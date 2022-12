La Geneva Restaurant Week revient en janvier – Shaw Local

La Chambre de commerce de Genève a annoncé le retour de la Geneva Restaurant Week du 23 au 29 janvier.

Selon un communiqué de presse, les convives peuvent profiter de réductions sur les repas dans 19 restaurants de la ville. Certains restaurants proposeront un menu spécial à prix fixe tout au long de la semaine.

Les restaurants participants proposeront des menus pour le déjeuner et le dîner pour “Dînez sur les 9 $”, ce qui signifie que les repas seront au prix de 9 $, 9,99 $, 19 $, selon le communiqué.

Les restaurants participants incluent : 318 Coffeehouse, Atwater’s à The Herrington, Aurelio’s Pizza, Barrel & Rye, BASH Geneva, The Burger Local, Chi-cuterie, Copper Fox, Craft Urban, Del Barrio Mezcaleria, FoxFire Restaurant, GIA MIA, The Little Traveler Atrium Café, Livia Italian Eatery, Nobel House, Preservation, Rocky Mountain Chocolate Factory, Rookies Geneva, Stockholm’s et The Walrus Room

Les billets et les laissez-passer ne sont pas nécessaires pour cette semaine de repas à prix réduit. Rendez-vous à la Geneva Restaurant Week sur genevachamber.com après le 5 janv. pour les menus complets.

Pour plus d’informations, veuillez appeler le restaurant participant ou la Chambre de Genève au 630-232-6060.