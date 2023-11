La gentillesse et la poésie peuvent avoir un impact sur la santé mentale, selon l’actualité

Il y a tellement de nouvelles sur la santé et le bien-être. Voici quelques-uns des titres de santé de cette semaine et ce que vous pouvez en retenir pour améliorer votre santé.

Les pousses de brocoli sont une centrale nutritionnelle

UN nouvelle étude Publié dans Biologie rédox ont découvert que les pousses de brocoli ont une concentration significativement plus élevée de polysulfures – un type de composé doté de propriétés antioxydantes – par rapport au brocoli mature.

Pourquoi est-ce important: Les pousses de brocoli sont essentiellement une version nutritionnellement concentrée du brocoli mûr. Outre les polysulfures, ces micropousses contiennent des fibres et du calcium, ainsi que les vitamines A, K et C. Si vous cherchez à diversifier votre alimentation en incluant plus de légumes, les pousses de brocoli sont une excellente garniture pour salade et sandwich, et peuvent également être cuites dans des plats comme du riz frit ou de la soupe. Si vous avez la main verte, les pousses de brocoli sont également faciles à cultiver dans un jardin potager car elles ne prennent pas beaucoup de place.

Tout type d’activité est meilleur pour votre cœur que de rester assis

Recherche publiée dans le Journal européen du cœurqui a analysé les données de 15 246 personnes provenant de cinq pays, a constaté que le remplacement d’un comportement sédentaire par seulement cinq minutes d’activité modérée à vigoureuse avait un effet bénéfique. un effet positif sur la santé cardiaque. Il a été constaté qu’une activité vigoureuse a l’impact le plus rapide, et plus l’intensité de l’activité est faible, plus il faut de temps aux individus pour constater un bénéfice positif pour la santé.

Pourquoi est-ce important: Une étude de janvier 2023 publiée dans Médecine et science dans le sport et l’exercice a découvert qu’un temps assis ininterrompu peut être mauvais pour la santé, mais que le rompre avec des activités même simples comme marcher jusqu’au bureau d’un collègue peut réduire les méfaits. Les chercheurs de cette étude ont également confirmé que ces soi-disant « collations d’activité » peuvent vous permettre de récolter des bénéfices majeurs en les utilisant simplement pour remplacer vos périodes de temps assis. Ainsi, au lieu de lutter pour vous adapter à une longue séance d’entraînement, vous souhaiterez peut-être essayer des périodes d’activité plus courtes et plus fréquentes afin d’interrompre votre temps de sédentarité.

La poésie peut améliorer votre santé mentale

Un petit étude de 400 personnes, publié dans Le Journal de Poésie Thérapie, a constaté que ceux qui ont utilisé le site PoetryAndCovid.com pour faire face à la pandémie de COVID-19 ont amélioré certains marqueurs de santé mentale. Environ la moitié des personnes ayant répondu à une enquête ont déclaré que lire et/ou écrire de la poésie les aidait à gérer leurs sentiments de solitude ainsi que leur anxiété et leur dépression.

Pourquoi est-ce important: « Thérapie poétique » prétend de nombreux avantages pour la santé mentale, allant du soulagement des symptômes de la dépression et du trouble de stress post-traumatique (SSPT) à accroître sa créativité. En tant que pratique clinique, il a été constaté que l’art-thérapie en général réduire son sentiment d’isolement.

Pratiquer la gentillesse peut vous aider à vous sentir mieux

UN nouveau sondage de l’American Psychiatric Association a révélé que sur plus de 2 000 adultes interrogés, 89 % ont déclaré que montrer à quelqu’un d’autre un acte de gentillesse les faisait se sentir significativement, un peu ou un peu mieux qu’avant. De plus, 90 % ont déclaré que recevoir un acte de gentillesse les avait également aidés à se sentir mieux.

Pourquoi est-ce important: Ce n’est pas la seule preuve qu’un comportement bienveillant a un impact sur notre bien-être émotionnel. Plus tôt cette année, des chercheurs de l’Ohio State University ont découvert que faire de bonnes choses pour les autres peut vous aider à combattre les sentiments de dépression et d’anxiétéen partie parce qu’il contribue à favoriser et à renforcer les liens sociaux.