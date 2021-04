Chaque année, le 22 avril ou le Jour de la Terre tel que nous le connaissons, nous rappelle de faire mieux pour notre planète et d’assumer la responsabilité d’un avenir plus vert et meilleur. Avec une conscience accrue envers notre maison, notre planète grâce à la pandémie, ce 51e Jour de la Terre est l’occasion pour nous de réfléchir aux choix que nous faisons qui peuvent contribuer à faire de la planète un meilleur endroit où vivre. Selon un récent rapport YouGov d’Airbnb, une écrasante majorité de 94% des Indiens envisagent des voyages durables et responsables lorsqu’ils quittent leur domicile en 2021, la génération Y et la génération Z alimentant cette tendance.

Pour ceux qui cherchent à faire une différence par le biais de leurs routines quotidiennes, un peu va très loin en ce qui concerne la planète Terre. En fait, l’un des moyens les plus monumentaux par lesquels les individus peuvent faire une différence est d’adopter des pratiques durables dans leurs propres maisons. Donc, si vous recherchez des conseils simples pour rendre votre maison plus verte, ces conseils simples fournis par des hôtes Airbnb experts ne manqueront pas de vous inspirer.

Achetez local et utilisez local. Tout en concevant et en préparant son charmant et pittoresque séjour à la ferme, Airbnb Host Honey, qui héberge The Owl’s Nest à Dharamshala, a fait un effort particulier pour utiliser autant de matériaux locaux que possible, à quelques exceptions près. Le besoin de transport minimisé a permis de réduire au minimum l’impact environnemental sans compromettre l’esthétique ou le confort moderne auquel nous nous sommes habitués.

De même, Airbnb Host, Sanjay, ne jure que par les produits locaux. Lors de la conception de son séjour à la ferme, Meena Bagh Ratnari dans les magnifiques endroits de l’Himachal Pradesh, il a décidé d’utiliser autant que possible les produits locaux. Une grande partie du mobilier a été conçue à partir de bois de «déchets» d’origine locale. Ce bois mis au rebut a été ramassé dans les moulins à bois et est également connu sous le nom de bois récupéré. Tout en ajoutant à l’aspect rustique de la maison, le bois récupéré ajoute une certaine chaleur à l’ambiance. Niché dans la nature, Meena Bagh Ratnari est l’endroit idéal pour ceux qui préfèrent le luxe dans la sérénité, entouré par la nature, la tranquillité et les animaux de la ferme.

Aller durable à partir de zéro si possible?

En parlant de la nécessité d’adopter un mode de vie durable, Honey a déclaré: «Pour moi, la transformation en un être durable menant un mode de vie durable devait être plus que de refuser les pailles en plastique dans les restaurants végétaliens de luxe ou de refuser les sacs en plastique dans les magasins de produits biologiques trop chers. Il devait être «réel» avec un impact positif visible et suffisamment «local» pour provoquer un changement, aussi petit et lent soit-il, dans ma communauté. »C’est pourquoi il est important que si vous construisez une nouvelle maison, des pratiques durables doivent faire partie du plan depuis le tout début.

L’hôte d’Airbnb Rupam, qui héberge La Belle Vie Naukuchiatal à Nainital, a utilisé la pierre des environs pour construire les murs de la maison, ce qui ajoute à l’esthétique naturelle de la maison.

La récupération de l’eau et l’énergie solaire sont également des éléments qui peuvent être inclus au moment de la planification elle-même. Cela permet non seulement d’économiser les factures, mais c’est aussi un excellent moyen de contribuer à la nature. Joe, qui héberge Striking Penthouse With Private Plunge Pool à Goa, recommande d’adopter des pratiques d’upcycling pendant la construction afin de créer très peu de gaspillage.

Joe et Sanjay croient en la ségrégation des ordures comme une étape minime mais cruciale vers un mode de vie durable. Sanjay encourage également le compostage et dispose de baies de compostage spécialement dédiées où les clients sont informés des avantages et de la facilité du compostage.

Chacun de nous peut faire une énorme différence en contribuant à la planète, à travers nos pratiques quotidiennes, c’est pourquoi Rupam encourage ses clients à réduire les déchets, à économiser l’électricité et l’eau autant que possible.

On peut même choisir d’être durable tout en faisant les intérieurs de leur maison. Honey a réutilisé et recyclé la majorité des meubles, des luminaires, des portes et des fenêtres de sa belle maison.

Choisissez un voyage durable

Selon un récent rapport YouGov d’Airbnb, une écrasante majorité de 94% des personnes interrogées envisageraient les voyages durables lorsqu’ils quitteraient leur domicile en 2021. Cela ressort clairement dans le contexte de la pandémie, les Indiens devenant de plus en plus conscients de leur impact sur la l’environnement et vouloir redonner aux communautés locales. Cela donne non seulement un coup de pouce aux communautés et à leurs membres en redistribuant l’impact économique des voyages, mais est aussi parfois plus abordable. Il s’agit également d’un modèle de voyage qu’Airbnb a soutenu comme moyen de favoriser des relations significatives et de régénérer les communautés.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici