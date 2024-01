La géopolitique fait avancer la Corée du Nord

Le président Vladimir Poutine (3e à partir de la droite) a rencontré le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son Hui (3e à partir de la gauche), Moscou, le 16 janvier 2024.

En moins de trois ans, l’érosion de l’hégémonie américaine, qui avait commencé à se propager en cascade avec la défaite en Afghanistan en août 2021, s’est étendue à l’Eurasie, suivie d’une éruption massive en Asie occidentale à la fin de 2023. Alors que 2024 commence, nous entendons des tambours lointains dans le monde. en Extrême-Orient, alors que le leader suprême de la Corée du Nord, Kim Jong Un, ressent instinctivement un rare alignement de facteurs positifs apparaissant dans les conflits existentiels en Eurasie et en Asie occidentale et en profite avec un changement stratégique pour défier ce que Pyongyang appelle une « version asiatique » dirigée par les États-Unis. de l’OTAN”.

L’Agence centrale de presse coréenne signalé sur une déclaration du ministère des Affaires étrangères du pays selon laquelle la Corée du Nord « accueille chaleureusement le président Poutine pour sa visite à Pyongyang et est prête à saluer l’ami le plus proche du peuple coréen avec la plus grande sincérité ».

Kim, un fin praticien de la géopolitique, vise à créer une synergie grâce à une fusion stratégique qui remonte en fait à Joseph Staline qui cherchait délibérément à impliquer les États-Unis dans un conflit militaire sur la péninsule coréenne et à prévenir le déclenchement d’une troisième guerre mondiale.

Le calcul de Staline était que les États-Unis, épuisés par l’intervention chinoise dans la guerre de Corée, « seraient incapables de de une troisième guerre mondiale dans un avenir proche. En effet, il avait raison.

Staline a écrit une lettre hautement confidentielle au président tchécoslovaque de l’époque, Klement Gottwald, le 27 août 1950, pour expliquer sa prise de décision. Elle a été extraite des archives de l’ex-soviétique en 2005 et a été publiée dans l’original russe dans la revue historique. Novaya I Noveishaya Istoriia.

Apparemment, Staline a secrètement soutenu le plan de Kim Il Sung, lors du voyage secret du dirigeant nord-coréen à Moscou en avril 1950, non pas parce qu’il avait mal calculé que les États-Unis ne s’impliqueraient pas dans la guerre (comme l’estimaient les historiens occidentaux), mais précisément parce qu’il voulait les États-Unis se retrouveraient mêlés à un conflit limité en Asie.

Staline rassurait Gottwald, un allié nerveux, sur la situation internationale et sur la décision de Moscou de se retirer du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en janvier 1950, ainsi que sur les raisons de l’absence soviétique du CSNU en juillet 1950, lorsqu’il discutait de la question coréenne comme ainsi que l’abstention soviétique et l’incapacité d’exercer son veto contre la résolution américaine demandant le déploiement d’une force de l’ONU en Corée.

Staline a écrit : « Il est clair que les États-Unis d’Amérique sont actuellement détournés de l’Europe en Extrême-Orient. Cela ne nous donne-t-il pas un avantage dans l’équilibre des pouvoirs mondial ? C’est sans aucun doute le cas.

En d’autres termes, l’Europe était la principale priorité de la stratégie internationale de l’Union soviétique, et la guerre de Corée était considérée comme une opportunité de renforcer le socialisme en Europe tout en détournant les intérêts et les ressources américaines de ce continent.

Ce qui distingue les grandes puissances comme la Russie, c’est la profondeur de leur conscience historique qui leur permet de relier le temps passé au temps présent et de comprendre que les germes pertinents du temps futur se trouvent en grande partie ancrés dans le temps passé. Après tout, le temps ne peut être traité de manière abstraite mais comme le fondement vital de la réalité humaine. Cela doit être une des raisons pour lesquelles il y a un tel spéculation angoissante aux États-Unis aujourd’hui concernant le récent renforcement des relations entre la Russie et la RPDC.

Le directeur principal du contrôle des armements à la Maison Blanche, Pranay Vaddi, a déclaré jeudi dernier que la nature de la menace sécuritaire posée par la Corée du Nord pourrait changer « radicalement » au cours de la prochaine décennie en raison de sa coopération sans précédent avec la Russie. « Ce que nous constatons entre la Russie et la Corée du Nord est un niveau de coopération sans précédent dans le domaine militaire. » Vaddi a déclaré au groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies de Washington. Il a ajouté : « Et je dis délibérément « sans précédent » – nous n’avons jamais vu cela auparavant. »

Vaddi a déclaré qu’il était nécessaire de prêter une attention particulière non seulement à l’aide nucléaire de la Corée du Nord à la Russie dans la guerre en Ukraine, principalement sous la forme de systèmes de missiles, mais aussi à « ce qui pourrait aller dans l’autre sens ».

Il a demandé : « Comment cela pourrait-il améliorer les capacités de la Corée du Nord ? Et qu’est-ce que cela signifie pour notre propre posture de dissuasion étendue dans la région avec la Corée et le Japon ? Les États-Unis ont bien compris le message de la Russie.

