La génération Z aime les Minions, l’horreur et Dwayne ‘The Rock’ Johnson

La génération Z est une énigme pour l’industrie du divertissement depuis des années. Mais maintenant, il y a plus de perspicacité dans ce qu’ils aiment. La réponse courte: Minions et Dwayne “The Rock” Johnson, selon de nouvelles données de la société d’intelligence décisionnelle Morning Consult. La réponse longue: la génération Z s’inscrit dans certains des mêmes moules que les jeunes générations précédentes, à savoir partager un amour pour la comédie et l’horreur, mais ce groupe démographique actuel est également très conscient de la façon dont il passe son temps, préférant des épisodes de télévision plus courts et des longs métrages plus courts films. Ils consacrent également moins de temps aux informations provenant des sources médiatiques traditionnelles. Âgée de 13 à 25 ans, cette cohorte a grandi avec Internet et les médias sociaux et devait hériter d’une économie forte avec un taux de chômage presque record. Puis la pandémie a frappé. Les studios avaient déjà du mal à atteindre ce groupe féru de technologie avant que Covid-19 ne ferme les salles de cinéma et ne pousse le public vers des options de streaming et des divertissements sur les réseaux sociaux comme TikTok. Maintenant, Hollywood se démène non seulement pour augmenter la production, mais aussi pour s’adapter à cette jeune génération de téléspectateurs. Et il sera vital pour le showbiz de comprendre les goûts de la génération à mesure qu’elle mûrit.

Minions, Minions, Minions

“Ce n’est peut-être pas trop surprenant que la génération Z soit partout sur les réseaux sociaux”, a déclaré Saleah Blancaflor, journaliste spécialiste du divertissement chez Morning Consult. “Notre étude Morning Consult a révélé que la majorité des membres de la génération Z entendent parler des prochaines publications de personnes qui les publient sur les réseaux sociaux.” Blancaflor a souligné la tendance “#GentleMinions”, qui a gagné en popularité sur TikTok lors de la sortie de cette année de Universel et « Minions : l’ascension de Gru » d’Illumination, un excellent exemple de la façon dont la génération Z entend parler des sorties de films et peut se rallier pour stimuler les ventes de billets au box-office. La tendance a vu des groupes de jeunes cinéphiles s’habiller en tenue de soirée pour assister aux projections du film. Le film a rapporté 107 millions de dollars sur le marché intérieur lors de son week-end d’ouverture, les personnes âgées de 13 à 24 ans représentant 56% des recettes au box-office, selon les données PostTrak de Comscore.

« Minions : The Rise of Gru » est la suite du film de 2015, « Minions », et spin-off/prequel de la principale série de films « Despicable Me ». Universel

La franchise Despicable Me qui comprend “Rise of Gru” a une plus grande base de fans parmi les Gen Zers américains que toute autre propriété de divertissement, selon Morning Consult. Sony La franchise “Jumanji” est deuxième, soutenue par l’amour de la génération Z pour The Rock – Morning Consult a déclaré que 73% des personnes interrogées avaient une opinion favorable de la star d’action. Viennent ensuite de Disney Marvel Cinematic Universe et “Pirates des Caraïbes”, puis “Jurassic Park” d’Universal. de Netflix “Stranger Things” est sixième, et l’univers DC, propriété de Découverte de Warner Bros. se classe 10e. La génération Z a grandi avec les Minions. Le premier “Despicable Me” est sorti il ​​y a un peu plus de 12 ans. “Beaucoup de propriétés mentionnées dans l’enquête que nous avons ont tendance à être un peu plus populaires auprès de la génération Y”, a expliqué Blancaflor. “Le Seigneur des anneaux et Star Wars étaient un peu plus bas sur la liste que Minions ou Jumanji. Ces films, et même beaucoup de films Marvel, sont sortis un peu avant que la génération Z ne commence à vieillir.” Cela signifie probablement qu’Universal est sur la bonne voie en donnant le feu vert à plus de contenu Minions. “Despicable Me 4” devrait sortir en juillet 2024.

Ils aiment avoir peur

En plus de profiter du contenu comique, Morning Consult a déterminé que la génération Z aime beaucoup plus les films d’horreur que le grand public. Les données de la société montrent qu’un adulte sur trois de la génération Z a vu un film d’horreur dans les salles cet automne, une participation importante étant donné que les studios et les cinémas d’Hollywood ont eu du mal à ramener le public de manière constante depuis la pandémie. “La génération Z devient un public plus fiable”, a écrit Blancaflor dans son rapport sur la cohorte. “Particulièrement, pour les trucs effrayants.” Elle a noté que les récentes sorties d’horreur originales comme “Barbarbian” de Sony Pictures et “Smile” de Paramount Pictures ont dépassé les attentes au box-office national grâce à la force de ce public plus jeune. “Message aux studios: plus d’horreur, de comédie et de comédie d’horreur Le goût des genres Zers est polyvalent”, a écrit Blancaflor. “Ils veulent que les films et les émissions de télévision leur fassent peur presque autant qu’ils veulent qu’ils les fassent rire.” Alors qu’Hollywood cherche à attirer les cinéphiles, en particulier les plus jeunes, vers les salles de cinéma, Morning Consult suggère qu’ils consacrent des dollars de marketing à la publicité sur des plateformes comme TikTok où vit la génération Z.

Les données montrent que la majorité de la génération entend parler des émissions de cinéma et de télévision à venir à partir des publications sur les réseaux sociaux. Plus de la moitié des Gen Zers ont vu, lu ou entendu parler de la tendance #GentleMinions sur TikTok et ont été encouragés à voir le film dans les cinémas et à s’enregistrer habillés en costumes et lunettes de soleil. Des résultats similaires ont été observés pour le marketing des médias sociaux de “Smile”, qui a vu des acteurs embauchés assister à des matchs télévisés de la MLB, entre autres lieux, et donner des sourires effrayants à la vue des caméras.

