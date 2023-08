La génération Z achètera-t-elle des téléphones à clapet ? Le Z Flip 5 de Samsung vise à le découvrir

Cher Horowitz en avait un, Serena van der Woodsen en avait un, Lizzie McGuire en avait un, et maintenant, en 2023, Sydney Sweeney en a un. Je parle des téléphones à clapet, qui dans les années 1990 et au début des années 2000 étaient le symbole de statut technologique incontournable pour les adolescentes du monde entier.

Cette histoire fait partie Événement Samsungla collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur les produits Samsung les plus populaires.

Je devrais le savoir, j’étais l’un d’entre eux. Quand je suis arrivé à l’université, c’était avec mon fidèle Motorola Razr – une icône de son temps qui a été approuvée par une autre icône de l’époque : Paris Hilton.

Tout comme Motorola a fait appel à Hilton en 2001, Samsung s’appuie désormais fortement sur Sweeney, star de l’émission bien-aimée de la génération Z HBO Euphoria et faisant partie de la distribution de la première saison de The White Lotus, pour tenter de convaincre les adolescents d’aujourd’hui que ils ont besoin d’un téléphone à clapet dans leur vie. Plus précisément, il souhaite leur vendre le Samsung Galaxy Z Flip 5, qu’il a dévoilé à Séoul, en Corée du Sud, ainsi que le téléphone plus lourd Galaxy Z Fold 5, Galaxy Tab S9 et Galaxy Watch 6 lors de l’événement Unpacked de la semaine dernière.

Rich Peterson / Crumpe

Les nouvelles fonctionnalités notables du Z Flip 5 incluent un écran de couverture plus grand à l’avant du téléphone et une nouvelle charnière qui lui permet de s’asseoir complètement à plat lorsqu’il est ouvert et de se fermer complètement sans espace. Il sera mis en vente le 11 août et vous pouvez précommander le téléphone à partir de 1 000 $ (1 049 £, 1 649 AU $). Lisa Eadicicco de CNET en utilise un et dit que c’est un « pas dans la bonne direction » pour Samsung.

Sweeney est apparue à l’événement, à la fois dans une vidéo et en personne avec une queue de cheval lissée et une robe courte grise, participant à une démo en direct où elle a pris un selfie avec l’idole de la K-Pop Wonyoung. C’est la collaboration de marque interculturelle de rêve, et une décision avisée de Samsung si elle veut plaire aux adolescentes du monde entier. Et il semble que ce soit le cas.

Dans sa publicité pour le Z Flip 5, Sweeney dit que le téléphone change la donne lorsqu’elle filme des vidéos par elle-même et explique comment sa partie préférée est la possibilité de le personnaliser pour l’adapter à son propre style. Avec des graphismes pastel rétro, l’annonce est conçue pour être une herbe à chat pour les jeunes femmes. Mais Samsung a encore du mal à se battre s’il veut convaincre ce public que le Z Flip 5 devrait être sa prochaine mise à jour.

Le destin des téléphones à clapet

Malheureusement pour le téléphone à clapet, c’est un design qui est tombé en disgrâce auprès des adolescentes (et de tous les autres) avec l’essor du smartphone. Au cours des 15 dernières années, la dalle mince omniprésente est le seul style de téléphone qui vaut la peine d’avoir – peut-être jusqu’à maintenant. Au cours des dernières années, les fabricants de téléphones Android ont développé leurs propres téléphones pliables, y compris les nouvelles générations de Razr et le nouveau Google Pixel Fold, contenant des écrans flexibles qui peuvent être retournés pour augmenter la taille de l’écran. Pourtant, les téléphones pliables ne représentaient que 1,2 % des expéditions de téléphones l’année dernière, selon IDCSamsung dominant cette catégorie.

La majorité de ces téléphones ont une taille similaire à celle d’un smartphone standard et doublent la taille de l’écran lorsqu’ils sont dépliés. Mais le Z Flip fait la moitié de la taille d’un téléphone standard et s’étend à la taille de la plupart des smartphones en mode dépliant, ce qui le rend idéal pour les personnes qui aiment l’idée de transporter un appareil plus petit – une adolescente, peut-être ?

La conception à clapet « vintage » du téléphone à clapet a le potentiel de susciter l’intérêt des utilisateurs de la génération Z, dont la plupart sont des utilisateurs d’iPhone largement fidèles, selon un rapport du Financial Times à partir de février. Il existe également des preuves anecdotiques suggérant que certains adolescents abandonnent déjà leurs smartphones au profit de téléphones à clapet « stupides » de la vieille école, selon à CNN et d’autres reportages médiatiques. Le Z Flip 5 offre le meilleur des deux mondes – l’aspect nostalgique de la technologie d’hier, avec les fonctionnalités de pointe d’aujourd’hui.

Ensemble, Sweeney et Wonyoung ont un attrait sur de nombreux marchés Samsung différents. CNET/Capture d’écran

Il est à noter, a déclaré Ben Wood, analyste en chef de CCS Insight, que les campagnes de marketing et de publicité de Samsung pour le téléphone mettent fortement en vedette des femmes et des influenceuses. (Ses autres produits sont tous largement promus par les membres du groupe masculin de K-Pop BTS.) Les utilisateurs de téléphones Android ont historiquement légèrement biaisé les hommes, selon les recherches du CCS, les fabricants ayant du mal à attirer autant d’utilisatrices. Mais le Z Flip 5 pourrait fournir une réelle concurrence à l’iPhone à cet égard, et l’inclusion de Sweeney devrait « contribuer à susciter l’intérêt pour le produit », a déclaré Wood.

« Avoir un appareil au design attrayant qui offre une alternative plus compacte à un iPhone peut être plus attrayant pour les clientes, et les commentaires anecdotiques semblent jusqu’à présent suggérer que le facteur de forme Flip résonne bien avec les femmes », a-t-il déclaré.

Regarde ça: Galaxy Z Flip 5 : Premières impressions de Séoul, Corée 04:42

Flippin ‘cher

Un obstacle potentiel pour le Z Flip 5 sur le point de gagner le cœur et l’esprit des adolescents du monde entier est le prix. Les téléphones pliables ont eu du mal dans l’ensemble à gagner du terrain, du moins en partie en raison de leur prix de plus de 1 000 $. Le Z Flip 5 arrive juste en dessous de cela, à 999 $, ce qui le rend plus abordable que la plupart. (Par contraste, l’autre téléphone pliable de Samsung, le Z Fold 5, commence à 1 800 $.)

Il pourrait être en faveur de Samsung que les améliorations apportées au Z Flip de cette année offrent un meilleur rapport qualité-prix, a déclaré Anisha Bhatia, analyste senior chez GlobalData.

« Samsung suit sa stratégie Galaxy S23 en offrant aux consommateurs » plus « pour le même prix en cette période de stress inflationniste », a-t-elle déclaré. « Le Flip 5 coûte le même prix que son prédécesseur à 999 $ mais double le stockage de base à 256 Go. »

Ne vous méprenez pas: c’est toujours une somme importante à partager, que vous soyez un jeune ou un parent d’un enfant. Mais aucun téléphone haut de gamme n’est bon marché de nos jours, et le Z Flip 5 en offre beaucoup pour son argent, tout en se démarquant sur un marché encombré grâce à son design unique.

Si n’importe quel téléphone peut inciter les fans d’Euphoria et de K-Pop à adopter Android et la technologie d’écran pliable, il ne serait pas surprenant que le Z Flip 5 soit celui qui le fasse.