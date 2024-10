La génération X est celle qui dépense le plus en art alors que les millennials « spéculatifs » reculent, selon la dernière enquête UBS/Art Basel

L’actualité du marché de l’art est peut-être catastrophique ces derniers temps, mais l’enquête Art Basel et UBS sur la collecte mondiale de cette année révèle des résultats inattendus et, parfois, optimistes.

Le long rapport, publié aujourd’hui et comptant près de 200 pages, examine le comportement d’achat de plus de 3 660 particuliers fortunés (HNWI) de 14 régions au cours de 2023 et du premier semestre 2024.

Certaines des principales conclusions contredisent les rapports anecdotiques dominants. Malgré un marché difficile, les dépenses médianes n’ont pas énormément chuté et les achats chinois restent forts. Les acheteurs de la génération X jouent un rôle plus important à mesure que les millennials, plus spéculatifs, se retirent. Les collectionneurs tout en haut semblent détenir les plus grandes réserves d’œuvres d’artistes féminines. Et la jeune génération n’est généralement pas opposée à l’art dont elle hérite.

Le rapport, rédigé comme d’habitude par Clare McAndrew, la fondatrice d’Arts Economics, est trois en un cette année : l’enquête auprès des HNWI menée par McAndrew en collaboration avec UBS, qui en constitue l’essentiel, une nouvelle enquête plus petite auprès de plus plus de 1 400 VIP d’Art Basel, ainsi qu’un rapport de l’Association of Professional Art Advisors (APAA).

Dépense globale

McAndrew écrit dans l’introduction que les ventes sur le marché de l’art ont ralenti en 2023, chutant de 4 % à 65 milliards de dollars. Elle identifie le haut de gamme du marché, « qui a joué un rôle crucial pour sortir les ventes de la contraction en 2020 », comme s’est considérablement affaibli, « créant un frein à la croissance malgré des performances plus positives dans certains autres segments à bas prix ». En 2024, « le contexte persistant de tensions géopolitiques, de fragmentation commerciale, de taux d’intérêt plus élevés et plus longs et d’autres problèmes spécifiques à la région continuent de peser sur le sentiment et les plans des acheteurs et des vendeurs ».

Et pourtant, l’enquête HNWI a révélé que si les dépenses moyennes ont chuté de 32 % l’année dernière (à un peu moins de 363 905 $), les dépenses médianes (moins biaisées par les valeurs aberrantes) sont restées presque les mêmes, passant seulement de 50 165 $ en 2022 à 50 000 $ en 2023. les dépenses pour 2024 indiqueraient qu’elles resteront à peu près les mêmes cette année. Selon McAndrew, cela suggère que la majeure partie de la baisse est due à une réduction des dépenses dans le segment haut de gamme du marché. Parmi les HNWI interrogés, 91 % se montrent optimistes quant à l’avenir du marché de l’art au cours des six prochains mois, contre 77 % fin 2023. « L’un des principaux facteurs du ralentissement du marché en 2023 a été la contraction des ventes de les œuvres les plus chères aux enchères, notamment celles vendues à plus de 10 millions de dollars », écrit McAndrew. « Une chose très rassurante que l’enquête a montrée est que même si le segment haut de gamme du marché a ralenti, le segment intermédiaire est resté assez stable », explique-t-elle. Le journal d’art.

L’art était également considéré comme un investissement relativement sûr par plus de 85 % des HNWI, avec moins de 10 % d’entre eux estimant que des facteurs macroéconomiques tels que la volatilité des marchés financiers, les taux d’intérêt élevés ou l’inflation feraient baisser les prix de l’art (la plupart estimaient que ces facteurs n’auraient aucun effet). impact ou potentiellement augmenter la valeur de leur art).

Changement générationnel

Un changement marqué s’observe dans les dépenses des collectionneurs millennials, qui ont été dépassés par les répondants de la génération X en 2023. Jusqu’en 2022, selon les éditions précédentes du rapport, c’étaient les millennials qui dépensaient le plus, grâce notamment à un petit groupe achetant chez l’extrémité supérieure. Peut-être en raison du ralentissement économique, cette tendance s’est inversée en 2023 avec une diminution de 50 % des dépenses moyennes des millennials fortunés, à 395 000 $. Au lieu de cela, les collectionneurs de la génération X ont dépensé en moyenne la plus élevée en 2023, soit 578 000 $, et leur avance s’est poursuivie jusqu’en 2024. Les personnes interrogées dans cette tranche d’âge dépensaient un tiers de plus que les Millennials et le double de celles de la génération Boomer et de la génération Z.

