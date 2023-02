La génération Z est tellement attachée aux hashtags qu’aux personnes, la romance sera bientôt éteinte

Saint Valentin. Il était une fois cela signifiait une carte Hallmark et quelques roses rouges molles de l’Esso en bas de la route. Si vous avez eu de la chance.

Si vous n’étiez pas – c’est-à-dire célibataire – eh bien, perdant tragique à la Bridget Jones, rentrez chez vous, mangez votre repas Tesco pour un et mourez seul, dévoré par les Alsaciens.

Le 14 février est un véritable champ de mines pour la santé mentale Crédit : Getty

Quoi de moins romantique que d’essayer de contrôler une situation en pathologisant le comportement de votre partenaire parce que vous n’êtes pas d’accord avec lui ? Crédit : Getty

Aujourd’hui, le 14 février, est un véritable champ de mines pour la santé mentale.

Cela n’a rien à voir avec l’amour. Et tout ce qui concerne les algorithmes.

Au cours des dernières 24 heures, TikTok et Instagram ont été inondés de hashtags “théorie de l’attachement” et “styles d’attachement”. Entre eux, ils ont accumulé plus d’un demi-milliard de vues.

Des vidéos et des bobines ont fait le tour, justifiant et expliquant tous les types de relations possibles. Ou plutôt, problème relationnel.

Pour les non-initiés, pour ceux qui n’ont pas le luxe d’un thérapeute à 80 £ de l’heure – Prince Harry, cette colonne n’est pas pour vous – il existe quatre styles d’attachement pour les relations adultes : anxieux-préoccupé, évitant-dédaigneux, désorganisé/effrayé -évitant et sécurisé.

(Soyez patient avec moi).

Le style d’attachement que vous aurez développé dépend soi-disant de la relation que vous aviez avec vos parents dans votre enfance.

Encore une fois, soyez patient.

Formulé par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby, et plus tard par la psychologue du développement Mary Ainsworth dans les années 50 et 60, ce n’est pas exactement un nouveau concept.

Nous créons des flocons de neige

Sauf que maintenant, il a été abâtardi au-delà de la reconnaissance par Internet.

Nous sommes tous des psychologues amateurs.

La génération Z – les personnes âgées de 11 à 26 ans – sont toutes des versions modernes du psychiatre et psychanalyste Carl Gustav Jung, s’autodiagnostiquant toute la journée, tous les jours.

Besoin de conseils relationnels ? Demandez à une pré-pubère en route pour doubler les maths.

Vous avez été largué ? Demandez à Tarquin, avec son 2:2 en Twatologie d’Oxford Brookes.

L’entraide n’a jamais été aussi autonome. Nous n’avons jamais été aussi en contact avec nos sentiments, ou aussi au fait avec le terme même de « santé mentale ».

Ce qui, inutile de le dire, est une bonne chose.

Sauf qu’on dit aux adolescents d’aujourd’hui comment vivre, aimer et compartimenter les sentiments.

Les “drapeaux rouges” se retrouvent partout.

Des termes tels que «gaslighting» – utilisant la psychologie inversée pour amener quelqu’un à remettre en question sa propre santé mentale – et «traumatisme» sont utilisés par des jeunes de 14 ans.

Comme c’est insultant, comme c’est banal pour ceux qui ont vécu de vrais traumatismes : mort, agression, action de première ligne.

On dit aux moins de 30 ans qu’il est tout à fait acceptable de « fantômer » les gens – coupez tout contact sans explication ni excuse – simplement parce que leur “style d’attachement” ne correspond pas au vôtre.

Des conditions physiques réelles telles que l’insomnie, la douleur chronique et la dépression sont citées comme causes de styles de rencontres incompatibles.

Quoi de moins romantique que d’essayer de contrôler une situation en pathologisant le comportement de votre partenaire parce que vous n’êtes pas d’accord avec lui ?

Grâce à ces mèmes de médias sociaux, il n’y a aucune responsabilité.

Bobine par bobine, nous créons un tas de flocons de neige.

Des cyniques au visage de bébé qui s’attendent à ce que la vie soit un scénario de Richard Curtis et qui partent au premier signe de difficulté.

Les hommes et les femmes des cavernes ne couraient pas partout dans leurs petits pagnes élégants en discutant sérieusement de l’évitement anxieux entre les pauses après avoir harponné des mammouths laineux.

Et ils n’accumulaient pas d’heures de facturation chez l’avocat spécialisé en divorce Vardags ou ne se disputaient pas la garde du chien des cavernes.

À ce rythme, et tout comme le mammouth laineux, d’ici 2053, le mariage aura disparu. Nous serons tous célibataires. Et blâmer tout le monde pour tout le reste.

Évidemment, nous aimerions tous dormir comme des bébés toute la nuit et être à l’abri de la tristesse, de l’inquiétude et de la peur.

Mais personne, à l’exception des psychopathes, ne peut s’aider lui-même à sortir de la condition humaine.

Et TikTok non plus.

Ouais. Février 2023 Crédit : INSTAGRAM/DJ FAT TONY

Sam montre comment faire ses valises pour un vol

SAM SMITH, montrant utilement à quiconque voyageant avec easyJet sans franchise de bagages comment battre le système (vous pouvez mettre au moins six manteaux et 32 ​​bikinis dans ces poches pour les jambes), a le dernier mot.

