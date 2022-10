La génération Y et la génération Z travaillent davantage en parallèle : enquête

Les jeunes générations sont le fer de lance de « l’économie des micro-entrepreneurs », selon un récent sondage de RBC.

Publiée le mois dernier, l’enquête sur les petites entreprises révèle que 74 % des propriétaires de petites entreprises et des aspirants entrepreneurs canadiens sont motivés à démarrer une entreprise secondaire ou une autre entreprise en raison de l’augmentation du coût de la vie. RBC affirme que ce nombre est passé à 84 % parmi les répondants de la génération Z.

Ipsos Canada a mené le sondage du 12 au 15 août auprès d’un total de 1 501 répondants.

L’idée d’accession à la propriété est une chimère pour de nombreuses jeunes générations au Canada. Les jeunes Canadiens font face à un énorme écart de richesse par rapport aux générations plus âgées. En août 2022, le loyer mensuel moyen pour tous les types de propriétés au Canada était de 1 959 $. Les villes les plus chères sont Vancouver et Toronto, avec respectivement un loyer moyen de 2 574 $ et 2 329 $ par mois.

La majorité (77 %) des entrepreneurs actuels et potentiels déclarent que leur objectif est de créer une source de revenus pour subvenir à leurs besoins, y compris 86 % des milléniaux.

Maha Fatima, étudiante de troisième année à l’Université de Waterloo, a démarré sa petite entreprise pendant la pandémie de COVID-19 après avoir été mise à pied.

“J’avais beaucoup de mal financièrement”, a déclaré Fatima à CTVNews.ca. « C’était très difficile de trouver du travail. J’ai toujours voulu commencer quelque chose et je suis donc allé sur YouTube. Et j’avais l’habitude de rechercher toutes ces vidéos entrepreneuriales sur des adolescents qui ont mon âge ou plus, qui démarrent ces petites entreprises avec des brillants à lèvres et de petits bijoux ou des étuis de téléphone.

C’est alors que Mahajabeen a été créé.

Le nom arabe, qui signifie essence de la lune, résume le cœur et l’âme que Fatima a versés dans l’agitation latérale. S’inspirant de la poésie, des émissions de télévision et de ses propres émotions, Fatima crée des bijoux inspirés de la mythologie grecque, des colliers aux bagues.





“J’ai en quelque sorte un groupe de discussion avec mon public Instagram où je rebondis sur des idées, qu’il s’agisse de matériaux, de couleurs et d’idées marketing, et des tailles que nous devrions proposer”, a-t-elle déclaré.

Sans le revenu supplémentaire que rapporte sa petite entreprise, Fatima ne pourrait pas imaginer une vie sans elle. Elle et un colocataire paient actuellement 2 200 $ par mois pour un appartement de deux chambres à Waterloo, en Ontario.

“Si je n’avais pas démarré cette entreprise, je ne pense pas que je pourrais me permettre de manger et d’aller à l’école.”

Pour payer leurs études, les jeunes Canadiens s’endettent. Les chiffres de 2019 publiés par le gouvernement du Canada montrent que près de deux millions d’étudiants devaient de l’argent au gouvernement fédéral avec un solde de prêt moyen de plus de 13 000 $ à la fin de leurs études.

Le sondage de RBC indique qu’il existe une tendance à posséder et à gérer une entreprise alimentée par l’accessibilité des nouvelles technologies et des solutions numériques. Les médias sociaux, en particulier, permettent à quiconque d’être vu et de faire la publicité d’une entreprise.

Quarante-sept pour cent des répondants affirment que les technologies émergentes leur permettent d’atteindre de nouveaux marchés et d’explorer de nouvelles opportunités. Un peu moins de la moitié (47 %) pensent que la gestion de leurs activités annexes à distance réduit les frais généraux de démarrage d’une entreprise.

RBC affirme également qu’il y a un changement dans les préférences des clients, permettant à davantage d’entreprises canadiennes locales de démarrer. Selon RBC, les Canadiens ont « envie » de produits authentiques, locaux et personnalisables.

Fatima pense que la jeune génération essaie d’avoir des liens plus étroits avec les clients. Il est également important pour son entreprise d’avoir des pratiques durables et d’utiliser des matériaux d’origine éthique.

“Je pense que c’est ce qui distingue les autres petites entreprises de Tik Tok et de la génération Z, par rapport à Amazon et à toutes les autres marques célèbres”, a-t-elle déclaré.

Quatre-vingt-six pour cent des répondants au sondage de RBC conviennent que les petites entreprises sont en mesure de fournir des produits adaptés aux besoins locaux, et 73 % croient que les petites entreprises sont capables d’innover plus rapidement que les grandes entreprises.

La volonté des Canadiens de magasiner localement a incité 39 % des répondants à créer leur propre entreprise, selon le sondage de RBC.

Fatima était motivée par son amour de la mythologie grecque.

“C’est quelque chose avec lequel j’ai résonné quand j’étais enfant, en lisant des livres de Percy Jackson et en l’apprenant dans le cours d’études sociales de 4e année, où je l’ai découvert pour la première fois”, a-t-elle déclaré. “Donc, le lien émotionnel était très important pour moi.”