Les propos tout sauf improvisés de Vaddi font suite à la visite officielle de cinq jours du ministre des Affaires étrangères de la RPDC Choe Son-hui à Moscou au cours de laquelle Poutine, dans un geste rare, a reçu le dignitaire en visite au Kremlin. Le lecture russe » a nargué les Américains en qualifiant énigmatiquement les entretiens du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avec Choe d’« échange significatif d’opinions sur des sujets d’actualité traitant du développement des relations bilatérales, en mettant l’accent sur les « questions pratiques » et « d’améliorer davantage le cadre juridique contractuel ». Les lectures vont rarement aussi loin en termes de transparence.

Quoi qu’il en soit, le point de référence était la mise en œuvre des « accords » entre Poutine et Kim lors de leur rencontre en septembre au centre de lancement spatial Vostochny (port spatial russe au-dessus du 51e parallèle Nord dans l’oblast de l’Amour, en Extrême-Orient russe).

Commentant la rencontre du ministre Choe avec Poutine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que la Corée du Nord “est notre partenaire très important et que nous nous concentrons sur le développement ultérieur de nos relations dans tous les domaines, y compris les zones sensibles”.

En substance, comme le note un rapport de Reuters, « Moscou affirme qu’elle développera des liens avec tous les pays de son choix… La Russie a fait tout son possible pour faire connaître la renaissance de ses relations, y compris ses relations militaires, avec la Corée du Nord…. Pour Poutine, courtiser Kim lui permet de harceler Washington et ses alliés asiatiques.»

En effet, Kim tient également à jouer son rôle. Rien que la semaine dernière, la Corée du Nord a procédé à un test de son système d’armes nucléaires sous-marines et Kim a annoncé que l’unification avec la Corée du Sud n’était plus possible. Kim a déclaré que le Nord « ne voulait pas la guerre, mais nous n’avons pas non plus l’intention de l’éviter ».

Il ne fait aucun doute que la Russie a choisi de renforcer son alliance avec la Corée du Nord. Et Kim a exprimé publiquement son intérêt pour un approfondissement des liens avec Moscou en faire une visite personnelle en Russie en septembre. Le moment choisi pour ce voyage était audacieux étant donné les récentes mesures prises par les États-Unis pour renforcer la dissuasion trilatérale efforts contre le Nord avec la Corée du Sud et le Japon.

Un « bloc » trilatéral de facto avec la Russie et la Chine en opposition au Alliance trilatérale États-Unis-Corée du Sud-Japon est en devenir. Le soutien de la RPDC à la Russie en Ukraine servirait les intérêts de la Chine en contenant la puissance américaine. Et la Corée du Nord gagne énormément en profondeur stratégique, grâce au soutien de deux membres du Conseil de sécurité de l’ONU détenant un droit de veto.

Un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères de Pyongyang suite aux entretiens du ministre Choe à Moscou a déclaré : « La partie de la RPDC apprécie hautement la mission et le rôle importants de la puissante Fédération de Russie dans le maintien de la stabilité stratégique et de l’équilibre du monde et exprime l’espoir que la Fédération de Russie continuer à adhérer à des politiques et à des lignes indépendantes dans tous les domaines à l’avenir également et apporter ainsi une grande contribution à la paix et à la sécurité internationales et à l’établissement d’un ordre international égal et juste.

Tass a diffusé le communiqué de presse et en a tiré pas moins de trois rapports salutaires. En effet, un nouveau vecteur géopolitique apparaît en Extrême-Orient qui, contrairement à l’Ukraine ou à Gaza, est également un foyer nucléaire. La géopolitique fait enfin évoluer la voie à la Corée du Nord – un pays qui, il y a sept ans, nourrissait déjà des rêves de couler un porte-avions américain à propulsion nucléaire “d’un seul coup”. Le fait est que cette fantaisie n’a pas encore été testée.

En politique, c’est souvent l’opprimé qui commence le combat – et parfois le chien du haut mérite de gagner, mais il le fait rarement. Hamas, Houthis, Kim, c’est toujours amusant de surprendre les gens. Car cela leur met moins de pression, car ils n’ont qu’un état d’esprit gagnant, loin des batailles qui pourraient transformer un outsider en champion et en vainqueur. Le voyage de Poutine à Pyongyang sera étroitement surveillé par l’administration Biden.

Andrey Sushentsov, un éminent expert russe, a écrit récemment« Notre confrontation avec les Américains durera longtemps, même si nous connaîtrons certaines pauses… La tâche de la Russie sera de créer un réseau de relations avec des États partageant les mêmes idées, qui pourraient même éventuellement inclure certains occidentaux. La stratégie américaine consiste à supprimer par la force les points d’autonomie stratégique, ce que Washington a réussi à faire en Europe occidentale lors de la première phase de la crise ukrainienne, mais cette décision a été l’un des derniers succès à cet égard.

Quoi qu’il en soit, un front oriental s’ouvre dans la confrontation entre les États-Unis et la Russie, complétant respectivement les fronts ouest et sud en Eurasie et en Asie occidentale.

