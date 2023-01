La Géorgie, avec une déroute claire, montre un écart par rapport au reste du football universitaire

INGLEWOOD, Californie – Il est difficile de savoir quand c’était fini. A l’hymne national ? Le coin flip ? Le coup d’envoi ? Ou peut-être même avant cela – le moment où le coup de pied de Noah Ruggles pour l’État de l’Ohio a navigué loin, très à gauche le soir du Nouvel An, donnant à la Géorgie une seconde vie et effrayant les Bulldogs directement dans le processus.

Chaque fois que c’était le cas, la championne nationale en titre, la Géorgie, n’a pas perdu de temps pour transformer le match pour le titre des éliminatoires de football universitaire en un couronnement, dévastant le petit Texas Christian embêtant avec un coup de 65-7 qui était tout aussi décisif que le score aurait pu l’indiquer.

La défense géorgienne était presque impénétrable et son attaque, dirigée par le quart-arrière Stetson Bennett IV, était pratiquement imparable. Ensemble, ils ont submergé les Horned Frogs, dont la course historique – derrière son entraîneur folklorique, son quart-arrière courageux et un casting de personnages improbables, y compris un talisman excentrique d’Hypnotoad – s’est terminée par un bruit sourd.

La Géorgie n’a lancé qu’en seconde période – longtemps après que les télévisions se soient sûrement éteintes dans tout le pays. Et avec la façon dont les Bulldogs ont continué à défiler dans la zone des buts et à jouer sur Max Duggan, le quart-arrière du TCU, il était étonnant que les officiels n’aient pas commandé de chronomètre pour le dernier quart.