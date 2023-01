La génération Z a une nouvelle technologie “vintage” à obséder

Tout d’abord, il s’agissait d’appareils photo jetables. Ensuite, c’était un jean taille basse. Maintenant, la dernière obsession “vintage” de Gen-Z est le téléphone à clapet – ce téléphone du milieu des années 1990 qui est soudainement devenu si populaire auprès de la génération Y.

Aujourd’hui, ces appareils plus petits et légers – certains disponibles pour aussi peu que 20 $ chez les grands détaillants comme Walmart et Amazon – apparaissent dans les vidéos TikTok de jeunes les déballant, éblouissant leurs étuis comme les générations précédentes et filmant des tutoriels sur la réalisation d’une esthétique floue et insouciante grâce à l’appareil photo de faible qualité.

Mais surtout, ils aiment la possibilité de se déconnecter – ou autant que cela est même possible en 2023.

“Je suis l’équipe flip phone revolution”, la chanteuse Camila Cabello tweeté Jeudi, posant avec un téléphone à clapet TCL, ancien. “Peut-être que je peux écrire la chanson thème.”

L’actrice Dove Cameron, qui est devenue célèbre dans l’émission “Liv and Maddie” de Disney Channel, a déclaré dans une interview en novembre qu’elle était passée à un téléphone à clapet. Passer trop de temps sur son téléphone et regarder les réseaux sociaux “c’est vraiment mauvais pour moi”, a-t-elle déclaré.

“J’ai trouvé un petit téléphone à clapet des années 90, Matrix-y”, a déclaré Cameron. “J’ai un numéro séparé pour ça, c’est vraiment pas cher et je pense probablement vraiment s—–.”

Cameron a déclaré qu’elle s’était débranchée et avait basculé parce qu’elle trouvait sa présence sur les réseaux sociaux “trompeuse”. Le sentiment est répandu chez les Gen Zers – et son impact a été lié à une crise de santé mentale chez les adolescents.

Alors que les smartphones et les médias sociaux sont devenus plus omniprésents vers 2012, le taux de dépression chez les adolescents a également augmenté, selon les psychologues. Entre 2004 et 2019, le taux de dépression chez les adolescents a presque doublé, selon la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, qui fait partie du département américain de la Santé et des Services sociaux.



UNE NOUVELLE TENDANCE

Sammy Palazzolo, 18 ans, étudiante de première année à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, a une nouvelle routine avec son téléphone lorsqu’elle sort le soir avec des amis.

Elle et ses amis écoutent la dernière musique sur leurs téléphones intelligents pendant qu’ils se préparent. Puis, quand il est temps de partir, ils laissent derrière eux ces appareils intelligents.

Au lieu de cela, ils se contactent uniquement via leurs téléphones à clapet tout au long de la nuit et prennent des photos dessus malgré l’appareil photo désormais primitif. Leurs appareils sont un grand démarreur de conversation.

“Lors des fêtes, les gens diront:” Oh mon Dieu, est-ce un téléphone à clapet? “”, A déclaré Palazzolo. “Nous allons parler à de nouvelles personnes, rencontrer des gens, et tout le monde adore ça.”

Reagan Boeder, 18 ans, a déclaré qu’elle essayait de faire participer ses sœurs de la sororité à la tendance.

“Je pense que les gens vont de plus en plus sortir avec des téléphones à clapet simplement parce que c’est tellement amusant et nostalgique et honnêtement une ambiance”, a déclaré Boeder.

Avant de changer de téléphone, Palazzolo a découvert que ses soirées dans sa ville universitaire se terminaient souvent par des larmes à la suite d’un message indésirable sur les réseaux sociaux ou d’un SMS d’un ex, “la cause profonde venait de nos téléphones”.

Alors que la technologie vintage commençait à faire son retour, ils ont proposé une solution non conventionnelle.

En décembre, elle et trois amis sont allés à leur Walmart local. Le processus n’était pas familier pour les jeunes de 18 ans, du modèle qu’ils devraient acheter à la recherche du bon forfait téléphonique. Après quatre heures, Palazzolo a acheté l’AT&T Flex pour 49,99 $ ; ses amis ont obtenu des modèles moins chers pour 19,99 $ via Tracphone.

Le TikTok de Palazzolo encourageant les autres à acheter des téléphones à clapet a plus de 14 millions de vues et plus de 3 millions de likes, avec des hashtags qui incluent #BRINGBACKFLIPPHONES et #y2kaesthetic.

“Il élimine toutes les mauvaises choses à propos de l’université et apporte toutes les bonnes choses à propos d’un téléphone”, a déclaré Palazzolo. “Ce qui consiste à se connecter avec les gens et à prendre des photos et des vidéos. Les photos et les vidéos à ce sujet sont du feu.”

HMD Global est le licencié exclusif de Nokia, a déclaré que la génération Z est un groupe démographique inhabituel pour l’entreprise. Les deux sociétés sont basées en Finlande.

