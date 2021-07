La génétique joue un rôle dans les raisons pour lesquelles certaines personnes échappent aux effets : étude

L’étude, publiée jeudi, confirme ou identifie nouvellement 13 gènes qui semblent jouer un rôle dans la susceptibilité à l’infection ou qui affectent la gravité de la maladie.

Dans un ensemble de données plus vaste, qui n’a pas encore été publié, les mêmes chercheurs ont trouvé 10 nouveaux emplacements dans le génome humain associés à une infection ou à un COVID-19 sévère.

C’est l’un des mystères persistants de COVID-19 : pourquoi certaines personnes attrapent-ellespendant que d’autres – parfois même dormant dans le même lit – s’en sortent sans symptômes ?

Certains des facteurs qui expliquent ces différences sont clairs depuis longtemps : les personnes âgées sont plus susceptibles de tomber gravement malades, en particulier s’ils fument, sont obèses ou souffrent de diabète. Les personnes jamais exposées au coronavirus ne tomberont pas malades, bien sûr, et l’exposition à une concentration élevée pose un risque plus élevé d’infection.

Le virus lui-même compte aussi. La variante delta semble être plus contagieuse que les précédentes.

Même deux personnes qui se ressemblent sur le papier peuvent avoir une réaction différente au COVID-19. Des personnes jeunes, auparavant en bonne santé, sont décédées ou ont été gravement handicapées ; Des personnes de 90 ans en traitement contre le cancer ont survécu à l’infection.

L’explication, suggère une étude publiée jeudi, réside peut-être dans leur génétique.

« Le génome humain, et pas seulement le génome viral, compte », a déclaré mercredi Andrea Ganna, l’un des principaux auteurs de l’étude, lors d’une conférence de presse. « De toute évidence, il y a un rôle de la génétique dans la gravité du COVID … c’est l’un des nombreux facteurs de risque. »

Chez les personnes plus jeunes, moins susceptibles d’avoir des problèmes de santé qui les exposent à un risque plus élevé, la génétique peut jouer un rôle encore plus important, a déclaré Ganna, chef de groupe à l’Institut finlandais de médecine moléculaire et instructeur à la Harvard Medical School et au Massachusetts General Hospital.

L’étude, dirigée par la COVID-19 Host Genomics Initiative, confirme ou identifie nouvellement 13 gènes qui semblent jouer un rôle dans la susceptibilité à l’infection ou qui affectent la gravité de la maladie.

Certains d’entre eux ont du sens. Un gène est impliqué dans la réponse aux infections respiratoires.

D’autres n’ont pas d’explication évidente. Le groupe sanguin affecte 9% à 12% de la susceptibilité à la maladie, mais les chercheurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi. Sur deux personnes ayant la même exposition au virus, celle dont le sang est de type O aura un risque légèrement plus faible d’être infecté. Pourtant, le groupe sanguin ne semblait pas avoir d’effet sur la gravité de la maladie.

Être démasqué est la cause et l’effet, a déclaré le Dr Michael Murray, professeur de génétique et directeur des opérations cliniques au Center for Genomic Health de la Yale School of Medicine, qui n’était pas impliqué dans l’étude. Un indice de masse corporelle élevé pourrait être un facteur de risque de COVID-19, car un excès de poids sévère peut rendre plus difficile l’élimination d’un virus, ou la génétique contribuant à la prise de poids peut être les mêmes gènes contribuant à une maladie plus importante, a-t-il déclaré.

Ces effets génétiques ont à peu près autant d’influence sur la susceptibilité et la gravité de l’infection que l’effet de l’obésité ou du diabète, a déclaré Benjamin Neale, généticien statistique au Broad Institute de Harvard et au MIT, lors de la conférence de presse.

