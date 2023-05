La génération oubliée – Shaw Local

Je crois que la génération la plus aimée est celle de nos seniors. Beaucoup ont combattu dans des batailles de la Seconde Guerre mondiale au Vietnam en luttant pour les libertés mêmes dont nous jouissons tous aujourd’hui. Maintenant, avec l’âge, où vivent ces personnes âgées ?

Oui, beaucoup ont eu de belles maisons dans leurs jeunes années, mais avec les dépenses et l’entretien, ce n’est plus une option. Leurs enfants sont grands et partis et ils sont seuls. Certains conduisent encore, mais avec l’augmentation du coût de l’essence, de la nourriture et des taxes, cela devient plus difficile à payer.

Il existe des complexes d’appartements où l’on peut trouver des trésors qui honoreront les seniors qui incluent trois repas par jour, gaz et électricité. J’habite dans un et c’est le paradis. Cet article n’est pas conçu comme une publicité mais comme une aide à la génération oubliée dont la vie est et devrait toujours être précieuse.

Betty Zelasko

McHenry