La génération Z embrasse Gypsy Rose Blanchard : « Ils se rapportent à moi »

Le 7 janvier, Gypsy Rose Blanchard a posté un TikTok racontant son premier voyage à New York. Sur une bande originale de “Welcome to New York (Taylor’s Version)” de Taylor Swift, le message présentait un diaporama de photos de Blanchard et de son mari, Ryan Scott Anderson, alors qu’ils visitaient des lieux branchés locaux comme Times Square et le Radio City Music Hall.

Le TikTok a recueilli plus d’un million de likes et un déluge de commentaires positifs comme « reine légendaire » et « une telle icône ». Le TikTok résume une série de changements monumentaux dans la vie de Blanchard : sa sortie de prison, son ascension vers la gloire et son entrée dans l’âge adulte.

“Je me lance dans cette aventure tout nouveau”, a déclaré Blanchard au HuffPost lors d’une conférence de presse Zoom le 9 janvier pour une série documentaire à vie sur elle intitulée “Les confessions en prison de Gypsy Rose Blanchard”.

«J’ai l’impression d’être un nouveau bébé oiseau sur Internet. Je ne sais même pas comment faire tous les emojis”, a-t-elle ajouté.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Blanchard n’a presque rien vécu de sa jeunesse en tant qu’enfant normale. Elle a subi des années de maltraitance de la part de sa mère, Clauddine « Dee Dee » Blanchard, qui aurait subi des troubles factices imposés à une autre, anciennement connue sous le nom de Syndrome de Munchausen par procuration. C’est un trouble psychologique dans lequel un parent invente ou provoque une maladie ou une blessure chez son enfant.

Dee Dee a convaincu les médecins, les organisations à but non lucratif et les membres de la famille que Blanchard avait leucémie, l’asthme et la dystrophie musculaire. Elle a également fait croire à sa fille, ainsi qu’à d’autres, qu’elle était plus jeune qu’elle ne l’était.

En 2016, Blanchard a été reconnue coupable d’avoir aidé son ex-petit-ami dans le meurtre de sa mère et a purgé huit ans de prison. A quelques jours de la fin de l’année 2023, Blanchard a été libéré pour bonne conduite.

Image ouverte modale Anderson et Blanchard quittent « The View » le 5 janvier 2024 à New York.

Enfin, Blanchard est libre et s’épanouit. Elle revit toutes les expériences qu’elle a perdues en tant que jeune fille, mais à un rythme incroyable – et c’est principalement grâce à la génération Z.

La démographie a l’a embrassée : son TikTok est monté en flèche jusqu’à atteindre près de 10 millions de followers et le hashtag #gypsyrose a près de 5 milliards de vues sur l’application.

Parler d’elle histoire étant gravée dans l’air du temps de la génération Z, Blanchard a déclaré au HuffPost : « Je pense que c’est génial », avant de dire qu’elle pense que la génération se rapporte à elle « parce que je sors et vis des choses pour la première fois » qu’elle n’a pas fait. comme un adolescent.

“Et je le fais maintenant pour la première fois, donc je pense que je suis peut-être un peu plus compréhensible dans ce sens, et je pense que nous ressentons tous en quelque sorte le besoin de vouloir être aimés et vus pour qui nous sommes. le sont », a-t-elle déclaré. “Je pense donc que c’est ce qui m’attire : c’est que j’apprends mon identité pendant que la génération Z découvre aussi la leur.”

Son ascension vers la célébrité parmi la génération Z surprend même les créateurs et les influenceurs qui ont fait la promotion de son histoire.

Haley Price, qui a plus d’un millions de followers sur TikTok et co-anime le podcast sur les vrais crimes « Inhuman Podcast », a déclaré au HuffPost que le podcast Épisode 2022 sur Blanchard a eu plus de téléchargements que leurs autres épisodes. Price a déclaré qu’elle et ses auditeurs de podcast étaient « heureux » de voir Blanchard vivre sa vie pour la première fois, car les victimes d’abus n’ont pas toujours cette chance.

“Je n’ai jamais rien vu de pareil”, a déclaré Price. « C’est assez incroyable à quelle vitesse tout s’est passé. Il y avait certainement des gens qui connaissaient son histoire avant le meurtre, mais l’histoire connue était qu’elle souffrait de toutes ces maladies. Donc, après le meurtre, quand tout a été révélé sur ce que sa mère lui avait fait, je pense que cela a suscité beaucoup de sympathie.

Melissa Moore, la productrice exécutive de « Les confessions de prison de Gypsy Rose Blanchard », a fait écho à ce sentiment au HuffPost lors de la conférence de presse, qualifiant l’histoire de Blanchard de « l’affaire OJ Simpson de la génération Z ».

«Je pense que son cas était l’équivalent de [O.J.’s for] La génération Z parce qu’ils commençaient tout juste à connaître le monde et qu’ils ont vu pour la première fois que le monde est injuste et que [she] est allé en prison », a déclaré Moore. « De nombreux membres de la génération Z sont venus me voir et m’ont exprimé cela. Et que leur intérêt à suivre Gypsy est que la balance de la justice lui a fait du tort, mais ils espèrent que la balance de la vie lui fera du bien.