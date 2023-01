La Géorgie a le talent, gagnant un pedigree à répéter en 2023

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

Il y a un peu plus d’un an, la Géorgie a embarrassé le Michigan lors d’une demi-finale des éliminatoires de football universitaire et l’entraîneur-chef des Wolverines, connu pour sa fierté impénétrable, a agité le drapeau blanc avant même que le troisième quart-temps n’ait expiré.

C’est alors que Jim Harbaugh a retiré le quart-arrière partant Cade McNamara pour le sauver de la défense infernale remplie de huit choix de repêchage de la NFL qui ont détruit le plan de match offensif des Wolverines.

Avance rapide jusqu’à lundi soir, alors que la Géorgie a étouffé le TCU dans un championnat national qui s’est transformé en un massacre de 65-7, l’entraîneur-chef des Horned Frogs, connu pour son caractère audacieux, lanceur d’armes et prudent face au vent, a levé son signe de reddition encore plus tôt, avec un quart et demi restant.

C’est à ce moment-là que Sonny Dykes a lancé le ballon près du milieu de terrain, malgré un déficit de 38 points au tableau de bord et rien à perdre dans un match auquel son équipe est entrée en tant qu’outsider à deux touchés.

Le premier a été une victoire dominante sur une équipe qui a dirigé le Big Ten au cours des deux dernières saisons, un sang bleu renaissant qui est revenu sous les projecteurs nationaux en battant deux fois l’État de l’Ohio en route vers des titres de conférence consécutifs.

Ce dernier était un battement de cour d’école de ce que les Big 12 peuvent offrir de mieux à un moment où les puissances traditionnelles de l’Oklahoma et du Texas font du surplace avant des mouvements très médiatisés vers la Conférence du Sud-Est. Lancer dans une demi-finale CFP contre les Buckeyes et une maltraitance de Alabama remporter le championnat national l’an dernier et les Bulldogs n’ont plus grand-chose à prouver avec 29 victoires à leurs 30 derniers matchs.

“Il semble que depuis trois ou quatre mois, nous cherchions à voir si quelqu’un pouvait nous battre”, a déclaré le quart-arrière de Géorgie Stetson Bennett, “et nous avons manqué de matchs. Personne ne le pouvait.”

C’est une histoire qui ne changera probablement pas de sitôt, compte tenu de l’étendue des talents qui reviendront en Géorgie la saison prochaine. Les Bulldogs se sont déjà ouverts en tant que favoris pour remporter leur troisième titre consécutif, par FOX Bet.

La liste commence par Brock Bowers, l’ailier serré de deuxième année qui serait un choix de premier tour lors du repêchage de la NFL 2023 si les règles lui permettaient d’entrer. Il a capté sept passes pour 152 verges et un touché lundi soir, tout en tourmentant les grenouilles cornues depuis la fente, depuis des positions en ligne, depuis n’importe où le coordinateur offensif Todd Monken a choisi de le déployer.

Bowers a grondé et roulé à travers des tentatives de plaqués pour amasser 58 verges après le contact tout aussi facilement qu’il a dépassé la sécurité Abe Camara pour un score acrobatique de 14 verges pour commencer le troisième quart. Il y a eu un moment en seconde période où il a dépassé TCU par lui-même – 152 verges sur réception pour Bowers; 126 verges au total pour les grenouilles cornues – et le décrivant comme l’arme la plus dangereuse du football universitaire rend à peine assez justice à Bowers.

Et il n’est pas seul.

L’aspect le plus terrifiant de la marche du gâteau de la Géorgie vers un deuxième titre national consécutif est le nombre de sous-classes qui ont joué un rôle de premier plan dans le démon dynastique que Smart a construit.

Le demi défensif de deuxième année Javon Bullard a été nommé joueur défensif du match après avoir décroché deux interceptions et récupéré un échappé qui a conduit à 17 points de retard sur les revirements. Le receveur large de deuxième année Adonai Mitchell a réussi une capture à une main à couper le souffle sur une passe de touché de 22 verges de Bennett dans laquelle il a arraché le ballon à un défenseur. Le secondeur de deuxième année Smael Mondon Jr. a mené les Bulldogs dans les plaqués avec cinq. Le véritable plaqueur de nez de première année Bear Alexander a réussi deux plaqués pour perte, dont l’un était un sac. Aucun des joueurs de ligne offensive de départ n’est senior.

“Le plus grand défi est le même que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, la société dans laquelle nous vivons : le droit”, a déclaré l’entraîneur de Géorgie, Kirby Smart. “Dès que vous pensez que vous avez le droit de gagner des matchs et que vous n’avez pas à travailler dur – la bataille difficile pour ces gars (qui reviennent) est que vous pensez que vous héritez du succès. Et je pense personnellement que l’année prochaine va être un défi beaucoup plus difficile cette année parce que nous avons eu tellement de gars qui sont partis l’année dernière. Nous avons beaucoup de gars qui reviennent.

