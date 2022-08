La génération Z et la génération Y s’expriment sur leur réticence à devenir parents

NEW YORK (AP) – À 24 ans, El Johnson a décidé de ne pas avoir d’enfants, bien qu’elle et sa petite amie n’aient pas exclu l’adoption.

L’étudiante diplômée qui travaille dans les services juridiques à Austin, au Texas, a une liste de raisons pour ne pas vouloir accoucher : la crise climatique et une maladie génétique parmi elles.

“Je ne pense pas qu’il soit responsable de mettre des enfants au monde”, a déclaré Johnson. « Il y a déjà des enfants qui ont besoin d’un foyer. Je ne sais pas quel genre de monde ce sera dans 20, 30, 40 ans.

Elle est si sûre, en fait, qu’elle se fera bientôt retirer ses trompes. C’est une décision de précaution scellée par la chute de Roe v. Wade et par des restrictions strictes sur les services d’avortement dans son état et dans tout le pays.

D’autres femmes interrogées ont également cité le changement climatique, ainsi que la dette étudiante écrasante associée à l’inflation, comme raisons pour lesquelles elles ne seront jamais parents. Certains hommes plus jeunes se retirent également et d’autres cherchent à subir une vasectomie.

Quelle que soit la motivation, ils jouent un rôle dans les taux de natalité dramatiquement bas aux États-Unis

Le taux de natalité aux États-Unis a chuté de 4 % en 2020, la plus forte baisse sur une seule année en près de 50 ans, selon un rapport du gouvernement. Le gouvernement a noté une augmentation de 1% des naissances aux États-Unis l’année dernière, mais le nombre de bébés nés était toujours inférieur à celui d’avant la pandémie de coronavirus: environ 86 000 de moins qu’en 2019.

Walter et Kyah King vivent dans la banlieue de Las Vegas. Walter, 29 ans, spécialiste des données sportives, et Kyah, 28 ans, conseillère d’orientation universitaire, sont ensemble depuis près de 10 ans, les quatre derniers en tant que couple marié. La prise de conscience qu’ils ne voulaient pas d’enfants s’est faite lentement pour eux deux.

“C’était au début de la vingtaine que l’interrupteur s’est en quelque sorte retourné”, a déclaré Kyah. «Nous avions déménagé en Californie et nous commencions vraiment notre vie d’adulte. Je pense que nous avons parlé d’avoir trois enfants à un moment donné. Mais juste avec l’économie et l’état du monde et juste en pensant à la logistique pour mettre des enfants au monde. C’est vraiment à ce moment-là que nous avons commencé à avoir des doutes.

Les finances sont au premier plan. Avant impôts, les deux gagnent environ 160 000 $ combinés, avec environ 120 000 $ de dette de prêt étudiant pour Kyah et environ 5 000 $ pour Walter. Le couple a déclaré qu’il ne serait pas en mesure d’acheter une maison et d’assumer les coûts d’un seul enfant sans des sacrifices majeurs qu’il n’est pas prêt à faire.

Mais pour Kyah, la décision va bien au-delà de l’argent.

“Je pense que nous serions d’excellents parents, mais l’idée d’aller dans notre système de santé pour accoucher est vraiment effrayante. Les femmes noires, les mères noires, ne sont pas valorisées de la même manière que les mères blanches », a déclaré Kyah, qui est noire.

Lorsque le DIU de Kyah expirera, Walter a déclaré qu’il envisagerait une vasectomie, une procédure qui a augmenté chez les hommes de moins de 30 ans pendant la pandémie.

Jordan Davidson a interviewé plus de 300 personnes pour un livre publié en décembre intitulé “Alors, quand avez-vous des enfants?” La pandémie, a-t-elle dit, a conduit de nombreuses personnes à retarder l’accouchement parmi celles qui envisageaient d’avoir des enfants.

«Ces délais que les gens se sont créés, je veux accomplir X d’ici trois ans, ont changé. Les gens n’étaient pas nécessairement disposés à déplacer les poteaux de but et à dire, OK, je vais renoncer à ces réalisations et faire les choses différemment », a-t-elle déclaré. « Les gens veulent toujours voyager. Ils veulent toujours faire des études supérieures. Ils veulent toujours respecter certains repères financiers.

