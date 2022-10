La génération Z et la génération Y préfèrent les services « achetez maintenant, payez plus tard »

Ceci est un extrait de la newsletter CNBC Make It. Abonnez-vous ici.

De Klarna à Affirm en passant par Afterpay, divers services “achetez maintenant, payez plus tard” apparaissent comme une alternative populaire aux cartes de crédit traditionnelles, en particulier chez les jeunes consommateurs.

Ces microcrédits permettent aux utilisateurs de diviser un achat en plusieurs paiements égaux à rembourser au fil du temps, généralement avec peu ou pas d’intérêt, et les consommateurs de la génération Z et de la génération Y sont les principaux utilisateurs des services, selon Suivi “Achetez maintenant, payez plus tard” de PYMNTS.

D’une génération à l’autre, près de 60 % des consommateurs déclarent préférer acheter maintenant et payer plus tard plutôt que par carte de crédit en raison de la facilité des paiements fixes, de la simplicité du processus d’approbation et de l’absence de frais d’intérêt, selon une enquête PYMNTS.

L’une des raisons pour lesquelles les jeunes en particulier sont attirés par les plans de paiement acheter maintenant, payer plus tard, c’est parce que beaucoup ont vu leurs parents se débattre avec la dette de carte de crédit au milieu de la récession économique de 2008, explique Christine Roberts, responsable de Citizens Pay, une option d’achat maintenant, payez plus tard offerte par Citizens Bank.

La transparence sur le temps qu’il faudra pour rembourser un achat important est également essentielle pour les consommateurs de la génération Z et de la génération Y, déclare Roberts.

En ce qui concerne les achats coûteux, “cette génération veut vraiment comprendre le délai de paiement”, déclare Roberts. “L’option de paiement au fil du temps lui permet de s’adapter à leur budget et de savoir quand les paiements vont se terminer.”

Les cartes de crédit, en revanche, calculent généralement un paiement mensuel minimum basé sur le solde global de la carte plutôt que sur les achats individuels.

Cependant, comme pour les cartes de crédit, achetez maintenant, payez plus tard, les utilisateurs peuvent risquer d’accumuler des dettes sans s’en rendre compte s’ils ne font pas attention.

Les services Achetez maintenant, payez plus tard sont conçus pour encourager les consommateurs à acheter plus et à emprunter davantage, ce qui peut amener les emprunteurs à contracter plusieurs prêts dans un court laps de temps auprès de plusieurs prêteurs qu’ils peuvent ne pas être en mesure de rembourser. Le Bureau de la protection financière des consommateurs met en garde.

Il est important de bien comprendre les termes et conditions du plan de paiement que vous choisissez d’utiliser et de rester au courant de vos paiements pour éviter des frais de retard potentiellement coûteux.

