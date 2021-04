La génération Y fait la queue pour faire un don de sang avant les jabs alors que la vaccination plus large provoque la peur de la pénurie

Alors que la deuxième vague du coronavirus continue de marteler les États à travers le pays, les fournitures de soins de santé, y compris l’oxygène, les lits de soins intensifs et les médicaments, sont tous insuffisants. Au milieu d’images déchirantes de patients et de familles à la poursuite sans fin de lits insaisissables et d’installations humaines de base, une autre bombe à retardement se prépare avec le gouvernement qui lance la campagne de vaccination pour les personnes âgées de 18 à 45 ans sur sa plate-forme CoWin – la pénurie de sang donné. . Les experts de la santé à travers le pays ont anticipé une crise lorsqu’une partie importante de la population du pays va se faire vacciner contre le Covid-19.

Alors pourquoi exactement avons-nous une crise entre nos mains? Les experts de la santé disent que la période de report de 28 jours pour le don de sang après la prise du premier ou du deuxième vaccin est ce qui soulève des inquiétudes quant à une pénurie. Étant donné que la majorité des donneurs de sang volontaires ont entre 18 et 45 ans, cela pourrait entraîner une pénurie de banques de sang. Des organisations telles que Projet Life Force et d’autres plateformes organisées comme Compagnons de sang s’adressent aux personnes qui ont eu 18 ans ou à celles qui ont entre 18 et 45 ans pour faire un don de sang afin d’essayer de combler le fossé. Malgré le report des chirurgies électives, les chirurgies d’urgence se poursuivent et la pénurie de sang a commencé à piquer.

«Une grande tâche qui nous incombe actuellement est d’encourager les personnes âgées de 18 à 45 ans à sortir et à faire un don de sang. Il y a une énorme pénurie et surtout maintenant avec les élections, les partis politiques n’organisent pas non plus de camps de sang », explique Dhanish Sheth, l’un des fondateurs et administrateurs de Project Life Force, qui a décollé en 2013 dans le but de faire du Bengale occidental. «zéro déficit sanguin».

Alors que les élections et les étés créent généralement une pénurie de sang, Sheth dit que la pandémie a créé une situation sans précédent où les gens ont maintenant peur de sortir de chez eux, sans parler de donner du sang, laissant les banques de sang sèches.

Sheth dit que des organisations comme le PLF ont essayé de sensibiliser sur la pénurie et la pénurie de sang qui s’ensuit pour les hôpitaux de la ville et de l’État et que les camps sont organisés chaque semaine, certains pour les étudiants ou dans les sociétés de logement.

«Nous avons récemment pris l’un de nos bus pour nous rendre dans quelques marches de marbre qui se trouvent sur la route EM Bypass dans l’est de Kolkata pour un camp de sang. Nous avons aidé les employés à en comprendre le besoin urgent et ce fut un succès car nous avons pu collecter 45 unités de sang », ajoute-t-il.

Pinaki Chakraborty fait écho aux sentiments de Sheth. «La crise s’est aggravée depuis la situation du Covid-19, mais parallèlement à cela, il y a toujours eu une hésitation générique concernant le don de sang. La pandémie vient d’aggraver la peur. « Chakraborty est un donneur de sang et est également impliqué avec Blood Mates, une plate-forme qui rationalise la procédure entre les patients et les donneurs. Ils aident également à organiser des camps et à organiser des campagnes pour encourager les gens à sortir et à faire des dons.

Cependant, la pénurie est plus que ce que l’on voit. Chakraborty dit que la pénurie de sang est apparente même dans les grands hôpitaux. Dans un hôpital de premier plan de la ville où il était allé faire un don de sang récemment, il a déclaré que le tableau de bord indiquait des unités de sang décroissantes même pour les groupes sanguins les plus couramment disponibles et pas seulement pour les groupes sanguins rares tels que O négatif et AB négatif.

Blood Mates était également dans la rue l’année dernière, pendant et après le verrouillage imposé à partir du 24 mars. L’équipe de volontaires est sortie dans des fourgons mobiles après avoir demandé l’autorisation de la police de Kolkata. Mais cette année, Chakraborty espère que malgré le début des vaccinations, les gens viendront faire un don de sang.

Grâce aux efforts de ces organisations, beaucoup ont commencé à se présenter pour offrir leur sang pour le don. Les appels lancés par des bénévoles sur les réseaux sociaux et la diffusion d’informations faisant état d’une pénurie imminente ont incité Utsav Chanda, un professionnel de l’informatique basé à Calcutta, à faire un don de sang récemment. Chanda a déclaré qu’il n’avait pas été un donateur fréquent, mais la crise aiguë l’a incité à faire sa part.

«J’ai également contacté mes connaissances et mes amis sur WhatsApp et Facebook pour leur faire comprendre la nécessité de faire un don de sang à cette heure. La vaccination de masse à l’échelle nationale ne fera qu’amplifier le problème dans les mois à venir. Beaucoup de mes amis ont également accepté d’aller là-bas et de faire un don en ces temps de contrainte. «

Il n’est pas le seul. Priyam Sengupta de Blood Mates, qui est également le fondateur de la plate-forme, affirme que la réponse a été relativement bonne jusqu’à présent, mais regrette également la deuxième vague de coronavirus comme un élément dissuasif majeur pour une réponse encore meilleure. Il y avait plus de 150 camps de don de sang organisés l’année dernière malgré la pandémie, mais cette année, en raison de la propagation plus intense du virus, et aussi du fait qu’il a gravement touché des patients dans la trentaine ou même plus jeunes, est une source de préoccupation.

Cependant, il y a aussi un problème plus important, souligne Sengupta. Le manque de sensibilisation du public et l’attitude nonchalante du gouvernement à l’égard d’une meilleure organisation et, par conséquent, de la mise à disposition du sang des donneurs pour ceux qui en ont sérieusement besoin sont quelques-uns des plus importants.

«Nous tendons la main aux gens et leur expliquons la pénurie monstrueuse de sang à laquelle nous serons confrontés dès le début des injections. Beaucoup d’entre eux se prononcent en effet en faveur, mais idéalement, le gouvernement à tous les niveaux aurait dû intégrer le don de sang dans le processus de vaccination, bien sûr pour toute personne en bonne santé et répondant à tous les critères pour la même chose », déclare Sengupta.

Plus de 80% de l’approvisionnement en sang de 108 banques de sang de l’État, dont 74 installations gérées par l’État, proviennent des campagnes et des camps tenus par les partis politiques, les clubs communautaires et les ONG, mais en raison du verrouillage, la plupart d’entre eux ont été touchés. , a récemment déclaré un responsable de la Banque centrale du sang. Pendant les étés, la collecte de sang diminue de près de 40%, mais la situation s’est aggravée en raison de l’épidémie de coronavirus.

