintenant environ 60 kilogrammes (132 livres), la moitié de ce qu’il pesait lors de son arrestation en octobre 2021.

S’exprimant depuis une clinique privée où il est détenu, il a déclaré au tribunal que malgré sa mauvaise santé, il était « spirituellement apte et déterminé à servir le pays », selon le site d’information local Agenda.

Saakashvili, qui est devenu président de la Géorgie après avoir dirigé les manifestations de la révolution des roses qui ont chassé le président précédent, est parti pour l’Ukraine après la fin de son second mandat. Il a ensuite été reconnu coupable par contumace d’abus de pouvoir et condamné à six ans de prison.

Il a été arrêté en octobre 2021 après son retour en Géorgie pour tenter de renforcer les forces de l’opposition avant les élections municipales nationales. Il est actuellement jugé pour des accusations liées à la dispersion violente d’un rassemblement de l’opposition en 2007.

Saakashvili détient la nationalité ukrainienne et a été gouverneur de la région d’Odessa dans ce pays en 2015-2016. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé lundi la Géorgie à envoyer Saakachvili en Ukraine pour y être soigné.