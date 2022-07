La génération Z sait ce qu’elle attend des employeurs. Et les employeurs les veulent.

Danielle Ross est une jeune femme de 26 ans qui vit dans une petite ville du nord de l’État de New York. Elle se décrit comme artistique et créative. Elle peint pendant son temps libre et elle a travaillé comme sirène pour des fêtes d’enfants, nageant dans une queue qu’elle a elle-même fabriquée.

Mme Ross, qui s’identifie comme LGBTQ, ne pouvait pas imaginer travailler dans un emploi qui l’obligerait à minimiser son identité ou ses compétences, c’est pourquoi elle était ravie lorsque Legoland New York Resort, un parc à thème à Goshen, NY, l’a embauchée pour être sa première femme maître bâtisseur. Mme Ross a eu une grande latitude pour utiliser des briques Lego pour créer des villes miniatures dans tout le parc, en s’appuyant sur son côté artistique et son désir de promouvoir la diversité et l’inclusion.

“J’ai formé des gens de toutes races, nationalités et religions et de tout ce que je peux imaginer, parce que je veux que tout le monde se sente représenté”, a-t-elle déclaré. Ses figurines miniatures sont aveugles et de grande taille. Ils ont des jambes prothétiques et portent des burqas. Récemment, elle a créé un juif hassidique.