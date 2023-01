La Géorgie célèbre les titres consécutifs avec un autre défilé

ATHÈNES, Géorgie (AP) – L’entraîneur géorgien Kirby Smart a adressé une plainte de bonne humeur aux fans lors de la célébration des championnats nationaux consécutifs des Bulldogs avec un défilé et une cérémonie pour la deuxième année consécutive samedi.

« Tu ne m’as pas dit l’année dernière que nous allions dos à dos. Ouah!” dit un Smart souriant.

Smart a fait référence à une citation du légendaire entraîneur de l’UCLA, John Wooden, lorsqu’il a déclaré que remporter le deuxième titre national consécutif pour la première fois de l’histoire de l’école était plus difficile que de mettre fin à la sécheresse de 41 ans des Bulldogs en 2021.

“Gagner demande du talent”, a déclaré Smart avant d’ajouter, “mais répéter demande du caractère.”

Le défilé de samedi a conduit l’équipe au stade de Sanford, où de nombreux fans ont levé trois doigts alors qu’ils regardaient vers l’objectif d’un triplé. Aucune équipe n’a remporté trois championnats nationaux consécutifs à l’ère des sondages AP, qui remonte à 1936.

“Nous avons hâte de voir ce qui attend cette équipe”, a déclaré Smart. “Cette équipe devra avoir faim car beaucoup de cette équipe revient.”

La Géorgie a remporté son deuxième championnat national consécutif malgré un record de 15 joueurs sélectionnés dans son équipe 2021 lors du repêchage de la NFL l’an dernier. Les Bulldogs ont remporté le championnat 2022 avec leur victoire fulgurante 65-7 contre TCU lors du match de championnat national de lundi soir.

La Géorgie fera face à des pertes plus lourdes cette intersaison. L’ailier rapproché Darnell Washington et le demi de coin Kelee Ringo ont annoncé qu’ils quittaient l’école tôt pour participer au repêchage de la NFL. Le plaqueur défensif Jalen Carter, le plaqueur offensif Broderick Jones, le porteur de pointe Nolan Smith et la sécurité Chris Smith sont parmi les autres joueurs éminents de la Géorgie dans le repêchage.

Cependant, la plus grande perte de la Géorgie sera peut-être le quart-arrière Stetson Bennett, même si Bennett ne devrait être qu’un choix possible en fin de ronde dans le repêchage de la NFL. L’accent sera mis sur la compétition pour remplacer Bennett, qui a réussi quatre touchés et a couru pour deux scores dans la déroute de TCU.

Bennett portait un sweat-shirt rouge avec les mots “Them Dawgs Is Hell”.

Bennett a déclaré que les joueurs de Géorgie étaient motivés par ceux qui “ne cessent de nous dire à quel point nous étions mauvais” et a déclaré que les Bulldogs ne pouvaient pas avoir une autre saison de championnat après avoir perdu tant de joueurs au profit de la NFL.

“Nous avons continué à gagner”, a déclaré Bennett. « Vous ne vouliez pas y croire. … Nous avons deux bagues, tu sais ?

Bennett a été nommé MVP offensif dans chacun de ses quatre matchs CFP dans les deux courses de championnat et a été 28-3 en tant que partant.

La conférence sud-est de Géorgie 2022 et les bannières du championnat national ont été hissées au stade. Le directeur exécutif des éliminatoires de football universitaire, Bill Hancock, a remis à Smart le trophée du championnat national.

“Il n’y en a que neuf et vous en avez deux”, a déclaré Hancock.

Le commissaire de la SEC, Greg Sankey, et le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, ont pris la parole lors de la cérémonie.

Le président de l’Université de Géorgie, Jere Morehead, a qualifié la célébration de championnats consécutifs de “moment inimaginable”.

“Profitez de ce qui a été créé et faites partie de ce qui s’en vient dans le futur alors que cette dynastie continue de se développer”, a déclaré Morehead.