Il est vrai que le programme de Smart fera ses adieux à une poignée d’hommes éminents de la classe supérieure avec en tête d’affiche Bennett, qui a complété 18 des 25 passes pour 304 verges et quatre touchés avant d’épuiser finalement son admissibilité à 25 ans. Washington, le tailback Kenny McIntosh, le joueur de ligne défensive Jalen Carter et le demi de coin Kelee Ringo, entre autres, dont au moins deux devraient être des choix de première ronde.

Mais dans les coulisses, une autre classe de recrutement d’élite est classée deuxième au niveau national derrière l’Alabama dans le 247Sports Composite. Les étudiants de première année entrants de Smart comprennent deux espoirs cinq étoiles dans le rusher Damon Wilson (n ° 13 au total) et le demi de coin AJ Harris (n ° 32 au total), ainsi que 22 espoirs quatre étoiles, qui sont tous parmi les 300 meilleures recrues. Les cinq signataires les mieux notés sont du côté défensif du ballon pour réapprovisionner un placard qui déborde depuis des années. Et l’un de ces joueurs – le secondeur intérieur Raylen Wilson, l’espoir classé au 52e rang du pays – est retourné en Géorgie après s’être initialement engagé dans le Michigan.

“De toute évidence, ils ont de très bons joueurs”, a déclaré TCU QB Max Duggan. “Je parie qu’ils font partie des 10 meilleurs recruteurs chaque année. Et puis ils les développent, et ils ont un très bon personnel d’entraîneurs. C’est donc une bonne recette pour réussir, et c’est pourquoi ils ont si bien réussi.” ces deux dernières années. Et maintenant, quand vous sortez d’un match comme celui-là, vous savez dans quoi vous devez vous améliorer si vous voulez être à nouveau sur cette scène, si vous voulez rivaliser avec des gars comme Georgia.

La seule chose qui manque au recrutement de la Géorgie est un quart-arrière, bien que cela puisse changer d’ici la période de signature de février. Smart a encré au moins un appelant dans chaque classe de recrutement depuis qu’il a repris le programme le 6 décembre 2015, mais il y a tellement de talent derrière Bennett sur le tableau de profondeur qu’il ne s’en souciera peut-être même pas.

Le remplaçant Carson Beck, un étudiant de deuxième année en chemise rouge, était un espoir quatre étoiles et le quart-arrière n ° 9 de la promotion 2020. Le troisième cordeur Brock Vandagriff, un étudiant de première année en chemise rouge, était un espoir cinq étoiles et le quart-arrière n ° 4 de la classe. de 2021. Le quatrième stringer Gunner Stockton, un véritable étudiant de première année, était un espoir quatre étoiles et le quart-arrière n ° 7 de la promotion 2022.

Les débats sur qui peut émerger en tant qu’héritier de Bennett domineront la radio parlée d’ici à l’ouverture de la saison prochaine, mais la Géorgie est loin d’être le seul programme d’élite à devoir remplacer un quart-arrière de premier plan.

L’Alabama perd l’ancien vainqueur du trophée Heisman, Bryce Young, tandis que l’État de l’Ohio renoncera probablement au revoir au finaliste du trophée Heisman, CJ Stroud. Le Tennessee avance sans Hendon Hooker, tandis que l’UCLA a regardé Dorian Thompson-Robinson reprendre son chant du cygne. Il y a des rapatriés de haut niveau à l’USC (Caleb Williams), au Michigan (JJ McCarthy), à l’État de Floride (Jordan Travis), au LSU (Jayden Daniels), à l’Oregon (Bo Nix) et à Washington (Michael Penix Jr.), mais un seul d’entre eux ces équipes ont atteint les séries éliminatoires au cours des cinq dernières années.

“Nous avons de bons quarts là-dedans”, a déclaré Smart. “Nous en avons eu un qui a enlevé un maillot noir et a pris des coups toute la semaine pour qu’il puisse être Max (Duggan dans l’équipe de scouts). Et l’artilleur Stockton a dit: ‘Entraîneur, enlève ma chemise, je vais prendre les coups.’ Et Brock Vandagriff est là-bas pour apprendre toute l’année. Carson Beck a eu beaucoup de temps de jeu et a beaucoup de sang-froid pour revenir et pouvoir jouer. Donc ces trois gars vont se battre. Et ils apprendront un parcelle.”

Alors pourquoi les Bulldogs ne peuvent-ils pas revenir à ce stade et revendiquer un troisième titre national consécutif ? Pourquoi ne peuvent-ils pas être la première équipe à tripler depuis que le Minnesota l’a fait en 1934, 1935 et 1936 ? Pourquoi Smart ne peut-il pas dépasser l’entraîneur-chef de l’Alabama Nick Saban et faire quelque chose que son mentor n’a pas encore réalisé?

À ce stade, il ne serait pas judicieux de parier contre eux.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter @Michael_Cohen13 .

