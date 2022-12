La génération Z et la génération Y luttent contre la relation amour-haine avec le bureau

Alors que le débat sur les mérites du travail en personne par rapport au travail à distance continue de faire rage dans les entreprises et les villes des États-Unis, une chose est devenue extrêmement claire : il n’y a pas de bonne réponse. Certaines personnes sont retournées au bureau à temps plein tandis que d’autres ont conservé la flexibilité du lieu de travail qu’elles ont découverte pendant la pandémie de Covid-19. Plus de 60% de tous les travailleurs américains sont soit à distance, soit dans un arrangement hybride, selon un rapport d’octobre Futur Forumqui a également constaté que les travailleurs ayant des horaires flexibles affichent les scores les plus élevés en matière d’équilibre travail-vie personnelle et de productivité. Les préférences des gens pour le temps passé sur site varient encore considérablement : alors que 88 % des employés capables de travailler à distance aimeraient être au bureau trois jours ou moins, Gallup trouvés, ils sont divisés sur le nombre de jours, exactement, ils veulent venir. La pandémie de Covid-19 a presque tout changé dans notre façon de travailler, y compris le rôle, le cas échéant, que le bureau devrait jouer dans nos vies. Certaines personnes y ont trouvé un lieu pour retrouver les liens sociaux perdus pendant la crise de santé publique, tandis que d’autres y voient un obstacle à l’atteinte d’un équilibre travail-vie optimal. Alors que les gens aux États-Unis renégocient leurs contrats sociaux avec le travail, leur relation avec le bureau évolue : certains ont constaté qu’ils rataient leur trajet du matin après des mois de travail à domicile, tandis que d’autres décident de quitter leur emploi en personne après avoir passé leur temps toute sa carrière dans un bureau pour travailler à distance.

Envie de bureau après des mois d’écart

Madison Turner n’aurait jamais pensé qu’elle travaillerait à nouveau dans un bureau. La jeune femme de 25 ans a commencé un travail à distance en tant que consultante en communication et marketing au début de 2021 et avait appris à aimer les matinées tranquilles qu’elle passait à travailler depuis le canapé ou la table de la cuisine à la maison à Saint-Louis avec ses deux chats, qui pouvaient boucler à côté d’elle pendant qu’elle appelait des clients et écrivait des newsletters. Mais quelque chose manquait. “La conversation sur la fontaine d’eau que j’avais l’habitude d’avoir avec des collègues lors d’anciens emplois au bureau m’a vraiment manqué”, a-t-elle déclaré. CNBC Faites-le. “J’avais oublié à quel point j’aimais voir les gens avec qui je travaille tous les jours.”

Madison Tourner Photo gracieuseté de Madison Turner

Envie du sentiment de camaraderie pré-pandémique qu’elle ressentirait en étant assise aux côtés de son patron lors d’une longue réunion ou en discutant d’un projet difficile lors d’un déjeuner avec un collègue, Turner a décidé de quitter son rôle à distance après dix mois et de commencer un nouveau travail qui nécessiterait qu’elle vienne au bureau cinq jours par semaine. Turner a commencé en tant que responsable marketing chez Truly Gifted, un service de cadeaux professionnel à St. Louis, en septembre – et jusqu’à présent, retourner au bureau à plein temps a été “incroyable”, dit-elle. Maintenant, Turner dit qu’elle est moins tentée de travailler tard parce qu’elle laissera son ordinateur portable au bureau, et cela lui donne plus d’occasions de créer des liens avec ses collègues, qui proposeront souvent de prendre un café les uns pour les autres en se rendant à le bureau. “J’ai constaté la plus grande amélioration de mon équilibre travail-vie personnelle depuis mon retour au bureau à temps plein”, ajoute-t-elle. “Avant, j’avais l’impression que le travail ne se terminait jamais vraiment quand j’étais à distance, et je finissais toujours par travailler quelques heures depuis mon canapé, mais maintenant, il est plus facile de me rappeler que lorsque je quitte le bureau, le travail est terminé.”

Quitter le bureau à la recherche d’un meilleur équilibre travail-vie personnelle

Gina DeGeorge adorait son travail au service des ressources humaines d’une grande usine de fabrication de voitures à l’extérieur de Charleston – mais pendant la pandémie, c’est devenu presque impossible à faire. Son fils, qui est autiste, était soudainement à la maison la plupart des matins et des après-midi alors que ses cours et ses séances de thérapie étaient en ligne. DeGeorge a dû retourner à l’usine au début de 2020 après une courte période de travail à domicile pendant le verrouillage et a eu du mal à trouver une garde d’enfants cohérente – elle avait également l’impression que les progrès de son fils avaient souffert lorsqu’elle n’était pas là. “Il est ma priorité numéro un, et je ne pouvais pas être là pour lui comme il avait besoin de moi en étant absent toute la journée au travail”, a déclaré DeGeorge, 43 ans.

“Je ne me sens plus coupable ni jugé pour m’être éloigné de mon bureau pendant quelques minutes.” Gina De George Coordinatrice des opérations humaines chez CircleCI

DeGeorge a commencé à postuler pour des emplois à distance au printemps, qui, espérait-elle, auraient des horaires plus flexibles. En juin, elle a décroché une offre pour devenir coordinatrice des opérations humaines pour CircleCI, une société de logiciels à distance. La transition d’un travail en personne à un travail à distance a “amélioré de manière exponentielle” l’équilibre travail-vie de DeGeorge, dit-elle, car il lui est plus facile de conduire son fils à l’école et à ses rendez-vous thérapeutiques. De plus, ajoute-t-elle, le travail à distance l’a aidée à mieux prioriser les soins personnels dans son emploi du temps, qu’il s’agisse de se promener ou de faire une course entre les réunions. “Mon manager nous encourage vraiment à réserver du temps sur notre calendrier dont nous avons besoin pour nous-mêmes, que ce soit pour le déjeuner, la surveillance de nos enfants ou autre chose”, dit-elle. “Je ne me sens plus coupable ni jugé pour m’être éloigné de mon bureau pendant quelques minutes.”

Marié au bureau plus

Avant la pandémie, Sinead O’Donovan se considérait comme une passionnée de bureau, visant toujours à être la première à son bureau et la dernière à partir. Elle a commencé un nouvel emploi en tant qu’associée chez G2, une société de logiciels basée au centre-ville de Chicago, en décembre 2019, et était impatiente d’en apprendre le plus possible sur l’entreprise en suivant son patron et en assistant à différentes réunions au bureau.

Sinead O’Donovan Photo gracieuseté de Sinead O’Donovan