« L’ADN n’est pas le destin mais il peut jeter les dés », a déclaré par e-mail son collègue Hamdi Mbarek, directeur du Qatar Genome Program, qui a participé à la recherche. « Cette étude est un grand pas vers la compréhension du nombre de personnes qui peuvent jouer avec des dés pipés lorsqu’il s’agit de tomber gravement malade – ou même d’avoir un » long COVID « – de la variante Delta et des futures variantes du virus. »

L’identification de ces gènes influents n’est pas anodine. L’étude a porté sur 50 000 patients dans 25 pays. La liste des chercheurs contributeurs s’étend sur 29 pages.

« Il est vraiment très important de mener ces études au niveau mondial, car cela augmente nos chances de faire les découvertes les plus larges et les plus générales », a déclaré Mark Daly, un autre des auteurs principaux, qui dirige l’Institut finlandais de médecine moléculaire à l’Université. d’Helsinki et est professeur de génétique à la Harvard Medical School.

Suivi de la distribution du vaccin COVID-19 par État :Combien de personnes ont été vaccinées aux États-Unis ?

L’ensemble de données a été élargi pour inclure 125 000 personnes qui avaient confirmé des cas de COVID-19. Plus les chercheurs disposent d’informations, plus ils peuvent identifier avec précision les gènes impliqués dans la vulnérabilité des personnes au COVID-19 et les plus susceptibles de se retrouver hospitalisés.

La diversité est cruciale, ont déclaré les chercheurs. Au moins un des gènes n’aurait pas été identifié si les échantillons n’avaient inclus que des Européens et des Américains, ont déclaré Daly et d’autres.

« COVID-19 ne va pas disparaître », a déclaré Mbarek. « Il s’agit de la plus grande étude génétique de l’histoire sur la façon dont les personnes ayant un ADN légèrement différent réagissent très différemment à un virus. Et parce que pour la première fois une étude comme celle-ci a impliqué des données génétiques de toutes les parties du monde, ces données seront plus puissant pour repérer les bons gènes pour aider à développer des traitements pour le COVID sévère ou le COVID long. »

Dans le plus grand ensemble de données, qui n’a pas été publié, les mêmes chercheurs ont trouvé 10 nouveaux emplacements dans le génome humain associés à une infection ou à un COVID-19 sévère.

Ces découvertes génétiques pourraient aider à identifier des médicaments prometteurs pour le traitement du COVID-19, a déclaré Daly. Les médicaments qui agissent sur ces gènes pourraient être « réutilisés » pour traiter le COVID-19, ou les médicaments en cours pourraient être identifiés comme étant prometteurs contre la maladie, a-t-il déclaré.

Les directives sur les masques sont déroutantes si vous êtes vacciné contre COVID-19 :Les experts décomposent les détails.

Il n’est pas possible d’analyser la génétique des patients COVID-19 pour prédire qui est le plus à risque de maladie grave, a déclaré Ganna.

En plus d’étendre la base de données, Neale a déclaré qu’il espère explorer les interactions entre la génétique humaine et la génétique du virus qui cause le COVID-19.

La plupart des données génétiques ont exploré la susceptibilité aux infections chroniques, telles que le VIH, a déclaré Murray, mais COVID-19 offre la possibilité de mieux comprendre la génétique de la réponse aux infections de courte durée.

Il pourrait être possible d’ici la prochaine pandémie de lier la génétique d’une personne à son risque d’infection ou à un mauvais résultat, a-t-il déclaré.

« Chaque virus, en raison de son cycle de vie, aura différents facteurs d’hôte qui lui permettront de prospérer ou de provoquer une résistance », a déclaré Murray. Cette étude « jette les bases d’une meilleure compréhension de la façon d’aborder ces choses plus rapidement la prochaine fois, afin qu’elles puissent être appliquées au début d’une pandémie, plutôt que ces informations arrivant à ce que nous espérons être la fin ».

Le prochain objectif majeur des généticiens, a-t-il déclaré, sera de rechercher des informations sur le « COVID à long terme », dans lequel les symptômes persistent.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.