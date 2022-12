La géo-ingénierie peut-elle réparer le climat ? Des centaines de scientifiques disent pas si vite

UNEAlors que le réchauffement climatique s’intensifie, le gouvernement américain a élaboré un plan pour étudier plus avant la notion controversée et apparemment de science-fiction de dévier les rayons du soleil avant qu’ils n’atteignent la Terre. Mais un groupe croissant de scientifiques dénonce toute avancée vers ce qu’on appelle la géo-ingénierie solaire.

La Maison Blanche a mis en place un plan quinquennal de recherche en « interventions climatiques ». Celles-ci incluent des méthodes telles que l’envoi d’une phalange d’avions pour pulvériser des particules réfléchissantes dans les parties supérieures de l’atmosphère, afin d’empêcher la lumière solaire entrante d’augmenter les températures.

Les travaux sont requis par le Congrès. Il ne s’agit «pas de nouvelles recherches, mais d’un rapport qui met en évidence certaines des principales lacunes dans les connaissances et des recommandations de sujets prioritaires pour des recherches pertinentes», a déclaré un porte-parole du bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, ajoutant que l’administration de Joe Biden souhaite «une recherche efficace et efficace». l’élimination responsable du CO2 » ainsi que des réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre.

Plusieurs chercheurs américains, quelque peu à contrecœur, souhaitent explorer des options pour bricoler le système climatique afin d’aider à limiter l’emballement du réchauffement climatique, même s’ils reconnaissent que de nombreux risques d’entraînement ne sont pas entièrement connus. “Jusqu’à récemment, je pensais que c’était trop risqué, mais la lenteur des progrès en matière de réduction des émissions a accru la motivation à comprendre des techniques marginales comme la géo-ingénierie solaire”, a déclaré Chris Field, qui a présidé un rapport des Académies nationales des sciences l’année dernière qui recommandait qu’au moins 100 millions de dollars soient dépensés pour faire des recherches sur la question.

“Je ne pense pas que nous devrions le déployer pour le moment et il y a encore une tonne de préoccupations, mais nous devons mieux le comprendre”, a déclaré Field. « Le changement climatique a des impacts étendus, il coûte des vies et détruit des économies. Nous sommes dans une position difficile; nous manquons de temps, il est donc important que nous en sachions plus.

Schéma montrant trois méthodes potentielles de géo-ingénierie solaire.

Les tentatives précédentes de mener des expériences pour ce que l’on appelle la gestion du rayonnement solaire (SRM) se sont heurtées à une opposition farouche. L’année dernière, un vol exploratoire en Suède d’un ballon SRM à haute altitude, dirigé par des chercheurs de l’Université de Harvard, a été interrompu après les objections des écologistes et des dirigeants autochtones.

Mais au moins une startup américaine espère maintenant faire un bond en avant avec la géo-ingénierie solaire.

Make Sunsets, soutenu par deux fonds de capital-risque, a été lancé en octobre. Il affirme avoir déjà effectué deux vols d’essai internes pour son projet d’injecter du soufre via des ballons dans la stratosphère, à plus de 20 km au-dessus de la surface de la Terre.

L’entreprise, nommée d’après les couchers de soleil rouge foncé qui se produiraient si des particules étaient semées dans la stratosphère, affirme que ses “nuages ​​​​brillants” “empêcheront un réchauffement climatique catastrophique” et aideront à sauver des millions de vies. “Tout rejet de dioxyde de carbone d’origine humaine est de la géo-ingénierie”, affirme-t-il sur son site Web, qui demande aux gens d’acheter des “crédits de refroidissement” pour financer son travail. “On a foiré l’ambiance, et maintenant on a l’obligation morale d’arranger les choses !”

Edward Parson, expert en droit de l’environnement à l’Université de Californie à Los Angeles, déclare Faire des couchers de soleilLes affirmations selon lesquelles il pourrait ramener le monde à sa température préindustrielle pour seulement 50 milliards de dollars par an sont « absurdes ». Il explique que la plupart des chercheurs hésitent à déployer ce qu’ils considèrent comme une option désespérée et ultime.

