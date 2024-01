La génération Z dit qu’elle a plus de mal que ses parents

Les membres de la génération Z ont plus de mal à joindre les deux bouts, et encore moins à créer de la richesse. Environ 38 % des adultes et des millennials de la génération Z pensent qu’ils ont plus de difficulté à se sentir en sécurité financièrement que leurs parents du même âge, en grande partie à cause de l’économie, selon une étude récente. Rapport sur les taux d’escompte. La génération Z est généralement défini comme ceux nés entre 1996 et 2012, y compris une cohorte d’adolescents et de préadolescents. Face à un coût de la vie plus élevé, 53 % des travailleurs de la génération Z ont également déclaré qu’ils disposaient d’une activité secondaire – plus que toute autre génération – pour les aider à couvrir leurs dépenses mensuelles. Taux bancaire trouvé. Moins nombreux sont ceux qui épargnent pour l’avenir.

Les parents doivent comprendre que leurs enfants sont en difficulté. Laurence Kotlikoff professeur d’économie à l’Université de Boston

“Le climat est certainement plus dur”, a déclaré Laurence Kotlikoff, professeur d’économie à l’Université de Boston et présidente de MaxiFi, qui propose un logiciel de planification financière. “Les parents doivent comprendre que leurs enfants sont en difficulté.”

La génération Z est confrontée à de plus grands obstacles à la réussite financière

La récente montée de l’inflation a en effet rendu la tâche plus difficile pour ceux qui débutent. Plus de la moitié, soit 53 %, des membres de la génération Z affirment que les coûts plus élevés constituent un obstacle à leur réussite financière, selon une enquête distincte de Bank of America. En plus de la flambée des dépenses alimentaires et de logement, les millennials et la génération Z sont confrontés à d’autres défis financiers que leurs parents n’ont pas rencontrés en tant que jeunes adultes. Non seulement leurs salaires sont inférieurs à ceux de leurs parents lorsqu’ils avaient entre 20 et 30 ans, mais ils ont également des soldes de prêts étudiants plus importants. Environ les trois quarts des Américains de la génération Z ont déclaré que l’économie actuelle les faisait hésiter à se fixer des objectifs financiers à long terme et les deux tiers ont déclaré qu’ils n’auraient peut-être jamais assez d’argent pour prendre leur retraite, selon une autre étude récente de l’indice de prospérité réalisée par Intuition trouvé.

Les jeunes adultes ont aussi l’avantage du temps