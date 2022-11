La génération dorée de l’Iran peut-elle contrarier l’Angleterre et l’USMNT pour revendiquer une place historique à élimination directe en Coupe du Monde de la FIFA ?

En ce qui concerne la tradition et les réalisations passées, peu d’équipes asiatiques peuvent se vanter d’avoir une histoire plus riche que l’Iran.

Gagnants de trois consécutives Coupes d’Asie de l’AFC de 1968 à 1976, les Iraniens ont produit des noms continentaux emblématiques reconnaissables même dans le football européen comme Ali Daei et Ali Karimi – qui peuvent tous deux prétendre avoir joué pour le Bayern Munich – et Mehdi Mahdavikia, qui détient le statut de légende dans une autre équipe allemande. Hambourg.

Ayant fait leur Coupe du monde Fifa fait ses débuts dès 1978 – le cinquième à représenter le continent – l’équipe Melli est constamment parmi les meilleures d’Asie, s’étant qualifiée pour les trois dernières éditions du plus grand tournoi de football.

Pourtant, malgré toutes les qualités dont ils ont été honorés par le passé, l’Iran n’a jamais réussi à sortir de la phase de groupes lors d’une Coupe du monde.

Et malgré toute la qualité précédente dont ils ont été honorés dans le passé, il y a des preuves suggérant qu’ils ne se sont jamais vantés d’une équipe aussi talentueuse que celle qui se dirigeait vers Qatar 2022.

Donc la question est maintenant : la génération dorée de l’Iran peut-elle entrer dans l’histoire cette année ? Surtout dans ce qui est indéniablement un groupe B éprouvant, qui comprend également l’Angleterre, les États-Unis et le Pays de Galles ?

La réponse simple est oui’.

Même en repensant à il y a quatre ans, dans ce qui était sans doute un groupe encore plus difficile qui comprenait l’Espagne et le Portugal, l’équipe Melli était déjà terriblement proche d’atteindre cette place historique à élimination directe.

Après une première victoire 2-1 contre le Maroc suivie d’une défaite serrée mais honorable contre l’Espagne, les Iraniens ont à peine eu une chance lors de leur dernier match contre le Portugal, mais ont réussi à tenir les géants européens à un match nul 1-1.

Cela aurait facilement pu être une victoire s’il n’y avait pas eu un échec crucial au dernier souffle par Mehdi Tarémi. En fin de compte, l’Iran manquerait de manière atroce car il terminait un seul point derrière l’Espagne et le Portugal.

Quatre ans plus tard, ils n’ont fait que se renforcer.

13 de leur équipe de 25 joueurs nommés lundi exercent leur métier en Europe.

Taremi, qui était naturellement désemparé après ce raté contre le Portugal, prospère maintenant en Europe avec Porto et compte cinq Ligue des champions buts à son actif dès la phase de groupes de cette saison.

Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi, Saeid Ezatolahi et Karim Ansarifard font partie des 13 joueurs de l’équipe iranienne de 25 joueurs pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui jouent actuellement leur métier en Europe – un nombre sans précédent pour l’équipe Melli. Saeid Zareian ATP Images/Getty Images

Son partenaire de grève Sardar Azmounbien que gêné par une blessure depuis son arrivée au Bayer Leverkusen, a remporté quatre victoires consécutives Premier League russe titres avec le Zenit Saint-Pétersbourg avant son passage au Bundesliga et a même été le joueur de la saison de la compétition en 2020-21.

Alireza Jahanbakhsh et Saman Ghoddos maintenant vanter première ligue expérience à leurs noms, Majid Hosseini et Ali Gholizadeh ont tous deux suivi bon nombre de leurs compatriotes pour réussir à l’étranger, tandis que des piliers encore plus expérimentés tels que Karim Ansarifard et Saïd Ezatolahi sont toujours en plein essor en Europe, même s’ils ne sont peut-être pas présents dans les compétitions les plus prestigieuses.

Peut-être plus important encore, l’Iran sera également guidé par l’un des tacticiens les plus rusés et les plus avisés du secteur, Carlos Queiroz, qui a quitté l’équipe Melli après la Coupe d’Asie 2019 mais n’a été ramené qu’en septembre pour remplacer Dragan Skocic.

Il sera facile pour l’inconnu de radier l’équipe Melli au premier coup d’œil. Il y aura toujours plus de battage médiatique autour des autres prétendants au groupe B – l’Angleterre, les États-Unis et même le Pays de Galles pour le Gareth Bale facteur.

C’est pourtant quelque chose qui ne dérangera pas les Iraniens.

Le temps nous le dira, mais il y a toutes les chances que l’Iran écrive un nouveau chapitre tant attendu de son histoire en Coupe du monde dans les semaines à venir.