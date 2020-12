ATLANTA (AP) – Le plus haut responsable des élections de Géorgie a recertifié lundi les résultats des élections de l’État après qu’un recomptage demandé par le président Donald Trump a confirmé une fois de plus que le démocrate Joe Biden avait remporté l’État, et le gouverneur a ensuite recertifié les 16 électeurs présidentiels de l’État.

«Nous avons maintenant compté trois fois les bulletins légalement déposés et les résultats restent inchangés», a déclaré le secrétaire d’État Brad Raffensperger lors d’une conférence de presse au Capitole de l’État avant que les résultats ne soient recertifiés.

La loi géorgienne permet à un candidat perdant de demander un recomptage si la marge entre les candidats est inférieure à 0,5%. Trump a demandé le recomptage après que les résultats certifiés par Raffensperger ont montré que Biden menait avec une marge de 12670 votes, soit 0,25% des quelque 5 millions de votes exprimés.

Lors du recomptage, qui a été fait à l’aide de scanners qui lisent et comptabilisent les votes, il y a eu des écarts dans les totaux des votes dans certains comtés. Étant donné que les résultats d’un recomptage deviennent les résultats officiels, ces comtés ont dû recertifier leurs résultats. Une fois que cela a été fait, le secrétaire d’État a recertifié les résultats à l’échelle de l’État, a déclaré son bureau dans un communiqué de presse.

Kemp a ensuite recertifié la liste de 16 électeurs présidentiels de l’État – tous des démocrates de premier plan – comme l’exige la loi de l’État, a déclaré le porte-parole Cody Hall. La recertification des résultats intervient mardi avant la date limite de la «sphère de sécurité» fédérale – les électeurs nommés à cette date conformément à la loi de l’État ne peuvent être ignorés par le Congrès.

Le recomptage était le troisième décompte des voix dans la course présidentielle dans l’état. Après le décompte initial suivant le jour du scrutin, Raffensperger a sélectionné la course présidentielle pour un audit requis par la loi de l’État. La marge serrée signifiait que l’audit exigeait que les quelque 5 millions de votes de ce concours soient recomptés à la main, a-t-il déclaré. Ce décompte a également confirmé la victoire de Biden.

Le nombre total de votes dans les résultats du recomptage certifiés lundi et affichés sur le site Web du secrétaire d’État était de 766 inférieur au nombre certifié lors du premier décompte des bulletins après l’élection. L’avance de Biden est passée de 12670 à 11779. Cela semble être en grande partie dû à un écart dans le comté de Fulton, le comté le plus peuplé de l’État qui comprend la majeure partie d’Atlanta.

L’histoire continue

Les résultats du recomptage du comté de Fulton ont montré 880 votes de moins que les résultats certifiés après la nuit des élections, avec une majorité écrasante de ces votes provenant du total de Biden dans le comté. Gabriel Sterling, qui a supervisé la mise en œuvre du nouveau système de vote de l’État, a qualifié la divergence dans le comté de «un peu inquiétante», mais a déclaré que c’était un grand comté qui avait des problèmes de gestion. Il a également noté que la différence n’était pas suffisante pour changer le résultat global de l’élection.

Lundi également, un juge fédéral a rejeté une plainte déposée au nom d’électeurs présidentiels républicains potentiels par l’ancien avocat de Trump, Sidney Powell. Le procès alléguait une fraude généralisée et visait, entre autres, à annuler la certification des résultats de la course présidentielle en Géorgie.

Dans le procès, « les plaignants demandent essentiellement au tribunal la réparation peut-être la plus extraordinaire jamais demandée devant un tribunal fédéral dans le cadre d’une élection. Ils veulent que ce tribunal remplace son jugement par celui de 2 millions et demi d’électeurs géorgiens qui ont voté Joe Biden et je ne suis pas disposé à le faire », a déclaré le juge de district américain Timothy Batten, qui a rejeté la plainte après une audience.

Par ailleurs, une contestation électorale déposée vendredi par Trump, sa campagne et le président du Parti républicain de Géorgie, David Shafer, a été rejetée par la Cour supérieure du comté de Fulton parce que la paperasse était mal remplie et qu’il manquait les frais de dossier appropriés.

Même si les poursuites intentées par Trump et ses alliés ont été rejetées dans tout le pays, le président a continué de faire des allégations sans fondement répétées de fraude généralisée. En Géorgie, il a fait pleuvoir des critiques sur Raffensperger et Kemp, tous deux républicains. Raffensperger, quant à lui, a été inébranlable dans sa défense de l’intégrité des élections dans l’État et Kemp a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir d’intervenir dans les élections.

« Je sais qu’il y a des gens qui sont convaincus que l’élection a été semée d’embûches, mais les preuves, les preuves réelles, les faits nous racontent une histoire différente », a déclaré Raffensperger lors de la conférence de presse de lundi.

Quelques heures avant de venir en Géorgie pour un rassemblement samedi soir, Trump a appelé Kemp et lui a demandé de convoquer une session législative extraordinaire. Le gouverneur a refusé.

Dans un tweet dimanche, Trump a critiqué Kemp et le lieutenant-gouverneur Geoff Duncan pour leur inaction et a de nouveau appelé à une session extraordinaire.

Après que quatre législateurs des États républicains aient également demandé dimanche une session extraordinaire, Kemp et Duncan ont publié une déclaration disant que la convocation d’une session extraordinaire pour sélectionner une liste différente d’électeurs présidentiels ne serait pas autorisée en vertu de la loi de l’État ou fédérale.