“C’est une génération qui n’a pas eu de Nokia comme premier téléphone et qui a probablement découvert notre marque via les réseaux sociaux”, a déclaré Jackie Kates, responsable du marketing chez HMD Global.

La génération Z est habituée aux nombreuses fonctionnalités des téléphones intelligents, à partir de leurs nombreuses applications comme Instagram, Find My Friends ou GPS. Mais il y a aussi des problèmes de sécurité qui accompagnent l’utilisation de ces appareils simples. Sans la fonction de suivi “trouver mon”, Palozzolo a déclaré qu’elle et ses amis restaient proches et utilisaient un système de jumelage pour savoir qui est où.

Palozzolo voulait utiliser un téléphone à clapet pendant un été au lycée parce qu’elle pensait que ce serait “cool”. “Mes parents ont dit absolument pas, nous devons pouvoir vous suivre”, a-t-elle déclaré.



RETOUR AU MILLESIME

Palazzolo n’est pas étrangère à la technologie “vintage” – elle apporte un appareil photo numérique aux fêtes depuis sa deuxième année de lycée.

Et bien que l’iPhone 14 Pro d’Apple dispose d’un appareil photo de 48 mégapixels, il manque la gratification différée d’attendre que des images soient développées ou téléchargées sur un ordinateur. Des applications populaires telles que “Hisptamatic” et “Dazz Cam” recréent des photos d’appareils photo numériques et argentiques et ont des milliers de téléchargements.

Le marché des appareils photo jetables devrait croître de 1,23 milliard de dollars d’ici 2030. Des célébrités comme TikTokker Charlie D’Amelio et le mannequin Emily Ratajkowski ont sauté sur la tendance des appareils photo numériques de l’ère 2000.

“J’adore les photos sur les téléphones à clapet car elles sont granuleuses et floues”, a déclaré Palazzolo. “Et je pense que cela capture parfaitement l’ambiance de sortir à l’université.”

Peut-être que l’une des raisons pour lesquelles la génération Z aspire à l’ère des années 1990 et 2000 est la confidentialité et l’absence d’images soigneusement organisées. Ce sont les médias sociaux dans leur forme la plus décontractée – des photos avec des images candides et BeReal, une application populaire qui demande à ses utilisateurs une fois par jour de prendre un selfie en temps réel et de le publier en deux minutes.

“Je ne veux jamais être cette personne qui est juste au téléphone tout le temps”, a déclaré Boeder. “Obtenir un téléphone à clapet a en quelque sorte rendu cela plus possible.”

À l’époque, “les gens étaient plus impliqués les uns dans les autres que nos téléphones et nos réseaux sociaux”, a déclaré Boeder. “Il semblait que les gens se parlaient davantage et que tout était plus authentique et spontané.”

HMD Global a déclaré que beaucoup de gens aiment que l’idée soit moins disponible.

“Nous attribuons ce changement au fait que de nombreux utilisateurs de smartphones commencent à reconnaître qu’ils passent trop de temps collés à leurs appareils et qu’ils souhaitent fortement se déconnecter et” être pleinement présents “pour améliorer la qualité de leurs connexions sociales”, a déclaré Kates.

Et oui, de nouveaux téléphones à clapet Nokia sont toujours disponibles – le Nokia 2760 Flip est vendu chez Walmart par des marques prépayées telles que Verizon pour 19,99 $. Le 2780 peut être trouvé sur Amazon et Best Buy pour 89,99 $.



UN MARCHÉ ÉMERGENT

En 2022, l’International Data Corporation a déclaré que le marché des téléphones pliables devrait atteindre 29 milliards de dollars en 2025, soit une croissance annuelle composée de 70 %. Samsung a expédié plus de 10 millions d’unités depuis la sortie de son modèle de première génération, qui représentait plus de 88 % du marché mondial des smartphones pliables en 2022.

Ce ne sont pas vos téléphones à clapet à 30 $ disponibles chez Walmart. Un Samsung Galaxy Z Fold4 déverrouillé commence à 1 799,99 $ et le Galaxy Z Flip4 à 999,99 $.

“Samsung a choisi de miser sur ses smartphones pliables ; une décision qui l’a prise loin devant ses rivaux dans le nombre et les ventes de smartphones pliables”, a déclaré Zaker Li, analyste principal de l’équipe des appareils mobiles d’Omdia.

Omdia a attribué le prix élevé des téléphones pliables Samsung aux ventes médiocres de ses modèles précédents, mais les ventes ont “rapidement augmenté” pour atteindre 9 millions d’unités en 2021, en hausse de 309 % d’une année sur l’autre.

Cependant, Apple n’a pas à s’inquiéter : Omdia prévoit que d’ici 2026, les téléphones pliables représenteront 3,6 % du marché total des smartphones. En comparaison, la part de marché d’Apple représente plus de la moitié de l’ensemble du marché des smartphones.