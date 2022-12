La génération Z sur les nouveaux plans d’université et de carrière dans l’Amérique post-Roe

Il existe une liste interminable de facteurs que les étudiants prennent en compte lorsqu’ils choisissent un collège : taille, coût, vie sur le campus, proximité de leur domicile. Mais depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en juin – supprimant près de 50 ans de protections fédérales pour l’avortement et donnant aux États le droit de rendre la procédure illégale dans leur juridiction – l’accès à l’avortement est devenu une considération de plus en plus influente dans les décisions des étudiants. . Parmi ceux qui envisagent de s’inscrire à un programme de premier cycle au cours des 12 prochains mois, 39% ont déclaré que la décision du tribunal d’annuler Roe v. Wade affectera leur décision de fréquenter un collège dans un État particulier. C’est selon un Sondage BestColleges de 1 000 étudiants actuels et futurs du premier cycle et des cycles supérieurs menée en juillet. De même, 43% des étudiants de premier cycle actuels ont déclaré que l’annulation de Roe v. Wade les avait amenés à se demander s’ils souhaitaient rester dans l’État où ils fréquentaient l’université ou être transférés ailleurs. Dans l’Amérique post-Roe, l’emplacement n’a jamais été aussi important pour les étudiants potentiels et actuels qui décident où poursuivre des études ou construire leur carrière.

Confusion et peur sur le campus : “C’est une période vraiment effrayante”

En grandissant, Lexi McKee-Hemenway et ses amis de Sturgis, dans le Dakota du Sud, ont échangé des histoires d’horreur sur des personnes de leur quartier qui voulaient se faire avorter et ne pouvaient pas en obtenir un. McKee-Hemenway se souvient d’avoir entendu parler d’une jeune femme enceinte qui n’avait pas pu se faire avorter et qu’un cheval lui avait donné un coup de pied dans l’estomac, espérant que cela provoquerait une fausse couche. Elle est morte de ses blessures. Entendre de telles histoires a terrifié McKee-Hemenway et l’a inspirée à se battre pour une meilleure l’accès aux soins de santé reproductive. La jeune femme de 21 ans, maintenant étudiante en sciences politiques à l’Université du Dakota du Sud, est la présidente d’USD Students for Reproductive Rights. La décision de la Cour suprême d’annuler Roe en juin a déclenché une interdiction de l’avortement Les législateurs du Dakota du Sud ont adopté il y a plus de 15 ans qui interdit la procédure, sauf lorsque cela est nécessaire pour sauver la vie de la personne enceinte. McKee-Hemenway dit qu’elle a été approchée par plusieurs étudiants depuis le début de l’année scolaire demandant de l’aide pour obtenir un avortement – et à chaque demande, McKee-Hemenway dit qu’elle devient “un peu plus convaincue” qu’elle ne veut pas rester dans aux États-Unis après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2024. “Je veux quitter le pays”, dit-elle. “Il n’y a rien de plus énervant que de voir la peur dans les yeux des gens qu’ils perdront leur emploi ou que leurs parents ne les aimeront plus s’ils se font avorter”, dit-elle. “Mais c’est la réalité de la façon dont les gens pensent et ressentent l’avortement ici.” Alors que le Dakota du Sud a toujours eu des lois restrictives sur l’avortement, juin a marqué la première fois que la procédure a été presque entièrement interdite. “J’ai beaucoup de sentiments mitigés : rage, peur, déception”, a déclaré McKee-Hemenway. “Mais surtout, j’ai du mal à accepter le fait que ce sont les États-Unis maintenant …. C’est une période vraiment effrayante pour vivre ici.”

