La génération Z au Canada dépense le plus en nourriture – et gaspille le plus – selon un sondage

La génération Z est la génération qui gaspille le plus en matière de nourriture, selon une récente enquête commandée par Chefs Plate.

L’enquête de juin auprès de 1 001 Canadiens – la région du Nord étant exclue des résultats en raison de la taille de l’échantillon – était une réponse aux nouvelles récentes selon lesquelles l’incompréhension des Canadiens sur les dates de péremption pourrait contribuer au gaspillage alimentaire excessif.

Les résultats révèlent que les ménages jettent plus de 2 000 $ de nourriture par an, soit à cause de la date de péremption, soit simplement parce qu’ils ne le souhaitent pas.

« Le gaspillage alimentaire pose un défi important au Canada. En apportant des ajustements mineurs à votre routine quotidienne, vous pouvez contribuer à réduire le gaspillage alimentaire dans votre foyer », a déclaré un porte-parole de l’entreprise d’abonnement aux boîtes alimentaires. « Faire le point sur ce qu’il y a dans vos placards et votre réfrigérateur avant de faire votre épicerie est un excellent point de départ pour réduire le gaspillage alimentaire. De cette façon, vous pouvez planifier vos repas à l’avance, en utilisant les ingrédients que vous avez déjà, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.

Malgré la hausse des prix des aliments, le sondage a révélé que seulement un tiers des Canadiens ne jettent pas de nourriture au cours d’une semaine typique.

L’article le plus souvent gaspillé était la laitue, selon l’enquête, avec d’autres denrées périssables comme les fruits, les légumes, le pain et les produits laitiers en tête. Les données ont révélé que la génération Z dépense le plus en achats alimentaires en moyenne, à 322 $ par semaine, mais qu’elle est la génération la plus gaspilleuse en matière de nourriture. Dans le but d’élargir la conversation autour du gaspillage alimentaire, Chefs Plate propose huit conseils pour minimiser le gaspillage :

– Planifiez les repas à l’avance et magasinez avec une liste pour limiter les achats impulsifs et les achats excessifs.

– Un stockage approprié est crucial pour maintenir la fraîcheur, prévenir la détérioration et minimiser les déchets.

– Privilégiez l’utilisation des ingrédients qui ont été conservés le plus longtemps.

– Les aliments préportionnés signifient ne cuisiner que ce qui est nécessaire.

– Conservez correctement les restes pour prolonger la durée de conservation, que ce soit au réfrigérateur ou au congélateur.

– Donnez des aliments non ouverts aux banques alimentaires locales avant leur expiration.

– Compostez les déchets alimentaires qui finiraient autrement à la décharge pour créer un sol riche en nutriments.

– Connaître la différence entre « à consommer de préférence avant » et « à consommer avant ». Les dates de péremption indiquent la durée jusqu’à laquelle les aliments conserveront leur qualité optimale. Avec un stockage approprié, la plupart des produits peuvent dépasser ces dates et rester propres à la consommation. D’autre part, les aliments étiquetés avec une date limite de consommation doivent être consommés au plus tard à cette date précise, sinon ils pourraient présenter un risque pour la sécurité.