La génération Z se met à l’écoute de la musique pop sur la crise climatique

Tout l’été, Augusta Senenssie, 24 ans, a eu la chanson “Overheated” de Billie Eilish coincée dans sa tête. En juin 2022, Eilish a organisé une série de discussions sur le climat à Londres du même nom, parallèlement à ses dates de tournée au Royaume-Uni. En juillet et août, le Royaume-Uni a fait face à une série de vagues de chaleur, battant des records pour les températures les plus chaudes jamais enregistrées dans le pays. Senenssie se promenait dans son quartier étouffant de Londres avec une musique brûlante dans les oreilles. Un autre de ses favoris, “Fire on the Mountain” d’Asa, laisse présager le destin avec des paroles comme “Un jour, la rivière débordera / Et nous n’aurons nulle part où aller / Et nous courrons, courrons / Souhaitons que nous ayons mis éteindre le feu, oh.

En tant que membre du conseil des jeunes de l’organisation d’action climatique Earth Uprising, Senenssie est plus proche des leviers du pouvoir climatique que la plupart de ses pairs. Son activisme l’a amenée aux conférences des Nations Unies sur le changement climatique et la jeunesse. Mais cela ne la rend pas nécessairement plus optimiste. “Vous avez des gens qui disent beaucoup de choses de félicitations et vous faites parler à tous ces sommets importants, mais votre travail n’a aucun impact contraignant sur ce qui est décidé aux niveaux élevés qui affecte tout le monde”, a-t-elle déclaré.

Senenssie n’est pas seule dans sa colère. Ce ton sinistre que vous ressentez dans l’éther Internet – où les jeunes publient des mèmes à ce sujet n’était pas seulement l’été le plus chaud de notre vie, mais aussi l’été le plus froid du reste de notre vie – fait suite à un changement dans la perception de la génération Z d’un avenir climatiquement modifié. Ce sentiment se glisse dans les mèmes qu’ils créent, la façon dont ils se rapportent à leurs pairs et à leurs familles, et même la musique qu’ils écoutent. Les TikToks sur “Orange” de Pinegrove, une chanson sur l’été dévastateur des incendies de forêt en Californie en 2020, montrent de jeunes fans pleurant devant la caméra au-dessus de commentaires tels que “espèces condamnées à l’agonie” et “j’abandonne”. Comme écouter des chansons de rupture dévastatrices après avoir été largué, les jeunes se gavent de musique sur la fin du monde pour se vautrer dans leur désespoir climatique.

Pour la génération Z, l’avenir n’a pas l’air brillant, mais il semble chaud

La première génération Zers est arrivée à maturité parallèlement au rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de 2018 qui détaillait les effets désastreux d’une augmentation prévue de la température mondiale de 1,5 ° C. Cet été-là a été rempli de gros titres sur l’humanité n’ayant plus que 12 ans avant une certaine catastrophe, et la génération Z est devenue convaincue que leur avenir était terminé avant même d’avoir commencé.

“Cette génération a l’impression de faire face à une menace sans précédent … comme, nous n’allons pas nous en sortir. C’est pour toujours », a déclaré la professeure d’études environnementales Sarah Jaquette Ray. Dans son livre Un guide de terrain sur l’anxiété climatique, Ray décrit avoir demandé à sa classe de visualiser un avenir positif où le changement climatique avait été atténué avec succès. Elle a constaté que ces étudiants étaient incapables d’envisager un avenir de quelque nature que ce soit – leur anxiété coupait leur capacité à se voir vivre jusqu’à l’âge adulte.

«J’écoutais beaucoup de musique pop-punk qui parlait de la façon dont cela pourrait s’améliorer en grandissant. Maintenant, c’est comme si j’étais plus âgée, et c’est absolument terrifiant et je ne passe pas un bon moment », déclare Kelsie Herzog, une créatrice de TikTok de 25 ans qui crée des listes de lecture et donne des recommandations musicales à ses 130 000 abonnés. Ses goûts ont changé pour privilégier une musique qui capte sa colère et sa peur. Une chanson qu’elle a en rotation intense est “Colony Collapse” de Snag, avec des paroles comme “Plus j’apprends, plus je crois que la terre est un cadavre posé à nos pieds”.

Une enquête de 2021 dans Le Lancet a montré que 56% des personnes âgées de 16 à 25 ans pensent que «l’humanité est condamnée» et 75% décrivent l’avenir comme «effrayant», soulignant un fossé générationnel dans les perspectives sur le changement climatique. Senenssie décrit une «arrogance patriarcale» qu’elle rencontre comme étant le carburant de son chagrin climatique. Elle a l’impression que les adultes dont la vie quotidienne n’est pas encore affectée par le changement climatique sont prompts à minimiser ses peurs.

Les générations plus âgées ont tendance à comparer le changement climatique à d’autres menaces comme les récessions économiques et les guerres, confirme Ray. “Il y a ce genre de bataille pour savoir quelles menaces existentielles étaient les plus graves.” Les générations plus âgées qui ont surmonté leurs propres défis croient que les angoisses de la génération Z seront guéries avec le temps. Mais ne voyant aucune preuve que la fin du changement climatique est en vue, les jeunes se sentent rejetés et cherchent ailleurs la validation de leurs peurs.

Écouter de la musique donne l’impression d’être entendu

C’est pourquoi, après le rapport spécial du GIEC, des communiqués décrivant le monde se terminant par des inondations, des sécheresses et des incendies, comme celui de Hozier Terre désolée, bébé !, “Feels Like Summer” de Childish Gambino et “newdemo” de Soccer Mommy ont un tel impact auprès des moins de 25 ans – ces auteurs-compositeurs de la génération Y peuvent comprendre leurs frustrations et leurs peurs générationnelles.

