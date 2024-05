La génération Zer se fait remplacer l’épaule après la découverte d’une tumeur rare

Une Anglaise « joyeuse » a été dévastée d’apprendre qu’elle avait besoin de retirer son épaule et de la remplacer par du métal après que les médecins ont découvert une tumeur maligne de la taille d’un avocat dans son articulation de l’épaule gauche.

« [Being] on m’a dit que j’aurais besoin de six à neuf mois de chimiothérapie – c’était le jour le plus sombre de ma vie », Cat Holden, 23 ans, a déploré SWNS. « Je n’arrive toujours pas à comprendre. »

Holden, qui travaille comme souscriptrice adjointe à Ingatestone, Essex, a remarqué que son épaule gauche se contractait alors qu’elle escaladait lors de vacances en famille en mars 2023 à Great Yarmouth.

Holden pensait qu’elle s’était légèrement blessée au muscle, peut-être au gymnase. La douleur a continué après qu’elle soit tombée du mur, mais elle n’était pas suffisamment inquiète pour aller chez le médecin.

Mais en août, elle a senti son épaule se contracter à nouveau alors qu’elle nageait dans la baie de Bracklesham, dans le West Sussex.

Elle a dit qu’elle était à peine capable de garder la tête hors de l’eau. Elle a pris rendez-vous avec un médecin, qui lui aurait dit que son épaule « avait l’air vraiment enflammée » et lui aurait diagnostiqué une tendinite.

« On m’a dit que c’était une solution facile : j’avais juste besoin de repos et d’ibuprofène », se souvient Holden. « Je suppose que j’ai toujours pensé que c’était quelque chose de plus – peut-être une déchirure du tendon. »

La génération Zer a fait de la physiothérapie avant de se lancer dans le « voyage de sa vie » en Australie.

Mais elle a détecté « quelque chose n’allait vraiment pas » en escaladant le pont de Sydney et en faisant du parachutisme.

Son épaule est passée de douloureuse à palpitante, perturbant son sommeil.

« Je suis rentré d’Australie à la mi-novembre – je n’avais ni grosseur ni bosse. Mais je ne pouvais pas lever mon épaule gauche au-dessus d’un angle droit », a décrit Holden. « Je restais éveillé chaque nuit et je sentais un pouls dans mon épaule. Même mon physiothérapeute a remarqué que j’avais vraiment perdu de la force dans mon bras.

Holden a rendu visite à un spécialiste de l’épaule le 5 janvier. On lui a dit qu’elle aurait besoin d’une IRM dès que possible.

« Sur le chemin du rendez-vous, j’ai dit à ma mère : ‘J’espère que je n’aurai pas besoin d’une opération chirurgicale ou d’injections.’ Nous avons tous les deux simplement dit que cela aurait été vraiment ennuyeux », se souvient Holden.

« Le consultant est entré dans la pièce et m’a serré la main. Je savais que quelque chose n’allait pas », a-t-elle poursuivi. « Il a dit : ‘Nous avons trouvé quelque chose de vraiment inhabituel dans votre épaule : une tumeur.' »

Le 8 mars, après une chirurgie exploratoire et une biopsie, Holden a appris qu’elle souffrait d’une tumeur maligne à cellules géantes.

Ces types de tumeurs osseuses sont rarement malignes.

Elle a immédiatement commencé une chimiothérapie, qui est toujours en cours.

« L’équipe d’oncologie m’a parlé de tous les effets secondaires potentiels de la chimiothérapie en un seul rendez-vous… Cela a duré plus de deux heures », a déclaré Holden. « On m’a dit que je pourrais perdre mes cheveux, mon audition – et que mon système immunitaire allait devenir si faible que je serais sensible à des choses comme la septicémie. »

La « It girl » autoproclamée a fini par perdre ses cheveux, ses sourcils et ses cils.

Elle a également développé des acouphènes – le son d’un bourdonnement dans ses oreilles.

« Je ne me reconnais plus dans le miroir. J’avais de longs cheveux blonds et j’étais une fille en bonne santé », a-t-elle expliqué.

« Il y a des jours où je pense que je ressemble à un gobelin – je perds du poids et je suis si pâle », soupira-t-elle. « La chimio me donne l’impression d’avoir été heurtée par un bus : j’ai des nausées, des nausées, de la diarrhée, de la fatigue et des plaies buccales les plus horribles. »

Holden s’inquiète également de sa capacité à fonder une famille, c’est pourquoi elle a fait congeler ses ovules en mars.

Elle entame désormais sa cinquième série de chimiothérapie, sur 18. Elle prévoit de se faire retirer l’épaule et de la remplacer par du métal le 11 juin, ce qui pourrait la forcer à endurer des problèmes de mobilité à vie.

« Avoir le cancer a été un moment vraiment crucial dans ma vie parce que tout s’est déroulé dans le bonheur et j’ai été confrontée à quelque chose que je n’aurais jamais cru arriver », a-t-elle expliqué. « C’est une audition dévastatrice, à 23 ans, vous n’aurez plus jamais la pleine fonction de votre épaule. »

Elle a ajouté : « Je vais porter ce traumatisme avec moi pour toujours – mais j’apprécierai bien plus la vie après cela. »