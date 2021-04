De nombreux milléniaux quittent les centres urbains denses pour s’installer dans des communautés plus rurales, et la tendance à la délocalisation a été une aubaine pour Tractor Supply, a déclaré lundi le PDG Hal Lawton à CNBC.

« Nous avons gagné des parts de marché avec notre client principal, mais aussi avec le nouveau client: le client millénaire », a déclaré Lawton dans un entretien en tête-à-tête avec Jim Cramer sur « Mad Money ». «Nous assistons vraiment à une revitalisation du monde rural menée par la génération Y».

Après des années de difficultés à entrer sur le marché du logement, la génération du millénaire, âgée d’environ 25 à 40 ans, est devenue une grande partie des acheteurs d’une première maison au cours des dernières années. Cela a conduit à une demande plus élevée de produits pour les animaux de compagnie, la volaille, le jardinage et l’autonomie, a déclaré Lawton.

« Nous avons vu un changement de pénétration des ventes de 4 points au dernier trimestre avec la cohorte du millénaire », a-t-il déclaré.

Tractor Supply, qui exploite près de 2 000 magasins et compte 42 000 employés, a publié jeudi des résultats du premier trimestre beaucoup plus solides que prévu. Le fournisseur d’équipement agricole, évalué à 22 milliards de dollars, a vu ses ventes des magasins comparables augmenter de 39%, contribuant à générer des revenus de 2,79 milliards de dollars et un bénéfice de 1,55 $ par action. Les ventes ont augmenté de 53% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

«Il existe absolument des tendances structurelles qui stimulent notre activité et qui, selon nous, ont une tendance de longue date», a déclaré Lawton.

L’action a clôturé à 190,95 $ lundi, en hausse de 6% depuis le rapport de la société. Tractor Supply a également relevé ses perspectives pour l’année entière.