« La baisse des dépenses du millénaire, remplacée par la génération X, est intéressante », a déclaré Noah Horowitz, directeur général d’Art Basel. Le journal d’art. « Cela commence à dévoiler une partie de la mousse du marché provenant d’acheteurs plus jeunes, peut-être plus spéculatifs, puis d’une génération plus âgée, peut-être plus axée sur la valeur. » Comme il l’ajoute : « Historiquement, les grandes collections ont été construites sur des marchés plus faibles. »

McAndrew pense que « les gens qui ont déjà vu le cycle du marché au cours de ces récessions sont un peu plus enclins à penser : « ah, nous avons vécu pire que cela auparavant, cela va revenir ». Elle ajoute : « Je pense que ces ralentissements ébranlent certains des acheteurs et vendeurs les plus spéculatifs, et ce n’est pas nécessairement mauvais, cela signifie simplement qu’en surface, le marché semble plus lent – ​​certaines des transactions à court terme qui lui donnent cet élan. sont ébranlés quand les choses ne vont pas si bien.

Et pourtant, comme le dit McAndrew, même si les dernières années ont été difficiles sur le plan économique pour la plupart, le nombre de milliardaires a presque triplé – et leur richesse a quadruplé – depuis 2010. Mais cette croissance ne semble pas nécessairement s’étendre à leur allocation de ressources. la richesse consacrée à l’art – elle a culminé à 24 % en 2022, mais est tombée à 15 % cette année. Pourtant, comme le dit McAndrew, « 15 % représente une proportion énorme, et à mesure que le niveau de richesse augmente, l’allocation à l’art augmente également. [HNWIs worth over $50m allocated 25% of wealth to their collections].»

Horowitz note également que « cette couche la plus élevée de la richesse interrogée possédait des avoirs relativement importants en artistes féminines ». Il fait référence aux conclusions du rapport selon lesquelles le nombre d’œuvres d’artistes féminines dans les collections des HNWI est à son plus haut niveau depuis sept ans, à 44 % par rapport aux œuvres d’hommes. « C’est quelque chose que j’ai vu soutenu dans [Art Basel] Paris la semaine dernière, où le prix le plus élevé [for a work sold] était l’araignée Louise Bourgeois [$20m] », dit Horowitz.

Achats chinois

Environ 300 collectionneurs fortunés de Chine continentale ont répondu à l’enquête et ont signalé les dépenses les plus élevées en art et en antiquités en 2023 et au premier semestre 2024, avec une valeur médiane de 97 000 dollars. Ces dépenses représentent plus du double de celles de toute autre région, la France arrivant en deuxième position avec 38 000 dollars, l’Italie avec 32 000 dollars, le Royaume-Uni avec 31 000 dollars et Hong Kong avec 28 000 dollars.

Ce chiffre, comme le dit Horowitz, « va à l’encontre de ce que nous lisons de manière anecdotique » sur le ralentissement des achats chinois depuis le début de la pandémie. Mais cela concorde avec la « forte fréquentation de VIP chinois et asiatiques » observée à Art Basel Paris la semaine dernière. Certains de ces VIP, ajoute-t-il, « correspondent au profil de la génération X de collectionneurs établis qui recherchent très probablement des opportunités de matériel à bon prix et cherchent à vraiment se pencher maintenant face à un certain degré de faiblesse du marché. »

Participation à des événements

McAndrew souligne que l’enquête plus large menée auprès d’un cercle plus large d’acheteurs d’art fortunés (3 600 HNWI) et l’enquête plus petite menée auprès de 1 400 VIP d’Art Basel très engagés (mais pas nécessairement riches) différaient par leurs habitudes. « Depuis la pandémie, le cercle plus large des HNWI visite davantage d’événements artistiques [fairs and gallery exhibitions] que jamais, même s’ils n’y achètent pas nécessairement », explique McAndrew. « Alors que le cercle restreint d’Art Basel va assister à moins d’événements, passant d’une moyenne de 89 événements en 2019 à 51 en 2024. » par le coût et les tracas du voyage, « et en partie par le fait qu’un grand nombre d’œuvres sont vendues avant l’ouverture de la foire », dit-elle.