L’accès à l’avortement ” domine ” la conversation sur la recherche d’université

Certains conseillers d’université voient un nombre croissant d’élèves du secondaire tenir compte des lois de l’État dans leurs décisions d’université au milieu d’une inquiétude accrue de leur part et de celle de leurs familles concernant le paysage de l’avortement dans les villes universitaires à travers les États-Unis. Kathleen Moore, la fondatrice de Vox Cambridge College Consulting LLC, a déclaré que l’un de ses conseillers, un joueur de football, avait récemment refusé une bourse d’athlétisme pour fréquenter une école compétitive en Caroline du Sud, citant les législateurs. tente d’adopter des lois plus restrictives sur l’avortement dans l’état. “Il m’a dit qu’il n’envisagerait pas d’aller à l’école là-bas pour des raisons éthiques”, a déclaré Moore à CNBC Make It. “Ce n’est pas une décision que les étudiants prennent à la légère.”

Lexi McKee-Hemenway et Kyshea Koehler lors d’un événement organisé par les étudiants de l’USD pour les droits reproductifs. Photo : Lexi McKee-Hemenway

Moore aide les étudiants à naviguer dans le processus d’admission à l’université depuis huit ans. Avant la décision du tribunal en juin, elle dit que les élèves et leurs familles voulaient “rarement” discuter de la position d’une école sur les droits reproductifs ou de l’accès à l’avortement dans l’État. Maintenant, cependant, “cela domine la conversation”, dit Moore. “Ils veulent savoir quelle est la loi dans les États qu’ils appliquent, quelles déclarations, le cas échéant, les chefs d’établissement ont faites sur les droits reproductifs et dans quelle mesure les soins de santé reproductive sont accessibles à proximité du campus”, dit-elle. “Ce sont toutes des questions que presque personne ne m’a posées avant le renversement de Roe …. C’est un énorme changement.”

“Dès que Roe a été renversé, j’ai eu l’impression d’être devenu un citoyen de seconde zone”

Sam Goldstein avait toujours rêvé d’avoir une “expérience universitaire traditionnelle”, du genre qu’elle voyait dans ses émissions de télévision préférées en grandissant : fréquenter une grande université avec un campus tentaculaire, des matchs de football à l’automne et des fêtes dans des sous-sols imbibés de bière. Elle est tombée amoureuse de l’Université du Wisconsin-Madison lors de sa première visite sur le campus et y a commencé ses études en 2019 en tant que majeure en sciences politiques. Goldstein, maintenant senior, avait prévu de rester dans le Wisconsin après l’obtention de son diplôme pour poursuivre une maîtrise en politique publique avant que Roe ne soit renversé. En juin, lorsqu’un interdiction quasi totale de l’avortement à partir des années 1800 lorsqu’ils sont entrés en vigueur dans le Wisconsin après la décision du tribunal, ces plans “ont disparu”, dit Goldstein. La jeune femme de 21 ans se trouvait dans le bureau du gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, où elle effectuait un stage d’été, lorsque la nouvelle a éclaté. “J’étais sous le choc au début”, se souvient Goldstein. “Je me suis tourné vers mon ami et je lui ai dit : « C’est une blague ? »” Dans les semaines qui ont suivi la mort de Roe, Goldstein dit qu’elle a souvent croisé des foules de manifestants à la fois en faveur et contre l’avortement à l’extérieur du bâtiment du Capitole de l’État, tandis qu’à l’intérieur, les téléphones sonnaient « décrochés » avec des appels d’électeurs qui avaient une opinion. sur le jugement.

Les étudiants de première année de l’Université de Harvard se rassemblent à Harvard Yard le 4 mai 2022 pour défendre le droit à l’avortement. Erin Clark | Globe de Boston | Getty Images

Goldstein a décidé qu’elle ne pouvait pas rester dans le Wisconsin pendant encore deux ans pour terminer sa maîtrise. Maintenant, elle prévoit de déménager à Washington DC après l’obtention de son diplôme et de postuler à des programmes là-bas. “Je suis une résidente à part entière du Wisconsin – je paie des impôts, je vote ici, je travaille ici et j’aime mon école”, dit-elle. “Mais à la minute où Roe a été renversé, j’ai eu l’impression d’être devenu un citoyen de seconde classe du jour au lendemain… Je ne peux pas rester ici.”

‘Est-ce que je veux même rester aux États-Unis?’