Tamara Lindeman, 37 ans, du groupe folk The Weather Station, décrit ses paroles comme une tentative de traiter ses propres émotions autour du changement climatique. “Il y a ce terme ‘déni doux.’ Tu sais, mais tu fais comme si tu ne savais pas. J’étais dans cet endroit pendant quelques années, évitant simplement le sujet dans mon esprit, évitant le sujet dans les nouvelles, puis cela m’a frappé à nouveau », a déclaré Lindeman. Elle a ensuite écrit des paroles comme “Je suis assez fatiguée de cet appât et interrupteur / Je ne veux pas avoir à sourire quand j’ouvre mon cadeau, et il n’y a rien à l’intérieur”, qui témoignent de la frustration de la génération Z envers les personnes âgées. générations qui minimisent leurs inquiétudes quant à l’avenir.

“Avec d’autres choses dont vous pourriez avoir peur, vous pourrez peut-être faire des recherches et vous pourrez peut-être atténuer votre peur.” dit-elle. “Avec le climat, lorsque vous faites des recherches, il se dilate [your fear]. Je pense que ce qui est important dans ce problème, c’est que la peur et le chagrin sont une réponse appropriée et précise. Sa musique reflète le fait que l’anxiété climatique n’est pas une émotion à résoudre ou à surmonter. Comme ses fans, Lindeman le vit vibrer en arrière-plan de sa vie quotidienne.

L’idée souvent évoquée selon laquelle les actions individuelles n’ont pas d’importance face à l’inaction des entreprises peut laisser les jeunes se sentir impuissants, quel que soit le nombre de trajets en voiture ou de courses à la mode auxquels ils renoncent

Mais la musique d’apocalypse n’est pas un cloaque d’angoisse dont les auditeurs ne peuvent jamais s’échapper. Une fois que les fans ont trouvé la validation de leurs sentiments, ils regardent autour d’eux et trouvent un tas d’autres personnes ressentant la même chose. “J’ai cette énorme communauté de personnes qui aiment la même musique que moi. Nous pouvons tous nous identifier aux paroles, être tristes et anxieux et tout ça. Aussi étrange que cela puisse paraître, c’est plutôt réconfortant », déclare Herzog. Pensez au rôle que joue le fandom musical dans la formation de l’identité et la construction de la communauté à l’adolescence – les personnes qui écoutent votre groupe préféré sont les seules à vraiment vous comprendre. Imaginez ensuite que, contrairement à vos parents ou à vos camarades de classe, la personne à côté de vous au concert prend au sérieux vos peurs les plus profondes.

“Disons que quelqu’un souffrait d’anxiété, s’est impliqué dans la communauté, a trouvé son peuple, puis s’est impliqué dans certaines actions climatiques”, a déclaré Ray. « Ce ne sont pas les actions qu’ils ont faites qui ont atténué l’anxiété. … L’antidote à nos sentiments est le même antidote à la crise climatique, qui est la communauté. L’idée souvent évoquée que les actions individuelles n’ont pas d’importance face à l’inaction des entreprises peut laisser les jeunes se sentir impuissants, quel que soit le nombre de trajets en voiture ou de trajets à la mode auxquels ils renoncent. Mais établir les types de relations dont ils auront besoin pour la résilience climatique semble beaucoup plus à leur portée.

Une fois que les jeunes ont un exutoire pour leur chagrin, celui-ci peut commencer à se transformer. Bartees Strange a canalisé sa propre anxiété dans son travail dans une organisation à but non lucratif de défense du climat pendant plus de cinq ans. Puis, désabusé et épuisé, l’auteur-compositeur de 33 ans a quitté son emploi en 2020 pour sortir son premier album Vivre pour toujours. Il a décrit sa frustration envers ses collègues blancs pour qui le changement climatique était leur première expérience personnelle d’injustice. “Ma vie a toujours été influencée par un tiers depuis toujours, alors je regarde les gens du mouvement climatique traverser les émotions que j’ai vécues à l’âge de 8 ans”, a-t-il déclaré. “Mais quand vous le vivez et que vous êtes capable de célébrer, et que vous le traitez d’une manière où vous pouvez élever les autres, alors le chagrin peut devenir le carburant de belles choses.”

La musique de Strange, comme celle de Lindeman, commence par le chagrin, mais des chansons comme “Mulholland Drive” emmènent les auditeurs dans un cycle de mort et de renaissance avec des paroles comme “Je ne crois pas aux conneries de se demander quand on meurt / J’ai vu la fin , tout est dans ton visage et tes yeux / J’ai vu comment nous mourons, je sais comment perdre.

Pour les jeunes fans qui ont l’impression de regarder la fin du monde, Strange offre la possibilité que l’abandon d’une idée de l’avenir laisse place à une nouvelle. Il fait allusion à ce que Ray appelle «l’imagination radicale» nécessaire pour voir un avenir qui se trouve juste au-delà d’un certain destin. Cette imagination est cruciale pour trouver des solutions climatiques, mais l’astuce est qu’elle ne peut être accessible en essayant de contourner les émotions climatiques par le rejet ou le détachement.

Pour Senenssie, cet avenir ressemble à une résistance à l’attrait du pessimisme que seuls les pays riches peuvent se permettre. Alors que les moins responsables de la crise climatique en ressentent déjà les pires effets, me rappelle-t-elle, les jeunes du Sud n’ont pas le luxe de céder. Et écouter de la musique d’artistes du monde entier est un moyen de maintenir son lien. au mouvement mondial pour le climat. “Les émotions peuvent être en quelque sorte accablantes”, explique Senenssie. “Mais je pense à la beauté du fait que dans ce mouvement et dans cet espace ensemble, nous nous sentions si profondément, et nous sommes si interconnectés.”