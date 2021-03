L’État américain de Géorgie est redevenu un champ de bataille dans la guerre politique, grâce à un projet de loi de réforme électorale que la plupart des républicains considéraient comme trop peu, trop tard – et les démocrates dénoncés comme une répression raciste, perverse et immorale des électeurs.

Le gouverneur Brian Kemp, un républicain, a signé jeudi la loi sur l’intégrité électorale de 2021, quelques heures seulement après son approbation par la législature de l’État: 100-75 à la Chambre des représentants et 34-20 au Sénat.

La loi exige une pièce d’identité valide avec photo pour voter par correspondance, réduit la fenêtre pour demander des bulletins de vote par la poste et réglemente l’emplacement et la durée des urnes. Il remplace également le secrétaire d’État par un fonctionnaire nommé par la législature, en tant que président du conseil des élections de l’État, et permet au conseil de licencier les responsables électoraux du comté pour avoir manqué à leurs fonctions.

Les démocrates ont rapidement dénoncé la loi comme « immoral » et « mauvais, » ainsi que raciste.

Les gens parlent de politique comme si c’était un jeu parfois. Ce qui se passe en Géorgie aujourd’hui est immoral. C’est un acte diabolique. Le mal existe et il a voté pour Jim Crow aujourd’hui. – Walter Shaub (@waltshaub) 25 mars 2021

L’auteur-compositeur-interprète et éminent militant démocrate Ricky Davila a qualifié Kemp de «Suprémaciste blanc» et a dit que la loi était «Suppression des électeurs».

« Tricher, c’est comment ils gagnent, » a tweeté Davila.

Le suprémaciste blanc Brian Kemp vient de signer un projet de loi de suppression des électeurs du GQP en Géorgie qui leur donne le pouvoir sur tous les conseils électoraux de leur État, supprime l’utilisation de boîtes de dépôt et fait de la nourriture et de l’eau des électeurs dans des lignes de scrutin extrêmement longues un crime. Tricher, c’est comment ils gagnent. – Ricky Davila (@TheRickyDavila) 25 mars 2021

La loi réduit également le délai pour le second tour des élections et le vote anticipé, et interdit aux groupes extérieurs de distribuer de la nourriture et de l’eau aux personnes faisant la queue pour voter, selon AP. Un projet antérieur prévoyait également de nettoyer les listes électorales en frappant des personnes enregistrées dans plusieurs États et d’établir une ligne directe pour signaler les intimidations et les fraudes électorales.

La chef de la minorité au Sénat, Gloria Butler (D), a déclaré que le projet de loi était rempli de «Tactiques de suppression des électeurs» et équivalait à un «Une attaque sans vergogne contre les droits de vote, contrairement à tout ce que nous avons vu depuis l’ère Jim Crow» se référant à l’époque de la ségrégation raciale.

Le président Joe Biden a également pesé sur le fait que les législatures des États à majorité républicaine adoptent des lois sur l’intégrité des électeurs, l’appelant « Non américain » et « malade » et « méprisable » et quelque chose qui « Fait ressembler Jim Crow à Jim Eagle, » lors de sa conférence de presse plus tôt jeudi.

Aussi sur rt.com REGARDER: Lors du premier événement de presse en solo, Biden admet qu’il MANQUE Trump, le blâme pour ses problèmes et suggère de « changer le paradigme »

Pendant ce temps, l’accueil des républicains a été tiède au mieux, comme on le voyait comme « trop ​​peu, trop tard, » ou la fermeture de la porte de la grange proverbiale longtemps après que les chevaux se soient enfermés.

Les dirigeants républicains de Géorgie, y compris Kemp et son secrétaire d’État Brad Raffensperger, ont administré les élections présidentielles de 2020 et le second tour du Sénat de janvier – tous deux remportés par les démocrates après que les dirigeants républicains aient été anéantis par un vote par correspondance record – aux termes de un règlement avec des militants démocrates.

Kemp s’est également placé dans une situation délicate, en signant dans la loi un projet de loi destiné à résoudre les problèmes électoraux dont il a insisté sur le fait qu’il n’existait pas lorsque Trump les a soulevés lors du vote de 2020. Raffensperger a également refusé d’enquêter sur les divergences signalées par la campagne de Trump et quelqu’un dans son bureau a même divulgué aux médias des citations au sujet de Trump demandant à «trouver une fraude » cela s’est avéré plus tard faux.

Aussi sur rt.com « Pas une option: » Les chances de Trump de récupérer la Géorgie de Biden s’érodent après que le gouverneur républicain ait refusé de sélectionner de nouveaux électeurs

Manifestant devant le Capitole de l’État à Atlanta jeudi, des militants démocrates ont appelé au boycott de Coca-Cola, Delta Air Lines et Home Depot – de grandes entreprises basées en Géorgie – pour ne pas s’opposer à la «Législation raciste» assez fortement.

Plus tôt ce mois-ci, la Chambre des représentants américaine dominée par les démocrates a adopté la loi HR1, ou «For the People», qui fédéraliserait effectivement le contrôle des élections, interdirait le nettoyage des listes électorales et consacrerait le vote par correspondance introduit en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 comme permanente, entre autres.

Aussi sur rt.com La loi sur la réforme électorale passe devant la Chambre et se rend au Sénat, susceptible d’être tué par obstruction systématique

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!