Mais Parson dit que les risques liés à la recherche sur la géo-ingénierie solaire ont été exagérés et que les États-Unis « sont probablement le leader audacieux à ce sujet. Ce serait un grand pas en avant si nous avions un programme de recherche.

« À mon avis, la probabilité qu’une nation fasse un effort sérieux sur la géo-ingénierie solaire au cours des 30 prochaines années est d’environ 90 % », ajoute-t-il. “Alors que les impacts s’aggravent et si l’atténuation n’augmente pas massivement, je juge qu’il est tout à fait probable qu’une grande nation considère que ses citoyens subissent des dommages climatiques qui sont intolérables.”

Cette perspective horrifie les opposants à la géo-ingénierie solaire. Un lettre ouverte signé par plus de 380 scientifiques exige un accord mondial de non-utilisation des SRM ; il indique également que les appels croissants à la recherche dans ce domaine sont une «cause d’alarme», en raison d’un ensemble inconnu de ramifications qui auront des conséquences variables dans différentes parties du monde et pourraient brouiller «les conditions météorologiques, l’agriculture et la fourniture de services de base». besoins en nourriture et en eau ».

Frank Biermann, expert en gouvernance mondiale à l’Université d’Utrecht, a déclaré qu’il était également préoccupé par le fait que la géo-ingénierie solaire créera une sorte d’aléa moral où les gouvernements relâchent leurs efforts pour réduire les émissions et les entreprises de combustibles fossiles l’utilisent comme couverture pour continuer leurs activités comme d’habitude. Les émissions qui réchauffent la planète devraient atteindre un niveau record cette année, même si elles doit réduire de moitié cette décennie si le monde veut éviter des niveaux dangereux de réchauffement climatique.

Ce débat menace de faire dérailler les politiques climatiques actuelles. C’est un risque énorme. Frank Biermann, expert en gouvernance mondiale

“Je dirais que la majorité des scientifiques pensent que c’est une idée folle pour diverses raisons”, a déclaré Biermann, qui pense que les États-Unis sont une exception en raison de leurs propres émissions importantes par habitant et de leur adhésion incohérente aux accords mondiaux.

« Bientôt, tous ceux qui dépendent du charbon, du pétrole et du gaz sauteront dans le train en marche de l’ingénierie solaire et diront : ‘nous pouvons continuer pendant 40 ans avec les combustibles fossiles’ maintenant. Ce débat menace de faire dérailler les politiques climatiques actuelles. C’est un risque énorme. »

Biermann compare la recherche sur le blocage de la lumière du soleil au film satirique Don’t Look Up, dans lequel les chercheurs qui mettent en garde contre un météoroïde entrant catastrophique sont écartés en faveur d’un plan farfelu pour y faire face. “La seule façon de savoir si cela fonctionne est de le faire sur toute la planète pendant plusieurs années”, a-t-il déclaré.

“Je veux dire, 8 milliards de personnes seront-elles assises dans nos salons en train d’attendre notre dernier repas et d’espérer que les universités occidentales d’élite ont bien fait les choses, que les Américains ne vont pas tout gâcher?”

Il n’y a pas de gouvernance internationale autour de la géo-ingénierie solaire pour l’instant. Les critiques craignent qu’une action unilatérale pour modifier le climat puisse déclencher un conflit si une partie du monde en profite, tandis qu’une autre subit des sécheresses ou des inondations.

De plus, l’ajout d’aérosols devrait être continu pour maintenir le refroidissement – toute perturbation, intentionnelle ou non, provoquerait une sorte de “choc de terminaison”, où le réchauffement en bouteille se déclencherait dans une secousse désastreuse et rapide.

“Le choc de la résiliation me terrifie”, a déclaré Lili Fuhr, experte en climat et énergie au Centre pour le droit international de l’environnement. “Ce n’est qu’un pari gigantesque avec les systèmes qui maintiennent la vie sur Terre. Il pourrait être transformé en arme, il pourrait être utilisé à mauvais escient – imaginez si, disons, l’Inde et le Pakistan n’étaient pas d’accord sur le fait que l’un d’entre eux fasse cela.

“Nous devons faire plus que de simples réductions d’émissions et j’aimerais que nous ayons une solution magique à cela, mais cela ne transforme pas les mauvaises idées en bonnes”, ajoute Fuhr.

