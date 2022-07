La génération Z épargne 14 % de son revenu pour la retraite, plus que les autres générations

Selon une nouvelle étude, les jeunes adultes entendent peut-être haut et fort le battement de tambour de l’épargne-retraite.

Les travailleurs de la génération Z – définis dans l’étude comme les personnes âgées de 18 à 25 ans – perçoivent en moyenne 14 % de leurs revenus pour leurs années d’or, selon une nouvelle étude de BlackRock. Cela se compare à 12 % pour leurs homologues plus âgés : la génération Y (26 à 42 ans), la génération X (43 à 55 ans) et les baby-boomers (56 à 75 ans).

Dans le même temps, la part totale des Américains qui pensent être sur la bonne voie avec leur épargne-retraite est tombée à 63 % contre 68 % en 2021, selon la recherche. La confiance des promoteurs de régime est également en baisse : 58 % disent que leurs employés sont sur la bonne voie, comparativement à 63 % l’an dernier.

“La confiance des retraités est en baisse pour la première fois en quelques années”, a déclaré Anne Ackerley, responsable du groupe de retraite de BlackRock.

“Même pendant la pandémie, il est resté [the same]mais nous l’avons vu diminuer sur toutes les générations en raison de l’inflation et de la volatilité du marché”, a déclaré Ackerley.

Répartis par génération, les membres de la génération Z ont le plus confiance dans leurs économies (69 %), suivis des baby-boomers à 65 %, et de la génération Y et de la génération X à 60 %.