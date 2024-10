La gentillesse des étrangers offre des cheveux à un adolescent souffrant d’alopécie

Une adolescente des Borders attend avec impatience un bal d’école cet hiver après que des donateurs de financement participatif ont financé son rêve d’avoir à nouveau une chevelure pleine.

Jenny Thomson, 16 ans, du village de Morebattle, près de Kelso, a commencé à perdre ses cheveux à l’âge de neuf ans et souffre depuis d’alopécie.

Elle a essayé divers traitements sans succès durable et pensait qu’elle ne pouvait pas se permettre une technique appelée intégration de maillage en raison de son coût de 2 600 £.

Aujourd’hui, après avoir lancé un appel GoFundMe, près de 300 donateurs ont promis plus du double de ce montant pour l’aider.

Elle a maintenant pris rendez-vous pour la semaine prochaine.

« Je n’arrive pas à croire ce qui s’est passé et à quel point les gens ont été extraordinaires », a-t-elle déclaré à BBC Scotland News.

« Après sept ans, je vais avoir à nouveau des cheveux et pouvoir aller au bal avec mes amis comme eux – avec mes cheveux coiffés. »

Jenny avait initialement prévu de collecter 800 £, mais en quelques jours, des personnes de toute la communauté de Kelso et d’ailleurs avaient promis plus de 6 000 £.

Elle a expliqué comment le traitement fonctionnerait. « C’est comme un tissu en maille qui s’adapte à ma tête, et ils tressent finement mes cheveux naturels, puis ils y ajoutent des extensions pour les construire et me donner une chevelure pleine.

« Donc, d’ici la fin de la semaine prochaine, j’aurai une chevelure pleine et je serai à nouveau moi-même. »

Le maillage est une solution temporaire et devra être répété dans deux ans, mais pour une adolescente confrontée à des événements clés de la vie avec des bals scolaires et sociaux et des danses, le soutien a permis de réaliser le rêve de Jenny.

« Je suis très nerveuse de le voir, mais j’en arrive au point où j’ai l’impression que c’est la fin de sept très longues années, donc je suis tellement excitée et j’ai hâte de voir à quoi ça ressemble », a-t-elle déclaré. ajouté.

« J’ai un bal en novembre et je vais enfin avoir des cheveux, ce qui est fou d’y penser. »

Jenny a déclaré qu’il avait été difficile d’apprendre à gérer la perte de cheveux lorsqu’elle était jeune enfant, et que cela commençait à devenir de nouveau plus difficile à mesure qu’elle grandissait.

« Je pense que voir toutes les autres adolescentes se coiffer, s’habiller et se coiffer est une grande partie de ce à quoi on ressemble, oui, ça a été dur.

Elle a également révélé qu’elle n’avait pas parlé à son père ou à sa mère de son appel au financement participatif parce qu’elle ne savait pas comment ils le prendraient.

Mais maman Morag a déclaré : « Je suis tellement fière d’elle. Elle a fait face à beaucoup de choses et le fait qu’elle fasse cela par elle-même est vraiment très déterminée.

« Nous ne remercierons jamais assez les gens pour ce qu’ils ont fait pour nous. C’est difficile à accepter.

Qu’est-ce que l’alopécie ?

La pelade est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les follicules pileux, provoquant leur chute.

Dans les cas graves, les poils disparaissent sur tout le corps, affectant les cils, les poils nasaux ou les poils de la peau.

Des manifestations graves peuvent rendre les personnes plus vulnérables aux infections et réduire leur capacité à réguler leur température corporelle.

Vivre avec l’alopécie peut également être très difficile, provoquant anxiété et stress.

Les gens peuvent rencontrer des difficultés à l’école et sur le lieu de travail, ce qui peut conduire à l’isolement social, disent les experts.

