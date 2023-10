Les concerts d’été et autres divertissements ont poussé les Américains à se précipiter pour acheter des billets pour Taylor Swift, Beyoncé, Barbieet Oppenheimer. Même si ces événements devraient ajouter 8,5 milliards de dollars pour l’économie au troisième trimestre le prix élevé des billets, les remboursements imminents des prêts étudiants et l’endettement record des cartes de crédit poussent de nombreuses personnes à réduire leur budget de divertissement.

Les Américains plus âgés dépensent moins en divertissement

Dans un récent Étude Intuit Credit Karma menée par Qualtrics, plus de la moitié des Américains (58 %) ont réduit leurs dépenses de divertissement en raison de la hausse des coûts des produits de première nécessité comme le loyer, l’épicerie et d’autres factures. Près de la moitié des personnes interrogées ont dépensé moins fréquemment en divertissement qu’avant la pandémie. Ces tendances sont constantes chez les Millennials, la génération X et les baby-boomers, mais une génération va à contre-courant : la génération Z.

C’est peut-être la jeunesse énergique ou peut-être la peur de rater quelque chose (FOMO) perpétuée par les médias sociaux omniprésents. Quoi qu’il en soit, la génération Z n’a pas l’intention de ralentir les événements et les divertissements en direct. L’étude d’Intuit Credit Karma a révélé que 43 % des répondants de la génération Z ont effectivement augmenté leurs dépenses en loisirs par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

La génération Z dépense gros en divertissement

Avant la pandémie, les Américains de la génération Z voyaient l’intérêt de dépenser en divertissement et ils le font toujours. Avant Covid-19, 93 % de la génération Z dépensaient chaque mois en divertissement, et près d’un sur cinq consacrait plus de 300 $ par mois à cette catégorie budgétaire. Peu de choses ont changé avec la génération Z, car ils consacrent actuellement 90 % de leur argent au divertissement chaque mois et une augmentation de 2 % de ceux qui dépensent plus de 300 $ chaque mois. Mais si l’inflation rend tout plus cher, comment peuvent-ils se permettre ce style de vie mouvementé ?

Renoncer aux restaurants pour financer des événements en direct

Plus de la moitié des Américains interrogés (57 %) ont déclaré avoir dû sacrifier un autre aspect de leur vie pour s’offrir des billets pour un événement en direct. La plupart des gens étaient prêts à réduire leurs sorties au restaurant (27 %, toutes générations confondues). Une autre personne sur cinq a fait le sacrifice de s’endetter sur une carte de crédit. Les Millennials (28 %) et la génération Z (21 %) étaient plus susceptibles de choisir cette option. Diverses autres méthodes pour s’offrir des activités de divertissement comprenaient :

Emprunter de l’argent sur son épargne

Sacrifier de la nourriture ou des nécessités

Vendre des effets personnels

Faire un travail supplémentaire

Emprunter de l’argent à vos amis et à votre famille

La génération X et les baby-boomers étaient plus susceptibles de réduire leur budget de restauration ou de contracter des dettes de carte de crédit plutôt que de vendre des articles ou d’emprunter de l’argent à d’autres. La génération Z était plus susceptible de financer des événements en direct en empruntant de l’argent sur ses économies (30 %), en réduisant les sorties au restaurant (35 %) et en acceptant du travail supplémentaire (24 %).

Courtney Alev, défenseure des finances des consommateurs chez Inuit Credit Karma, a partagé son point de vue sur les sacrifices que font les jeunes adultes pour s’offrir des expériences uniques :

« Même si nous constatons que de nombreux jeunes adultes, en particulier, ne sont pas prêts à sacrifier leur participation à des événements et à des engagements qui leur plaisent, certains sont prêts à faire des sacrifices financiers et personnels pour pouvoir acheter leur billet. Et il n’y a aucune honte à cela. En tant que personne ayant récemment assisté à un concert de Taylor Swift, l’expérience en valait la peine pour moi personnellement. Dans le même temps, les consommateurs devraient être attentifs à leurs dépenses afin de ne pas se mettre dans une situation où ils puisent dans leurs économies d’urgence ou accumulent des dettes de carte de crédit à taux d’intérêt élevé dont ils ne peuvent pas se sortir.