Les craintes concernant le changement climatique ont cimenté l’idée de vivre sans enfants pour beaucoup, a déclaré Davidson.

“Maintenant, avec l’augmentation des incendies de forêt, des sécheresses, des vagues de chaleur, tout d’un coup, il devient réel que, OK, cela se passe pendant mon temps, et à quoi cela va-t-il ressembler pendant que mes enfants sont en vie?” dit-elle.

À New York, Emily Shapiro, 23 ans, titulaire du droit d’auteur pour une agence de publicité pharmaceutique, gagne 60 000 dollars par an, vit à la maison car elle économise de l’argent et n’a jamais voulu d’enfants.

« Ils sont collants. Je ne pourrais jamais imaginer ramasser un enfant couvert de crème glacée. Je suis un peu germophobe. Je ne veux pas changer de couche. Si j’en avais un, je n’en voudrais pas avant qu’ils soient en sixième. Je pense aussi que la Terre physique ne va pas très bien, donc ce serait injuste », a-t-elle déclaré.

Parmi les personnes interrogées par Jordan, les préoccupations concernant l’environnement étaient beaucoup plus répandues parmi le groupe des plus jeunes. Les questions d’abordabilité, a-t-elle dit, préoccupent à la fois les milléniaux et les membres de la génération Z.

“Il y a beaucoup de peur d’avoir des enfants qui seraient pires que ce qu’ils se voyaient pendant leur enfance”, a déclaré Davidson.

Dannie Lynn Murphy, qui aide à trouver des ingénieurs en logiciel pour Google, a déclaré qu’elle avait près de 17 ans lorsqu’elle a été retirée de son domicile par les services de protection de l’enfance en raison d’un schéma de maltraitance d’enfants. Sa femme, a-t-elle dit, a été élevée de la même manière dans un environnement “pas génial”.

« À un moment donné, nous aurions tous les deux dit oui aux enfants », a-t-elle déclaré. “À la fin de mon adolescence, au début de mes années d’adulte, j’ai vu et compris l’attrait et j’ai été attiré par l’idée de pouvoir élever quelqu’un différemment de ce que j’ai été élevé. Mais les réalités pratiques d’un enfant sont un peu nulles.

Murphy gagne environ 103 000 $ par an, avec des primes et des capitaux propres qui peuvent faire monter ce montant jusqu’à 300 000 $. Sa femme gagne environ 60 000 $ en tant qu’avocate. Ils ne sont pas propriétaires de leur maison à Seattle.

“Je ne me vois pas m’engager dans une hypothèque, encore moins un enfant”, a déclaré Murphy, 28 ans. « Je pense que la principale raison est financière. Je préférerais dépenser cet argent pour voyager plutôt que de dépenser un demi-million de dollars pour élever un enfant. Secondairement, il y a maintenant la peur de se comporter avec nos enfants comme nos parents se sont comportés avec nous.

Alyssa Persson, 31 ans, a grandi dans une petite ville du Dakota du Sud. Se marier et avoir des enfants était ancré dans la culture, a-t-elle déclaré. Ce n’est qu’après son divorce d’avec son amoureux du lycée qu’elle a pris du recul et s’est demandé ce qu’elle voulait réellement de la vie.

“La plupart des femmes d’où je viens perdent leur identité dans la maternité”, a déclaré Persson, qui vit maintenant à St. Louis et gagne environ 47 000 $ par an en tant que bibliothécaire universitaire.

Elle a une dette de prêt étudiant d’environ 80 000 $. Persson est une ancienne enseignante qui adore les enfants, mais elle pense maintenant plus clairement que jamais aux coûts, aux implications et aux sacrifices de la parentalité.

“Pour être franche, avoir des enfants me semble être un piège”, a-t-elle déclaré. « Financièrement, socialement, émotionnellement, physiquement. Et s’il y avait un jour l’ombre d’un doute, le fait que je ne puisse pas subvenir à mes besoins confortablement avec mon salaire suffit à m’éloigner complètement de l’idée.

