La génération Z et le débat sur les jeans skinny de la génération Y nous amènent à nous demander de quoi il s’agit

Les jeans skinny sont-ils toujours à la mode?

L’année dernière, Rosana Vollmerhausen, fondatrice et styliste en chef de The Closet Collaborative, a déclaré que c’était la question la plus courante chez ses clients.

La confusion survient après une poussée de la génération Z pour amener la génération Y à abandonner les jeans skinny au profit des jeans à jambe droite ou baggy. Les utilisateurs de la génération Z TikTok ont ​​publié des vidéos dénonçant les jeans skinny et déclarant qu’ils sont démodés.

Mais Shannon Castle, mère de trois enfants, a déclaré qu’elle n’était pas encore prête à emballer son jean skinny.

«TikTok a tellement de pouvoir que je trouve chaque jour quelque chose de nouveau que je ne suis plus censé porter ou faire. Mais je trace la ligne avec mes jeans skinny, ils me font me sentir moins comme une maman et plus comme une femme », a déclaré Castle.

Castle a fait valoir qu’en tant que mère au travail, les jeans skinny lui donnent un look plus professionnel et «assemblé» dont la génération Z n’a peut-être pas besoin. Bien que les jeans skinny ne soient pas l’option confortable dans son placard, Castle a déclaré qu’elle n’abandonnerait pas le sien de sitôt.

Lorsqu’ils recherchent une touche moderne, Vollmerhausen conseille à ses clients de retrousser ou de rogner leurs jeans skinny et de les associer avec des baskets ou des mocassins. Elle a dit qu’elle avait vu les tendances des années 90 et 80 aller et venir et ne serait pas surprise que les jeans skinny reviennent.

La génération Z est définie comme les personnes nées à la fin des années 1990 et au début des années 2000, tandis que les Millennials sont nés entre 1981 et 1996. Amy Guzman, 17 ans, est passée à des jeans taille haute à jambe droite après avoir réalisé qu’ils correspondaient mieux à son type de corps.

«À un moment donné, j’ai juste vu que mes hanches et mon ventre étaient plus flatteurs dans des jeans plus larges et j’étais tellement soulagé de voir que cela devenait une tendance sur TikTok», a déclaré Guzman.

Alysha Cassis-Shaw, propriétaire et conservatrice de la marque de vêtements Neutral Ground, a admis que les jeans skinny n’étaient jamais la meilleure solution pour tous les types de corps. Cependant, elle a dit qu’elle n’était pas fan des tendances de la mode; tout le monde devrait porter ce qui a l’air le mieux.

Mais alors que les jeans taille haute, évasés et larges gagnent en popularité, a déclaré Cassis-Shaw, il faudra du temps avant que les jeans skinny soient à nouveau accueillis. Après 2020, marquée par l’apprentissage et le travail à distance, elle a déclaré que les gens opteraient pour des vêtements confortables et non contraignants.

Courtney Matthews, 35 ans, a déclaré que si elle était de nouveau obligée de porter un jean, elle choisirait l’option la plus baggée. Matthews travaille à domicile depuis le début de la pandémie et dit qu’elle ne se souvient pas de la dernière fois qu’elle a porté un jean. Au lieu de cela, elle enfile des joggeurs ou des leggings noirs chaque matin avant le travail. Matthews a dit qu’elle ne pouvait pas imaginer « serrer avec force » dans une autre paire de jeans skinny de si tôt.

«La pandémie, le travail à distance et les enfants nous ont tous fait dépasser le besoin de nous enfiler dans des jeans serrés», a-t-elle déclaré. « Le plus baggier, le plus facile, le mieux. »

Suite:À quoi ressemblera la mode post-pandémique? Attendez-vous à des couleurs plus vives et des chaussures plus confortables

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter: @itsgabbymiranda