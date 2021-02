La Georgia State House approuve un projet de loi limitant les coupes budgétaires de la police à AU PLUS 5% alors que les démocrates qualifient la loi d’inconstitutionnelle

Les législateurs géorgiens ont adopté un projet de loi qui interdirait les coupes importantes dans les budgets de la police des villes et des comtés, transférant la loi au Sénat dirigé par le GOP, les démocrates insistant sur le fait qu’elle violerait l’autonomie locale et la constitution de l’État.

La mesure a été adoptée mercredi par la State House 101-69, les législateurs votant en grande partie le long des lignes de parti, à l’exception de trois démocrates qui ont rejoint leurs rivaux de l’autre côté de l’allée pour soutenir le projet de loi. Il sera maintenant remis pour un débat plus approfondi au Sénat de Géorgie, où les républicains détiennent une majorité de 34-22.

S’il était promulgué, le projet de loi interdirait aux gouvernements locaux de réduire les budgets de la police de plus de 5% par rapport à l’année précédente, interdisant également les coupes supérieures à 5% sur un « Période glissante de dix ans. » Il comprend des exemptions pour les localités où les revenus devraient chuter de plus de 5 pour cent, permettant des coupes proportionnelles aux services de police.

Introduite plus tôt ce mois-ci par le républicain Houston Gaines, la mesure fait suite aux efforts déployés dans des villes comme Atlanta et Athènes pour dénoncer l’application de la loi à la suite d’une vague de manifestations de brutalité policière à travers le pays l’année dernière. Alors que les deux villes ont finalement rejeté les compressions budgétaires, Gaines a fait valoir que son projet de loi empêcherait de futures tentatives, appelant la police à « Idée dangereuse » ça va «Nuire à ceux qui ont le plus besoin de protection.»

«Nous avons vu des appels pour démanteler la police à Athènes et à Atlanta, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire dans notre État, c’est donc une mesure importante qui assurera la sécurité des familles». Gaines mentionné après l’adoption du projet de loi.

Certains démocrates de Géorgie, cependant, ont insisté sur le fait que la mesure saisirait l’autonomie locale des villes et des comtés en violation de la constitution de l’État, le législateur de Macon James Beverly suggérant qu’elle ne tiendrait pas la parole au cas où elle passerait par le Sénat.

«Cela va aller devant les tribunaux, et devant les tribunaux, les gouvernements locaux, s’ils maintiennent la constitution, ils se battent pour dire que nous pouvons établir notre propre budget. Vous ne pouvez pas faire cela à l’Assemblée générale », Dit Beverly.

Un organisme représentant les gouvernements des villes et des comtés de l’État, l’Association des commissaires des comtés de Géorgie (ACCG), a avancé à peu près le même argument avant l’adoption du projet de loi, affirmant qu’il enfreindrait le contrôle local inscrit dans la Constitution de Géorgie.

« Le pouvoir de la police est l’un de nos pouvoirs inhérents ou supplémentaires en vertu de la Constitution », a déclaré le directeur législatif adjoint de l’ACCG, Todd Edwards. «Nous aimerions conserver notre flexibilité pour financer et gérer les forces de police de la manière dont nos élus locaux – ceux qui rendent des comptes au public – estiment être la meilleure utilisation de l’argent des contribuables.

Alors que la constitution de l’État garantit « règle de la maison » pour les gouvernements de comté, en leur donnant l’autonomie de passer et de promulguer «Clairement raisonnable» mesures, le document prévoit des exceptions dans un certain nombre de domaines où la législature de l’État peut passer outre les lois locales, y compris les élections, les réglementations commerciales et l’utilisation d’éminents pouvoirs de domaine, entre autres. «Police et protection contre les incendies», cependant, sont laissés aux comtés et aux municipalités.