La star n’en a vraiment rien à foutre.

Sam Smith a basculé chez les Britanniques avec ce petit numéro décontracté Crédit : Splash

Après avoir été critiqué par la brigade Mary Whitehouse à la suite de leur dernier clip vidéo torride, le chanteur non binaire timide et retiré a basculé chez les Britanniques arborant ce petit numéro décontracté.

Attendez-vous à voir des sacs poubelles de fortune dans les aéroports d’Heathrow, de Gatwick et de Manchester d’un jour à l’autre.

La Saint-Valentin, évidemment, est convenue d’être les 24 heures les plus merdiques du calendrier.

L’année dernière, j’ai reçu une carte de mon chien. Cette année, même elle n’est pas dérangée. Apportez demain.

AVENIR GLACÉ

Nulle part la crise de l’énergie n’est démontrée plus clairement que dans la rue principale déjà délabrée.

Une promenade dans mon local hier a vu porte après porte claquée alors que les entreprises essayaient désespérément de conserver la chaleur.

Le problème, bien sûr, est que de n’importe quelle distance, ces magasins semblent fermés.

Ainsi, tout simplement, les acheteurs – de plus en plus habitués au clic d’un bouton Amazon – ne prennent pas la peine d’explorer.

C’est Catch 22. Encore une fois, un exemple clair de ce qu’il faut faire pour aider les petites entreprises avant qu’elles ne disparaissent définitivement de nos rues pittoresques et pavées.

TALENT UN ÉNORME TIRAGE

LEWIS Capaldi, qui, avec la meilleure volonté du monde, n’a pas fait craquer l’industrie de la musique uniquement par son apparence, a une nouvelle petite amie époustouflante.

Les cyniques se demandent pourquoi une belle jeune femme de 23 ans comme Ellie MacDowall serait avec un homme comme Lewis.

Lewis Capaldi a une superbe nouvelle petite amie Crédit : Alamy

Les cyniques se demandent pourquoi une belle jeune femme de 23 ans comme Ellie MacDowall serait avec un homme comme Lewis Crédit : Instagram

Pourquoi?

Les talents sont chauds. Plus chaud qu’un pack de six, plus chaud que les pommettes et bien plus chaud qu’un fonds en fiducie. (Bien que cela serait également utile).

Et la même règle s’applique aux femmes, à la pelle.

Comme l’a expliqué Dolly Alderton, rédactrice du magazine Style, les stars les plus chaudes d’aujourd’hui ont toutes plus de 45 ans – des femmes comme Claudia Winkleman, Emma Thompson, Sharon Horgan et Joanna Lumley.

Comme elle l’explique, avec beaucoup plus d’éloquence que moi, ce sont les femmes vers lesquelles «tout le monde graviterait lors d’une fête.

“Je ne demanderais pas le nom de leurs produits pour la peau, je dirais : ‘comment es-tu devenu si intelligent, drôle et sage ? Comment es-tu resté si éternellement toi-même, si éternellement en forme ?’ ”

Un sentiment auquel il vaut la peine d’aspirer.

C’est un test depuis quelques années.

Avec, vous savez, une pandémie mondiale, une reine morte, la guerre, un gouvernement brisé, l’inflation et une récession menaçante, nous nous ennuyons tous, nous sommes fauchés et infailliblement misérables.

Au lendemain immédiat et déchirant du tremblement de terre turco-syrien, je craignais que nous, en tant que Britanniques, n’ayons de la fatigue compassionnelle.

Un grand crédit aux lecteurs au grand cœur de Sun pour avoir aidé à collecter plus d’un million de livres sterling pour notre appel à la Croix-Rouge, une nouvelle saluée à juste titre par le Premier ministre hier.

Quoi qu’il en soit, la gentillesse sera toujours de mise.

TÉLÉPHONE? APPELEZ-LE UN JOUR

TWEET du jour.

Le lecteur de nouvelles Mark Austin parle au nom de tous les parents de Grande-Bretagne lorsqu’il écrit : « Salut les vingtenaires (principalement mes filles), ce téléphone coûteux que vous avez attaché en permanence à vous. . . cela vous permet de répondre aux appels téléphoniques !

Mark Austin s’exprime au nom de tous les parents : « Salut, les vingtenaires, ce téléphone coûteux que vous avez attaché à vous. . . cela vous permet de répondre aux appels téléphoniques ! Crédit : Alamy

Outre les sols des piscines publiques, les sièges noirs des toilettes et les jonctions de boîtes, il n’y a rien que j’aime moins qu’un appel téléphonique.

Le nombre de fois où je regarde mon téléphone avec une horreur pure et abjecte alors qu’un ami/collègue/contact sonne – SONNERIE !!!! – en temps réel, et l’ignore résolument.

Seulement pour que WhatsApp revienne trois secondes plus tard en faisant semblant d’être au cinéma/en réunion/mort.

POURQUOI LES GENS SONNENT-ILS ALORS QU’UN SMS SUFFIRA PARFAITEMENT ? POURQUOI?

Les SEULE personnes à qui je réponds sont mes parents – invariablement quelque chose de mauvais/une urgence – mon patron (parce que, vous savez, un emploi rémunéré) et mon autre moitié parce que, eh bien, autrement largué.

Les appels téléphoniques sont tellement 2003 – et louanges.