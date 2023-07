La Geneva Park District Foundation sollicite des dons pour la collecte de fonds annuelle de la Foire d’automne – Shaw Local

La Fondation Geneva Park District invite les entreprises locales à parrainer sa collecte de fonds annuelle pour la Foire d’automne. Cet événement, qui attire en moyenne 3 000 participants, rassemble la communauté pour célébrer les parcs publics et les espaces ouverts au milieu du déroulement d’une nouvelle saison.

La foire d’automne aura lieu de 11 h à 15 h au Peck Farm Park le samedi 16 septembre.

« C’est vraiment une journée délicieuse dans le pays et une excellente occasion pour les sponsors qui cherchent à redonner à leur communauté », a déclaré le président de la Fondation, Jim Lynch, dans un communiqué de presse.

Les membres de la Fondation planifient l’événement de cette année depuis un certain temps maintenant, a déclaré Lynch dans le communiqué.

«À ce stade, nous alignons des sponsors et tendons la main à notre communauté pour nous aider à atteindre nos objectifs. Nous avons plusieurs options de parrainage avec de grands avantages pour le donateur », a déclaré Lynch dans le communiqué.

Commanditaire de niveau Platine : 1 000 $

Commanditaire de niveau Or : 500 $

Commanditaire de niveau Argent : 300 $

Commanditaire de niveau bronze : 100 $

Pour en savoir plus sur les nombreux avantages associés à chaque niveau de parrainage, veuillez visiter ce site Web : GenevaParks.org/AutumnFairSponsor.

« La tombola du panier-cadeau est une autre façon de soutenir cet événement », a déclaré Lynch dans le communiqué. « C’est une activité très populaire avec toutes sortes de prix intéressants, comme des cartes-cadeaux pour des restaurants et des magasins locaux. Nous acceptons également des prix qui offrent des expériences, telles que des escapades, du golf et plus encore. »

Les dons peuvent être faits en contactant un membre de la Geneva Park District Foundation ou en envoyant un e-mail à Hannah Sterricker à [email protected].

Les participants profiteront de nombreuses activités gratuites, avec des frais minimes pour certaines activités, de la nourriture et des boissons. Les activités comprennent des balades à poney, des promenades en charrette, des jeux pour enfants, de l’artisanat, une démonstration de rapaces et des animations musicales.

Les visiteurs peuvent également se mêler aux animaux dans un zoo pour enfants, acheter des citrouilles, etc. Les billets de tombola seront vendus par les membres de la Fondation et dans les installations du Geneva Park District au prix de 5 $ chacun ou 5 pour 30 $. Ils peuvent également être achetés lors de l’événement.