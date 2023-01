La génération Z trouve le temps pour les montres de luxe d’occasion

Les montres suisses sont très demandées ces jours-ci, mais les ventes de montres d’occasion sont également en plein essor, tirées par les acheteurs de la génération Z qui veulent des produits de luxe mais qui sont également soucieux de la durabilité.

Le marché mondial des montres d’occasion est estimé à près de 20 milliards de francs suisses (21,7 milliards de dollars) et pourrait atteindre 35 milliards de francs d’ici 2030, selon une étude publiée en octobre par le géant de l’audit et du conseil Deloitte.

Historiquement le domaine des collectionneurs à la recherche de montres rares aux enchères, le marché de l’occasion se professionnalise de plus en plus avec la multiplication des sites de vente en ligne qui en vérifient l’authenticité, et même les fabricants de montres eux-mêmes s’en mêlent.

“Aujourd’hui, il y a une prise de conscience qu’il faut consommer plus responsable”, a déclaré Fabienne Lupo, l’ancienne responsable de la Fondation Haute Horlogerie, qui a organisé un salon de montres de luxe d’occasion à Genève en novembre.

L’événement a réuni le géant des enchères en ligne eBay, la plateforme de vente de montres Watchbox et des marques suisses telles que Zenith.

Ne dites plus jamais nouveau

Lupo explique que l’engouement pour les montres d’occasion s’explique par les choix de consommation des Millennials (nés entre 1980 et la fin des années 1990) et de la Génération Z (nés entre 1997 et 2010) qui sont “très préoccupés par l’avenir de la planète, et plus envie d’acheter du neuf”.

Il y a aussi la mode des objets vintage « qu’on ne trouve pas partout », dit-elle.

De plus, l’achat de certaines montres de luxe suisses neuves devient de plus en plus difficile, car le marché en plein essor signifie des listes d’attente plus longues.

Les exportations horlogères suisses ont atteint un nouveau record en 2022, grimpant de 11,4% en glissement annuel à 24,8 milliards de francs suisses, a annoncé mardi la Fédération de l’industrie horlogère suisse.

“Et puis il y a la digitalisation qui s’est accélérée avec la pandémie”, explique Lupo à l’AFP.

La croissance du marché des montres d’occasion est telle que la plateforme en ligne britannique Subdial a développé un indice retraçant les 50 modèles les plus échangés.

Le prix moyen est passé d’un record de 45 000 francs suisses en février 2022 à 35 000 francs en septembre, ce que Deloitte a qualifié de “correction” plutôt que de signe de contraction du marché.

Les plateformes de vente de montres d’occasion certifiées (CPO) se multiplient en ligne, le secteur attirant toujours de nouveaux entrants, dont le site américain Bezel, qui compte parmi ses investisseurs l’ancien président de Disney Michael Ovitz, l’humoriste Kevin Hart et le chanteur John Legend.

Le géant du luxe Richemont, propriétaire des marques Cartier, IWC et Piaget, est entré dans le domaine dès 2018 en rachetant la plateforme britannique Watchfinder.

Rolex a également sauté le pas en décembre en coupant l’herbe sous le pied des contrefacteurs en lançant un programme CPO avec le détaillant suisse Bucherer, qui authentifie les montres.

Le programme est mis en place dans six pays, dont la Grande-Bretagne et la France, dans le but de l’étendre aux États-Unis dans le futur.

Surveillez votre image

“Les fabricants de montres se sont généralement inquiétés du marché secondaire car il était étroitement associé au marché gris, où l’on pouvait trouver des montres à prix réduits”, a déclaré Jon Cox, analyste du secteur au sein de la société de services financiers Kepler Cheuvreux.

“Cependant, ils se rendent compte qu’il y a un effet de halo d’avoir des prix secondaires élevés, ce qui améliore la valeur de la marque des montres principales”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Pour les marques de luxe haut de gamme comme Richard Mille, dont le prix moyen des montres dépasse les 260’000 francs suisses, les garde-temps d’occasion sont même un moyen de valoriser leur image.

« Nous pourrions avoir un client qui nous dit, ‘il y avait une édition limitée de 100 montres ; j’ai toujours rêvé d’en acheter un et maintenant j’ai l’argent — mais on n’en fabrique plus et ils sont quasiment introuvables”, raconte Alexandre Mille, qui a succédé à son père fondateur de la marque.

Mille a déclaré que ses équipes peuvent rechercher la montre recherchée.

L’étude de Deloitte a révélé que l’achat d’une montre moins chère était la principale motivation de 44 % des répondants.

Mais Cox a également noté que les montres d’occasion étaient une “réserve de richesse”, étant “portées et montrées pendant des années mais conservant toujours de la valeur pour être revendues afin qu’une autre montre puisse être achetée à sa place”.