Les HNWI, note McAndrew, sont beaucoup plus susceptibles d’acheter à distance, tandis que l’ensemble des VIP d’Art Basel préfèrent acheter en personne : 73 % par l’intermédiaire de marchands et 26 % par l’intermédiaire de foires d’art, soit plus du double de celui de l’enquête plus large des HNWI.

Transfert de richesse

On a beaucoup écrit sur l’imminence d’un important transfert de richesse, avec environ 6 000 milliards de dollars de richesse et d’actifs transmis au cours des 20 à 30 prochaines années par les HNWI. Parallèlement à cela, on prévoit un changement de goût : les collectionneurs du millénaire et de la génération Z voudront-ils conserver l’art de la génération silencieuse et des baby-boomers ?

Il semble que ce soit le cas : parmi les personnes interrogées à l’enquête HNWI, 91 % possèdent déjà dans leurs collections des œuvres qui leur ont été héritées ou données, et 72 % ont conservé au moins certaines de ces œuvres. Moins d’un tiers ont cité l’incompatibilité avec le reste de leur collection comme motif de vente ou de don des œuvres héritées.

Les véritables raisons de la déportation de ces œuvres étaient bien plus pratiques : 55 % citent le manque d’espace, tandis que 47 % vendent ou font don d’œuvres afin de régler les droits de succession. Ce chiffre tend à être plus élevé dans les États dotés de régimes fiscaux plus stricts, par exemple au Japon (qui a le droit de succession le plus élevé au monde, allant jusqu’à 55 %), car 72 % des personnes interrogées n’avaient plus d’œuvres héritées. .

La planification de la succession était également une préoccupation majeure pour de nombreux HNWI : 80 % ont déclaré se soucier de la préserver pour leurs descendants, y compris la génération Z. Environ 65 % des HNWI envisagent de léguer leurs collections à leur partenaire ou conjoint (et ont mis en place une sorte de plan), tandis que 43 % ont un projet similaire de léguer leurs œuvres d’art à leurs enfants. Près de la moitié (49 %) envisagent de laisser certaines de leurs œuvres dans des musées (cette proportion était de plus de 60 % dans certaines régions comme le Royaume-Uni et Taiwan).

Le rapport de l’APAA

McAndrew et Horowitz soulignent tous deux les conclusions perspicaces de l’enquête menée auprès des membres de l’APAA à la fin du rapport. Alex Glauber, président de l’APAA, écrit qu’à la mi-2024, « les conseillers de l’APAA étaient déjà sur la bonne voie pour acquérir environ 23 % d’œuvres d’art de plus en 2024 qu’en 2023 », avec 64 % d’entre eux déclarant qu’ils achetaient principalement des œuvres d’un prix inférieur à 100 000 $ pour leurs clients, et le plus souvent entre 25 000 et 50 000 dollars.

Ce sont les données d’acquisition aux enchères qui ressortent : à mi-2024, « le nombre d’œuvres acquises aux enchères par les conseillers de l’APAA dépassait déjà 80 % de ceux acquis au cours de l’année 2023, ce qui suggère que les totaux de fin d’année pourraient montrer une croissance considérable d’une année sur l’autre», écrit Glauber. « Il est à noter que cette tendance à la hausse des volumes s’accompagne d’une baisse des prix d’achat aux enchères pour les conseillers d’un peu plus de 65 % (de 235 000 $ en 2023 à 142 000 $ au premier semestre 2024). Cela correspond à ce qui était déjà en cours sur le marché des enchères en 2023, avec une plus grande dynamique et des volumes plus importants dans le bas de gamme du marché.

Les données sur les cessions du rapport de l’APAA « indiquent également fortement » que les collectionneurs « vendent à partir du bas de leurs collections, cédant davantage d’œuvres mais de moindre valeur », des conseillers étant amenés à réduire « les œuvres d’art indésirables ou insignifiantes, au lieu de vendre de manière opportuniste pour capturer ». appréciation, comme cela avait été le cas au cours de la dernière décennie précédant le refroidissement du marché ».