La gentillesse «incroyable» de Peter Kay révélée alors qu’il emmène une femme en phase terminale déjeuner à l’extérieur alors qu’il préparait des spectacles de retour

PETER Kay a emmené une femme en phase terminale déjeuner pendant qu’il préparait ses émissions de retour, a révélé la mère de la femme.

Laura Nuttall – qui souffre d’une forme rare et agressive de cancer du cerveau – a été contactée par le légendaire comédien, qui lui a demandé comment il pourrait aider.

Getty Images – Getty

Peter Kay a contacté Nicola pour lui demander comment il pourrait aider[/caption]

GoFundMe

Laura a reçu un diagnostic de glioblastome multiforme[/caption]

Maintenant, Peter a accepté d’animer deux questions-réponses en direct pour aider Laura, qui a un glioblastome multiforme.

Sa mère Nicola et son père Mark ont ​​rencontré Peter pour la première fois alors qu’ils travaillaient à la télévision de Grenade il y a près de 20 ans.

Mais ils ont maintenant révélé que la star de Phoenix Nights les avait appelés à l’improviste en janvier 2019, peu de temps après le diagnostic de Laura.

Nicola a déclaré à l’agence de presse PA : « Il a juste appelé à l’improviste et a dit : ‘Comment puis-je aider ?’ Nous l’avons donc rencontré plusieurs fois, nous sommes sortis déjeuner avec lui, mais évidemment Covid a mis fin à toute collecte de fonds que nous pouvons faire.

«Alors maintenant, la côte est dégagée et tout s’est passé dans un peu de rafale, mais c’est phénoménal. Nous sommes tellement excités à ce sujet.

« Et c’est tellement merveilleux qu’il puisse faire ça pour nous, tout simplement incroyable. »

Peter jouera les questions-réponses en direct au Manchester O2 Apollo le 7 août.

Traitement d’immunothérapie

La courageuse Laura Nuttall espère collecter 80 000 £ pour un traitement qui n’est pas disponible sur le NHS.

Nicola a déclaré à propos de son traitement : « Laura suit une immunothérapie en Allemagne, un traitement que nous ne pouvons pas obtenir au Royaume-Uni. Il existe très, très peu de traitements disponibles pour le glioblastome.

« Elle subit également une vaccination contre les cellules dendritiques, c’est-à-dire où les cellules de la tumeur qui a été retirée de Laura sont transformées en un vaccin pour éduquer le corps sur ce qu’il doit examiner, dans un sens très basique, et chaque vaccin dans ce programme est de 27 000 £.

« C’est cinq mille pour transporter le tissu et tout est tellement cher. Et sortir en Allemagne est pratiquement impossible aussi.

« Cela nous permettra donc de continuer dans cette voie et de garder Laura en bonne santé, car elle se débrouille très bien en ce moment, mais aussi de sensibiliser le public à la Brain Tumor Charity et de collecter des fonds pour eux en même temps. »

Tournée de retour

En 2017, Peter a annoncé qu’il revenait sur scène avec une énorme tournée au Royaume-Uni l’année suivante.

Il a été réservé pour effectuer plus de 100 dates dans sa tournée Have Gags, Will Travel.

Mais en décembre de la même année, Peter a annoncé qu’il n’irait pas de l’avant.

Bien qu’il ait pris le pas sur le showbiz, il était toujours à la télévision en mai 2018 lorsque le dernier épisode de sa sitcom primée Car Share a été diffusé.





Il avait déjà été filmé lorsque Peter a quitté tous les autres projets de travail.

Le comique a rarement été vu en public depuis.

Des mois plus tard, il a été victime d’un canular cruel sur Twitter alors que les trolls affirmaient qu’il était mort.

L’année dernière, il a fait un bref retour à la télévision pour présenter une version mise à jour de (Is This The Way To) Amarillo de son jardin arrière.