L’idée de recalibrer le climat mondial pour faire face aux émissions piégeant la chaleur n’est pas nouvelle. Un groupe de conseillers scientifiques de Lyndon Johnson a mis en garde le président américain contre le réchauffement climatique en 1965, estimant que “provoquer délibérément des changements climatiques compensateurs doit donc être exploré de manière approfondie”.

Les appels à l’intervention se sont multipliés ces dernières années alors que les pays continuent de s’attarder sur les réductions d’émissions et qu’une limite internationalement convenue de 1,5 ° C de chauffage mondial à l’époque préindustrielle se profile à l’horizon.

Il existe plusieurs types de géo-ingénierie proposés, tels que le pompage d’un brouillard d’eau salée dans les nuages ​​pour les rendre plus réfléchissants de la lumière du soleil, ou pour placer des particules de glace dans les nuages ​​à haute altitude pour les empêcher de piéger une grande partie de la chaleur qui rebondit sur la Terre.

La méthode la plus connue, cependant, consiste à projeter une substance réfléchissante telle que du soufre ou de la poussière de craie à partir de buses dans la stratosphère, où les particules circuleraient alors dans le monde entier et commenceraient à dévier les rayons du soleil. David Keith, professeur de physique appliquée et de politique publique à Harvard, estime qu’environ 2 millions de tonnes de soufre par an, injectées via une flotte d’environ 100 avions de haut vol, refroidiraient la planète d’environ 1°C, environ la quantité qu’elle a chauffée depuis la révolution industrielle.

Tout cela coûterait plusieurs milliards de dollars par an selon une estimation, et permettent une baisse relativement rapide des températures. Keith soutient qu’il est plus convaincant que diverses technologies de capture du carbone qui peuvent prendre beaucoup de temps et impliquer des infrastructures complexes et coûteuses. “Prétendre que le changement climatique peut être résolu uniquement par des réductions d’émissions est un fantasme dangereux”, Keith a déclaré.

Nous avons perdu tant de voies faciles pour limiter les méfaits du changement climatique que nous ne sommes confrontés qu’à de pires options. David Keith, professeur de physique appliquée et de politique publique à l’Université de Harvard

La physique de base de cette opération est bien comprise, a déclaré Parson, la comparant à l’énorme éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991, un événement qui a expulsé près de 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère et causé les températures mondiales baissent temporairement d’environ 0,5 °C.

“La plupart des gens ne l’ont pas remarqué et il y a eu des études depuis qui nous donnent confiance que cela peut être fait”, a déclaré Parson. « Nous ne savons pas encore comment cela doit être fait, et les aspects environnementaux et la gouvernance restent préoccupants. Il serait imprudent de commencer à le déployer maintenant, mais nous avons perdu tellement de voies faciles pour limiter les méfaits du changement climatique que nous ne sommes confrontés qu’à de pires options.

Pulvériser du soufre dans la lucarne de la Terre pourrait appauvrir la couche d’ozone, certains ont suggéréet peut-être faire le ciel une couleur blanc laiteux.

D’autres effets sur la météo régionale sont plus incertains, dans la mesure où un roman récent basé sur le sujet, The Ministry for the Future de Kim Stanley Robinson, dépeint l’Inde se lançant dans la géo-ingénierie solaire pour se sauver des vagues de chaleur mortelles tandis qu’un autre, Termination Shock par Neal Stephensonà l’inverse, l’Inde a saboté un système de déploiement de soufre au Texas parce qu’il interférait avec sa mousson.

Le débat sur la mesure dans laquelle nous devrions nous mêler du climat est susceptible de s’intensifier à mesure que les retombées du réchauffement climatique s’aggravent. Pour l’instant, les adversaires ne reculeront pas. Pour Biermann, la géo-ingénierie solaire devrait être considérée par les gouvernements comme s’apparentant à des mines terrestres ou à des armes biologiques et inscrite sur la liste noire internationale.

“Ce n’est qu’un autre sur cette liste”, a-t-il déclaré. “Les gens parlent de liberté de recherche, mais vous n’avez pas la liberté de vous asseoir dans votre jardin et de développer une bombe chimique.”