La génération Z adopte de faux accents anglais dans un étrange « mécanisme de défense »

Les Américains de la génération Z utilisent de plus en plus un accent britannique dans un certain nombre de situations, et certains ont souligné une nouvelle pollinisation interculturelle des émissions de télévision.

« Il y a diverses raisons pour lesquelles les gens choisissent d’adopter un nouvel accent, comme l’avancement professionnel, l’identité culturelle, l’amélioration de la communication ou simplement pour le plaisir ou pour créer un divertissement », a déclaré Calbert R. Graham, chercheur principal en linguistique à l’Université de Cambridge. , a déclaré à Fox News Digital.

« Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les raisons de cette tendance actuelle parmi la génération Z. Cependant, il convient de souligner que ce phénomène n’est pas entièrement nouveau », a expliqué Graham. « Avec la prévalence des plateformes de médias sociaux comme TikTok, les gens peuvent désormais facilement partager leurs expériences et leurs créations.

« Plutôt que d’écrire ces expériences dans un journal – comme je le ferais de mon temps – ils peuvent créer des vidéos à partager avec leurs followersamplifiant ainsi la visibilité de l’adaptation des accents. »

Un rapport récent de The Guardian comprenait un certain nombre d’histoires anecdotiques sur des Américains entre le début et le milieu de la vingtaine, maintenant la limite supérieure de la génération Z, qui discutent des raisons pour lesquelles ils utilisent parfois un accent britannique.

Kyra Green utilise l’accent pour ajouter « un peu de confiance et de piquant quand je ne le ressentais pas en interne ».

Green, qui est apparue sur « Love Island », a déclaré aimer la série originale britannique, affirmant que l’accent « avait vraiment pris le dessus » lorsqu’elle a commencé à regarder.

« Cela a fait exploser l’accent, et tout le monde était obsédé par leurs petits dictons mignons, comme » faire des choses « », a expliqué Green.

La résurgence d’émissions de télévision et de personnages britanniques populaires, tels que le très populaire « Bridgerton » de Netflix, est amplifiée par les médias sociaux, avec des émissions d’il y a près de 20 ans apparaissant sur TikTok sous la forme de mèmes.

Graham a souligné que l’adaptation de l’accent n’est pas un phénomène nouveau ou unique, soulignant un certain nombre de cas en Grande-Bretagne du même phénomène. « Upspeak », ou « question intonation », fait sonner les déclarations comme des questions en raison d’une tonalité montante à la fin d’une phrase. Cela peut provenir des feuilletons australiens des années 1990.

« De plus, au Royaume-Uni, de nombreux » yoofs « britanniques parlent d’une manière fortement influencée par l’anglais ou le créole jamaïcain, principalement à Londres », a déclaré Graham. « L’identité culturelle et la géographie sont étroitement liées à ces choix d’accent.

« Il convient de noter que de nombreux Britanniques, en particulier les jeunes, imitent l’anglais américain, y compris l’accentuation des mots et le vocabulaire, dans le but de donner l’impression qu’ils viennent de » la hotte « . »

Graham a fait valoir que l’adoption de l’accent pouvait se produire pour un certain nombre de raisons, de l’avancement professionnel à l’identité culturelle, en passant par l’amélioration de la communication ou simplement le plaisir.

Asher Lieberman, un créateur de contenu de 21 ans originaire de Miami, a déclaré qu’il avait pris l’accent en regardant les anciennes auditions de X-Factor sur YouTube. Il a décrit l’accent comme un « mécanisme de défense » pour aider à « atténuer ma personnalité réelle », ainsi qu’un moyen de gérer les conflits.

« J’ai demandé à mon colocataire: » Pouvez-vous s’il vous plaît sortir les poubelles « », a déclaré Lieberman. « C’est moi qui joue. C’est la partie britannique de moi qui demande quelque chose qui doit être fait, pas le vrai moi. »

Il y a quelques années, des parents ont signalé que leurs enfants adoptaient des accents anglais après avoir regardé « Peppa Pig ». Un parent a appelé le phénomène « l’effet Peppa » après que son enfant a commencé à l’appeler « maman ».

« L’aspect le plus divertissant de ma vie en ce moment est que mon tout-petit regarde Peppa Pig et parle maintenant avec un accent britannique », a tweeté une personne en 2019.