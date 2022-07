La génération Y est à blâmer pour une inflation vertigineuse, selon un stratège

La flambée de l’inflation énerve les marchés et fait craindre une récession. Le dernier indice des prix à la consommation de cette semaine a révélé une augmentation vertigineuse de 9,1% en glissement annuel en juin, ce qui a incité la secrétaire au Trésor Janet Yellen à déclarer que l’inflation aux États-Unis est “inacceptablement élevée”. Les causes des sauts abrupts comprennent les prix élevés des matières premières et de l’énergie déclenchés par les pénuries d’approvisionnement et la guerre de la Russie en Ukraine, les programmes de dépenses publiques record pour la relance économique et les taux d’intérêt bas au milieu de la pandémie de Covid-19, et les pénuries de main-d’œuvre persistantes et les problèmes de chaîne d’approvisionnement se sont accrus demande. Mais un investisseur affirme qu’il y a un autre facteur majeur à blâmer : la génération Y. “Vous voyez, ce que tout le monde n’inclut pas dans la conversation, c’est ce qui cause réellement l’inflation, c’est-à-dire trop de gens avec trop d’argent qui recherchent trop peu de biens”, a déclaré Bill Smead, directeur des investissements chez Smead Capital Management, à “Squawk Box Europe” de CNBC. jeudi. Smead a expliqué qu’aux États-Unis, il y a environ 92 millions de milléniaux, principalement dans la tranche d’âge des 27 à 42 ans. “La dernière fois que nous avons vu ce que nous appelons” l’inflation du carcajou “- une inflation difficile à arrêter pour les décideurs politiques, c’était lorsque 75 millions de baby-boomers avaient remplacé 44 millions de personnes de la génération silencieuse dans les années 1970.” “Nous avons donc aux États-Unis un tas de gens, (âgés) de 27 à 42 ans, qui ont reporté l’achat d’une maison, l’achat d’une voiture, environ sept ans plus tard que la plupart des générations”, a-t-il déclaré. “Mais au cours des deux dernières années, ils sont tous entrés dans la fête ensemble, et ce n’est que le début d’une période de 10 à 12 ans où il y a environ 50% de personnes de plus qui veulent ces choses qu’il n’y en avait dans le groupe précédent. “ “Ainsi, la Fed peut resserrer le crédit, mais cela ne réduira pas le nombre de personnes souhaitant ces produits de première nécessité par rapport au groupe précédent”, a déclaré Smead.

L’épuisement professionnel a été cité comme l’une des trois principales raisons pour lesquelles les jeunes travailleurs ont quitté leur emploi au cours des deux dernières années, selon l’enquête de Deloitte. Tom Werner | Pierre | Getty Images

De nombreux milléniaux ne seraient pas d’accord avec l’idée qu’ils ont tous beaucoup d’argent et qu’ils achètent maintenant des actifs – selon un certain nombre d’enquêtes réalisées au cours des deux dernières années, plus de 60% des milléniaux retardent l’achat d’une maison en raison de la dette étudiante ou le simple coût des maisons par rapport aux salaires. Cette génération est également celle dont le fardeau de la dette augmente le plus rapidement. Même beaucoup de ceux qui disposent de fonds suffisants se retiennent encore. Pas plus tard qu’en juin, l’enquête CNBC Millionaire Survey a révélé que les milléniaux sont “trois fois plus susceptibles de réduire leurs achats importants que leurs homologues des baby-boomers”. “Quarante-quatre pour cent des répondants de la génération Y ont déclaré que des taux plus élevés les avaient amenés à retarder l’achat d’une nouvelle maison, contre seulement 6 % des baby-boomers. Près de la moitié des millionnaires de la génération Y ont déclaré qu’ils retardaient l’achat d’une voiture en raison de taux plus élevés – plus de le double du taux de baby-boomers”, a écrit CNBC. La pression sur le marché du logement en raison de la pénurie de stocks induite par la pandémie et de la forte concurrence éloigne également de nombreux acheteurs potentiels de la fin de la vingtaine au début de la quarantaine.

