La génération Y de Singapour dirige une entreprise de taxidermie pour apporter 5 chiffres par mois

Vivian Tham travaille de jour dans un hôpital vétérinaire à Singapour, aidant les médecins à effectuer des tests cruciaux pour déterminer les plans de traitement des animaux malades. Après son travail de 9h à 17h, Tham se débarrasse de sa blouse de laboratoire pour « servir les morts » grâce à la taxidermie – l’art et la science de redonner vie aux animaux morts grâce à une conservation soignée. Avec son mari Jivan Jothi, ils dirigent Black Crow Taxidermy & Art, un studio qui propose des services de préservation des animaux de compagnie et organise des ateliers sur les dômes de papillons et la dissection d’animaux.

« Servir des animaux, qu’ils soient vivants ou morts, est très important pour moi », a déclaré Tham, 29 ans, à CNBC Make It. « Grâce à la taxidermie, j’aide [pet owners] avec leur deuil. » « Il y a beaucoup de cas où les animaux [go through] une mort prématurée ou un accident soudain… Nous aidons à embellir le visage, à couvrir les points de suture et à donner aux propriétaires… une meilleure fermeture.

Du passe-temps à l’entreprise

Tham, qui détient un baccalauréat en zoologie et une maîtrise en pathologie, a commencé à pratiquer la taxidermie « comme passe-temps » à la maison pour des amis proches dont les animaux de compagnie sont morts. « À ce moment-là, nous avons pensé que prendre plus [and] plus gros, vous aurez besoin d’un espace physique et si nous obtenons un espace physique, nous devons le traiter comme une entreprise et le gérer comme une entreprise », a déclaré Jothi. « C’était la progression naturelle. »

En 2021, le couple a investi environ 14 000 $ pour lancer l’entreprise. Tham a déclaré qu’elle était « l’artiste et les mains » derrière ses services de taxidermie, tandis que Jothi s’occupe de tout le reste, des relations publiques à la planification des rendez-vous. Alors qu’ils pensaient qu’il y avait « beaucoup de gens » qui aimeraient une alternative à l’incinération des animaux après la mort, tout le monde n’a pas apprécié l’idée. « En Asie, nous avons toujours ce tabou contre la mort. Les gens nous ont même associés à la sorcellerie », a déclaré Jothi. « Nous avons également eu une situation où les gens ont signalé aux autorités parce qu’ils pensaient que nous tuions les animaux de compagnie pour faire de la taxidermie. »

Jothi a déclaré que la lutte contre les idées fausses sur la taxidermie reste la « plus grande lutte » de l’entreprise et que l’entreprise applique une politique stricte de non-capture et de non-tuation. « Tout ce qui nous arrive doit mourir naturellement ou être abattu par un vétérinaire », a-t-il ajouté. « Ce tabou dans la culture asiatique sera toujours là, surtout avec l’ancienne génération, mais la jeune génération est plus ouverte à la taxidermie. »

Délai d’attente d’un an

La perception du public n’était qu’une des raisons pour lesquelles le couple n’était pas sûr que l’entreprise allait être un succès. « Nous sommes les premiers [in Singapore] le faire à l’échelle commerciale, à ce niveau. Nous n’avions aucune sorte de modèle à suivre », a déclaré Jothi. « Si vous ouvrez un bar … vous avez d’autres personnes ou compétitions que vous pouvez étudier. » Compte tenu de la nature de l’entreprise, il était également difficile d’évaluer combien ils pouvaient gagner chaque mois. « Cela dépend beaucoup du nombre d’animaux qui meurent », a déclaré Jothi.

« Le mois dernier, nous avons eu 12 poulets. Nous n’avons pas eu de poulets pendant des mois! » Tham a ajouté que le volume d’animaux qu’ils obtiennent pourrait également dépendre de la saison. Par exemple, les propriétaires d’animaux peuvent amener plus d’oiseaux morts de pneumonie pendant la saison des pluies. « S’il y avait une vague de chaleur, il y aurait soudainement beaucoup d’autres animaux de compagnie qui mourraient par accident », a-t-elle déclaré. Malgré les doutes, Tham et Jothi se sont surpris lorsqu’ils ont pu atteindre le seuil de rentabilité « assez rapidement ». Avec les ateliers qu’ils organisent chaque week-end, Jothi a déclaré qu’ils gagneraient environ 7 000 dollars lors d’un « mauvais mois ». Un bon mois, ils peuvent rapporter jusqu’à 22 000 $.

Pour l’instant, a déclaré le duo, le nombre d’animaux qu’ils peuvent accueillir est limité, compte tenu de leurs emplois à temps plein. Ils ont également récemment prolongé leur temps d’attente de six mois à un an pour les propriétaires d’animaux qui souhaitent que leurs animaux soient préservés. « Le propriétaire nous l’apportait dans les quatre premières heures de passage et nous le stockions dans nos congélateurs jusqu’à ce que nous y arrivions », a déclaré Jothi, qui est pilote. « Nous avons un service express qui était la moitié du temps, au double du coût. » Le prix de la conservation varie selon chaque espèce – les chiens et les chats commencent à 1 800 $, tandis que les petits animaux de compagnie comme les hamsters commencent à 260 $.

« La taxidermie est une science »