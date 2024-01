La génération X et la génération Y sont sur le point d’hériter de milliards de dollars dans les années à venir

Les membres de la génération X et les millennials risquent d’hériter de milliards de dollars d’actifs de leurs parents baby-boomers, ce qui signifie que les générations qui ont lutté contre l’endettement et les coûts de logement élevés pourraient voir la richesse pour la première fois.

Le phénomène connu sous le nom de grand transfert de richesse pourrait transférer 72 600 milliards de dollars directement à ces héritiers, ainsi que 11 900 milliards de dollars destinés aux œuvres caritatives, au cours des 20 prochaines années, selon les estimations du cabinet de conseil Cerulli Associates. Cet échange financier massif s’accompagne d’un autre phénomène démographique, le « Peak 65 », qui verra plus d’Américains atteindre cet âge que jamais auparavant.

Même si l’allongement de la durée de vie et l’augmentation des coûts des soins de santé absorbent une partie de ces fonds, beaucoup d’argent changera de mains.

Les dépenses de santé des retraités sont élevées et devraient augmenter. Selon Fidelity Investments, une personne de 65 ans prenant sa retraite en 2023 pourrait dépenser en moyenne 157 500 $ en frais de santé et médicaux tout au long de sa retraite. Ce total suppose que le retraité bénéficie des parties A, B et D de Medicare, mais il n’inclut pas les coûts des soins de longue durée, ce qui augmenterait ces dépenses.

Cela représente beaucoup d’argent, mais la quantité de richesse transférée est bien plus importante.

« Les baby-boomers ont vu la valeur des prix de l’immobilier et des actions augmenter. Il y a une augmentation considérable de la richesse parmi les familles américaines », a déclaré Caitlin DiMillo, vice-présidente principale et principale et conseillère à la clientèle de Spinnaker Trust à Portland, dans le Maine. « Les effets du transfert de richesse se manifesteront différemment selon les ménages. »

Mais cet afflux de richesses ne profitera pas à tout le monde. En fait, le transfert de richesse pourrait exacerber les inégalités de revenus dans la mesure où ceux qui en ont les moyens transmettent leurs actifs à leurs enfants, contribuant ainsi à élargir le fossé entre les nantis et les démunis.

« La société dans son ensemble peut assister à un transfert de richesse, mais cela ne se produit pas à chaque génération et dans chaque foyer. Tout le monde n’en bénéficiera pas », a déclaré Rob Williams, directeur général de la planification financière chez Charles Schwab.

Un impact profond sur les jeunes générations

Dans l’ensemble, pour les millennials et les membres de la génération X qui n’ont pas réussi à atteindre des objectifs financiers, l’important transfert de richesse aura un effet profond.

«Beaucoup d’entre eux pourront pour la première fois mettre de l’argent de côté pour leur retraite, parce qu’ils n’avaient pas pu faire de la retraite une priorité en raison de leur dette étudiante», a déclaré DiMillo.

« Nous ressentons tous à quel point la vie est plus chère maintenant. Ce grand transfert de richesse générationnel – ce sera une bouffée d’air frais pour beaucoup de gens », a déclaré Justin Stivers, conseiller financier et avocat fondateur du cabinet Stivers Law à Coral Gables, en Floride. « Les gens diront : « Je peux payer ». mes prêts étudiants, je peux enfin acheter une maison, je peux prendre des vacances sans les mettre sur une carte de crédit.’. Cela ne change pas tellement la vie que ça [people] n’aura plus jamais à travailler. Cela met simplement les gens dans de meilleures conditions.

Les millennials les plus âgés et les membres de la génération X ont vécu trois récessions – la récession qui a suivi le 11 septembre, la récession de 2007-09 et la crise financière liée au COVID – et ils pourraient donc déjà être plus disciplinés en matière d’argent, selon les experts.

« Ce n’est pas une aubaine telle que les jeunes générations ne devraient pas épargner. Vous devez toujours faire preuve de discipline dans votre propre vie financière », a déclaré Williams.

Une partie du transfert de richesse a déjà commencé, selon les experts, les familles profitant de l’allocation de don à vie non imposable de 13,61 millions de dollars. D’autres distribuent de l’argent en petites quantités en utilisant l’allocation annuelle pour cadeaux, qui s’élevait à 18 000 $ par personne en 2024.

Conversations gênantes

La transmission de richesse peut toutefois s’avérer risquée si les bénéficiaires n’ont pas une solide éducation financière.

« Les gens craignent que des enfants qui ne sont pas riches actuellement se voient déverser une somme importante sur eux. Cela nécessite des conversations et des rencontres avec les parents et les enfants. Le manque de connaissances financières dans ce pays est stupéfiant. Une grande partie de cela est une épreuve du feu », a déclaré Douglas Stokes, associé directeur du Stokes Family Office à la Nouvelle-Orléans.

Ainsi, les générations plus âgées font appel à des conseillers pour participer aux réunions familiales sur le patrimoine. Cela signifie de nombreuses conversations familiales gênantes mais cruciales, ont déclaré les conseillers.

« Les transferts de patrimoine les plus réussis entre clients ont eu lieu lorsque les bénéficiaires sont au courant de ce qui s’en vient et que les parents en parlent ouvertement. Les parents contrôlent le récit et il n’y a pas de surprises », a déclaré Stokes.

Bien que certains parents puissent hésiter à indiquer les montants exacts qui pourraient être transmis, même des conversations générales peuvent aider leurs enfants à planifier et à apprendre des façons de diversifier, d’investir et de planifier leurs impôts.

Certaines familles élaborent même des déclarations sur les valeurs familiales ou des plans sur la manière dont l’argent devrait être utilisé. » a déclaré Williams. « Nous le constatons de plus en plus. Les gens veulent laisser un héritage, mais avec des conseils, même s’il s’agit simplement d’une conversation sur leurs objectifs », a-t-il déclaré. « Les générations plus âgées veulent avoir leur mot à dire sur leur héritage. »

DiMillo était d’accord.

« Il n’est certainement pas rare que des familles souhaitent transmettre des valeurs et des idées ainsi qu’une bonne gestion de l’argent. Les parents veulent promouvoir le concept selon lequel les enfants ne devraient pas être des membres improductifs de la société. Utilisez l’argent pour compléter vos revenus, et non [to] vivre exclusivement de cela », a-t-elle déclaré.

Et chacun devrait avoir un plan en place pour le transfert des actifs à son décès, a déclaré DiMillo. Cela inclut l’élaboration de plans successoraux, comme un testament ou une fiducie révocable, ainsi que la mise en place de procurations financières et de soins de santé. Les personnes les plus riches peuvent avoir des plans successoraux plus complexes, mais tout le monde devrait avoir un certain type de plan.

“Les parents, bien sûr, ne veulent pas que leurs enfants meurent”, a déclaré Stokes. “Mais il vaut toujours mieux en parler que ne pas en parler.”